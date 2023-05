Nayib Bukele nombró al colombiano Andrés Guzmán Caballero como comisionado para Derechos Humanos y Libertad de Expresión

Andrés Guzmán Caballero, nuevo comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión.

En la noche del miércoles 24 de mayo, el gobierno Nayib Bukele anunció que nombró al colombiano Andrés Guzmán Caballero como comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión.

De acuerdo con la Casa Presidencial de El Salvador, el currículo educativo de Guzmán Caballero señala que es abogado experto en alta tecnología, con especialización en Derecho de Nuevas Tecnologías de la Escuela de Leyes de Nueva York.

Sobre su hoja de vida, desde el gobierno de Nayib Bukele señalan que Guzmán se ha desempeñado como defensor delegado para los Derechos en los Entornos Virtuales y la Libertad de Expresión en la Defensoría de Colombia.

También, Guzmán ha trabajado como conferencista y asesor legal para diversas empresas, juzgados y el Ministerio Público en Colombia. Además, posee una amplia trayectoria como docente en diversas instituciones como: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Norbert Wiener de Lima, Universidad Libre de Bogotá, entre otras.

Cabe señalar que Guzmán Caballero fue el creador y director de la línea de maestría de Protección de Datos y TICs de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.

“Con este nombramiento, el Gobierno de El Salvador seguirá reafirmando su compromiso por los derechos humanos de la población, que por décadas fue excluida por el poder político, organizaciones no gubernamentales y representantes de la comunidad internacional que antepusieron sus intereses al bienestar de los salvadoreños”, escribieron en una carta de la Casa Presidencial del país centroamericano que fue difundida a través de Twitter.

La llegada de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador en 2019 marcó un antes y un después para el país centroamericano, pues por sus políticas anti bandas criminales logró reducir la violencia y la inseguridad. T

También, ha mostrado una mano dura con los criminales por lo que ha llamado la atención de otros países que ven en su mandato un ejemplo a seguir. Ese también sería el caso de Colombia, pues según la última encuesta Datexco para el medio W Radio, el 55% de las personas encuestadas les gustaría un presidente como Nayib Bukele para Colombia.

Por eso, a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter @nayibbukele, el presidente salvadoreño dejó ver su postura sobre las cifras que reveló la encuesta compartiendo un trino de la cuenta DATAWORLD, en la que agregó que el porcentaje de encuestados que desaprueban la gestión de Gustavo Petro.

El presidente salvadoreño compartió su punto de vista sobre el porcentaje de colombianos que les gustaría para presidente del país. Crédito: @nayibbukele / Twitter

De acuerdo con la encuesta, a la pregunta ¿le gustaría para Colombia, un presidente como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele?, el 55% de los encuestados respondieron que sí, mientras que el 26% aseguró que no, el 13% contestó que no sabe y el 6% que no responde.

En cuanto a los resultados por regiones de Colombia, la Región Oriental tuvo el mayor número de encuestados a los que les gustaría un presidente como Nayib Bukele para Colombia, pues el 66% de las personas respondieron afirmativamente, seguido por la Región Central con el 60%, Bogotá con el 54%, la Región pacífica con el 50% y la Región Caribe con 48%.

En cuanto a las personas que no ven en Colombia como presidente a una persona con el perfil del primer mandatario de El Salvador, el 32% estuvo en Bogotá, el 29% en la Región pacífica, el 23% en la Región Central, el 21% en la Región Caribe y el 19% en la Región Oriental .