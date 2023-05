Daniela Álvarez celebró su cumpleaños, pero muchos comentaron de su aparente ruptura. Foto: Instagram @danarenas

La Miss Colombia 2011 Daniela Álvarez publicó en sus redes sociales la fiesta que tuvo a lo grande por su cumpleaños número 35, sin embargo, no pasó desapercibido que en las imágenes no estaba Daniel Arenas, pues aunque ellos aún no han confirmado su ruptura, los rumores crecieron al no verlos juntos.

Es importante resaltar que Daniela Álvarez es una ex reina de belleza, presentadora y modelo, qu3 hace parte actualmente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en inglés (Unicef), en Colombia, además ha participado de algunas producciones nacionales en las que se destaca el Desafío Súper Humanos, CM& y Estilo RCN.

La barranquillera compartió a sus seguidores la celebración que tuvo por su cumpleaños, el 24 de mayo, pues fue en ese reel de Instagram que varias personas comentaron que no creyeron que fuese a tener una gran fiesta, a lo que la presentadora les dejó en claro que esta fecha no pasaría desapercibida.

En el video se puede observar que la modelo estuvo en compañía de sus familiares más cercanos y varios amigos en un lujoso lugar en Bogotá.

Álvarez compartió en el copy del reel: “Un pedacito de mis #35″. Durante el video se puede observar a su hermano, famoso también por su modelaje de acondicionamiento físico y por su participación en la serie de telerrealidad colombiana Guerreros, él llevaba el pastel de cumpleaños mientras todos los invitados le cantaban a la barranquillera.

La modelo lució en su celebración una blusa negra y una falda tipo short del mismo color y con detalles brillosos, además de su maquillaje que lograba resultar su belleza.

Luego de cantarle el cumpleaños, sus invitados gozaron de un tiempo de baile y se robaron el show junto con Daniela, se logra apreciar que durante la fiesta, todos gozaron, de inicio a fin.

Además, Daniela Álvarez deslumbro a sus comensales con su voz, pues hay que recordar que la barranquillera se prepara para debutar en el canto.

Una vez publicado el video, aumentaron los comentarios de sus seguidores, algunos enviándole los mejores deseos por este nuevo año de vida y celebrando la resiliencia que ha tenido en su proceso de salud. De igual manera, no dudaron en referirse a Daniel Arenas, a quien ella presentó como su pareja desde hace unos meses, ya que no estuvo presente en ningún momento de la celebración.

Algunos de sus aficionados sacaron conclusiones sobre la posible ruptura amorosa, pues en el cumpleaños de él, en marzo, ella no se dejó ver junto con el presentador.

<b>Que dice la modelo de su ruptura</b>

Durante un viaje en marzo de 2023, Daniela Álvarez fue interrogada por un periodista del programa colombiano Lo Se Todo por su estado emocional actual.

El reportero le pregunto “¿Sigues con Daniel?”, la modelo contestó con un rotundo “Sí, claro”. Dando por terminados los rumores de separación que han inundado las redes durante varios meses.

Daniel Arenas y Daniella Álvarez. Foto: Instagram @danarenas

En la entrevista, Daniela explicó que las relaciones de pareja se viven de forma particular, por lo que su disfrute y goce se da en distintas formas. Por lo que en algunos momentos desconectarse de las redes sociales era lo mejor.

Subrayó que algunos detalles de su vida sentimental estaban mejor en la intimidad, sin exhibirlo alardear de ello en los espacios públicos. Muy cortes, como es su estilo, agradeció a sus seguidores por su fiel apoyo.

Las respuestas de Daniela Álvarez recuerdan a las más recientes declaraciones de su novio, Daniel, que en declaraciones para las redes, de la producción a la que está vinculado, habló sobre las relaciones a distancia. Donde dijo: