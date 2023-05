Artistas siguen firmes con Gustavo Petro, pero piden la salida del ministro Jorge Zorro

El encuentro entre representantes del sector cultural tuvo lugar en Casa de Nariño el 25 de mayo. Twitter.

El 25 de mayo se dio, finalmente, el encuentro entre representantes del sector cultural colombiano y el presidente Gustavo Petro. Esta había sido aplazada luego del atentando en Norte de Santander un día antes. En la reunión, que duró cerca de tres horas, artistas, actores, cantantes, dramaturgos y escritores le expusieron sus preocupaciones al mandatario frente al Ministerio de Cultura y las inconformidades con el liderazgo del ministro (e) Jorge Zorro.

Uno de los que tomó la vocería en la reunión fue el actor y dramaturgo Fabio Rubiano, que al finalizar el encuentro, advirtió que no fueron a pedirle plata ni recursos al presidente Petro: “No vinimos aquí a hablar ni de presupuesto ni de plata, sino de representatividad”.

También dijo que el presidente fue receptivo durante la reunión, por lo que pudieron “exponer los desacuerdos de varios sectores culturales con el actual liderazgo cultural que hay en el Ministerio, y el presidente tiene en sus manos una serie de elementos, pues, para tomar una decisión”.

“Planteamos nuestras incomodidades y nuestro descontento con la manera en que se están planteando las políticas culturales”, añadió Rubiano

La cantante Adriana Lucía, que también estuvo en la reunión, reiteró en que le manifestó al presidente la inconformidad con el rumbo que está tomando el Ministerio de Cultura, y que fue un diálogo abierto. Y reparó, como lo hizo también Gareth Sella, artista, cineasta y escritor, en que en el encuentro con el presidente solo participó una porción del sector cultural colombiano:

“Quedó claro de nuestra parte que somos solo algunos artistas, que no representemos todo el sector que es mucho más grande y amplío que está trabajando desde todos los lados, pero que tuvimos la oportunidad del encuentro, para aprovechar y hacer un llamado al manejo que se le da a la cultura que creemos que es un motor para muchos cambios. El presidente estuvo muy atento, interlocutaba y explicaba otras”, dijo Sella, según recogen sus declaraciones en W Radio

Juan David Correa, escritor y editor, que concurrió a la reunión como ciudadano interesado, le dijo a Infobae que: “Hubo una escucha atenta por parte del presidente y eso es de celebrar, hubo declaraciones muy francas sobre el liderazgo que no hay en el Ministerio en este momento para las personas que estaban allí”.

También anotó que en la reunión se le expuso al presidente que “la carencia de liderazgos culturales en este momento que, de alguna manera, va en contra de una posibilidad de empezar también a producir otro tipos de mensajes y noticias en este país”.

Artistas siguen firmes apoyando al Gobierno nacional

Otra de las asistentes a la reunión, la actriz y gestora cultural, Gina Jaimes, hizo un balance positivo y dijo que sigue firme el apoyo al Gobierno nacional: “Nos fue bien. Cuando a un presidente a que lo han acusado de que no escucha, nos escucha tres horas, es que nos fue muy bien. En mi caso, la ilusión sigue intacta. Él quedó con nuestras dudas y nuestras inquietudes. Seguimos firmes”.

Esto mismo dijo Fabio Rubiano, que negó estar decepcionado del Gobierno de Gustavo Petro, y reiteró que siguen firmes apoyándolo:

“No estamos decepcionados, en este momento seguimos firmes, seguimos apoyando las políticas de Gobierno y todo cambio social, como dice la maestra Patricia Ariza, es un cambio cultural, y nosotros formamos parte de ese cambio cultural y queremos seguir apoyándolo”

La actriz y cantante Cony Camelo, que también estuvo en la reunión, insistió en Blu Radio en que: “Más allá de una petición, fue poder expresar las inconformidades que tienen varios sectores de la cultura sobre el rumbo que tiene el Ministerio de Cultura en este momento, y pues bueno, el presidente lo escuchó, y definitivamente, ahora el balón está en su cancha. Ahora estamos esperando que él tome las decisiones, con todas las herramientas, que ya tiene después de habernos escuchado”.

También dijo que sienten que el Ministerio de Cultura no está caminando en la dirección que señalaban las propuestas de campaña del presidente Petro:

“Cuando estuvimos en campaña, los que ayudamos de alguna manera desde el sector cultural, había ocho lineamientos que eran como la proyección de esta revolución cultural que necesita el país, por ejemplo, en torno a la paz, esa es una, que es fundamental este cambio de percepción, y sentimos, y lo sienten muchas áreas de la cultura, que no está caminando el ministerio hacia allá”.

Y anotó que, no es una cuestión personal con el ministro Zorro, sino en torno al “rumbo que está tomando el ministerio”.

Sobre la petición de ratificar o sacar del cargo al ministro Zorro, Juan David Correa le dijo a Infobae: “Se le dijo que no representaba a las personas que estaba allí, que representan a su vez a algunos otros sectores y movimientos culturales, por supuesto hacía falta mucha gente. Esto no era una reunión de áreas ni de sectores de la cultura, era de una gente que había firmado unas cartas y había hecho unas peticiones. Entonces, obviamente, pues es un panorama incompleto, pero sí, se le dijo que el ministro actual no representaba un liderazgo para quienes creemos que la cultura tiene que ser una cosa más seria y mucho más incluyente y mucho más amplia y mucho más inspiradora que lo que está proponiendo, y que la gente también le dijo, pues que en este país seguía haciendo cultura, así que la respuesta es sí”.