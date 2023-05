Víctima de Kiko Gómez denuncia irregularidades del pabellón político que cerró en la cárcel El Bosque

Diana López aseguró a Noticias Caracol que Kiko Gómez tenía permisos para salir de noche. Archivo.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) decidió cerrar el pabellón político de la cárcel El Bosque de Barranquilla, donde están recluidos Carlos Mattos, Emilio Tapia y el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez.

De acuerdo con el Inpec, Gómez fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad en La Dorada, Caldas, donde seguirá cumpliendo su condena de 55 años de prisión por el homicidio de la alcaldesa del municipio de Barrancas, Yandra Brito; su esposo, Henry Ustáriz, y su conductor, Wilfredo Fonseca.

“Está probado que en los hechos participaron personas que integraban tanto la banda criminal de Marquitos Figueroa como las AUC, que el móvil fue la supuesta presencia de un guerrillero en el predio donde estaban las víctimas y que la orden fue impartida por el señor Gómez Cerchar”, se conoció en la decisión de enviarlo a prisión por el triple homicidio.

La periodista Diana López Zuleta, cuyo padre fue asesinado por Kiko Gómez, aseguró a Noticias Caracol que ha venido denunciando al director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez, por presuntas irregularidades en el traslado de los presos. “Él se saltó el reglamento, se saltó varios procedimientos cuando se trata del traslado de presos por buena conducta”, señaló López al medio.

Aseguró que el director no citó a una Junta Asesora ni a un Consejo de Disciplina para autorizar el traslado de internos. “Eso no aparece en la documentación que el Inpec me envió por orden de un juez”, explicó la periodista.

Luego, denunció que dentro del centro penitenciario en el que estaba recluido Kiko Gómez, específicamente en el pabellón político que cerraron, había privilegios para él. “Hace pocos días yo denuncié en Twitter que Kiko Gómez estaba saliendo de la cárcel, no a citas médicas como lo dijo el Inpec, sino que salía al apartamento de Barranquilla, iba y venía. Tenía El Bosque como hotel”, afirmó Diana López.

La periodista también dijo al medio que el “tener la cárcel como hotel” era una burla para las víctimas, al no estar cumpliendo su condena como debería.

“El caso de traslado de Kiko Gómez es la perfecta demostración de que tener a un criminal preso no es garantía para que las víctimas dejen de sentir miedo (varias de ellas me escriben, pero temen expresarlo públicamente) mientras su estructura delincuencial se mantenga vigente”, denunció Diana López en su cuenta de Twitter.

“Estoy segura de que la decisión drástica de acabar con ese pabellón y de tomar decisiones puntuales, tiene todo que ver con que yo sí tengo toda la razón en estas denuncias”, dijo la comunicadora y escritora, luego de contar que uno de los guardias del pabellón negó que hubiera pruebas de que esos privilegios estuvieran teniendo lugar.

Traslado de presos de la cárcel El Bosque

El pabellón político de la cárcel El Bosque cerró para prevenir posibles privilegios y salidas de los presos. Esto, luego de conocerse varias denuncias, pero ninguna comprobada, según explicó el director del Inpec.

“Se tomó la decisión toda vez que se han presentado muchas quejas e irregularidades. No tenemos pruebas de que hayan salido o hayan hecho fiestas, pero por prevención y respuesta a la ciudadanía colombiana, y en vista de todo lo que se ha venido suscitando, se cerró el pabellón y se trasladó a los funcionarios hacia La Picota, La Dorada y Valledupar”, señaló el funcionario.

La petición de traslado la hizo el director lnpec al director de la cárcel El Bosque, Jim Nelson Muñoz. Pues, según Blu Radio, el 23 de mayo fue enviada una carta en donde se manifestaba que habían llegado denuncias sobre algunas salidas que Kiko Gómez había hecho con ayuda de las directivas del centro de reclusión.

Así las cosas, bajo la solicitud del Inpec, fueron trasladados 13 presos del pabellón político a diferentes centros penitenciarios del país.