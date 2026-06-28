Gustavo Petro se refirió a la decisión de Nueva York de congelar los alquileres de casi un millón de viviendas: “Se puede hacer lo mismo”

El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se dio a través de su cuenta oficial de X - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó como una “victoria histórica” la congelación del precio de los alquileres de vivienda en la ciudad estadounidense.

“Es una victoria histórica para los habitantes de la ciudad de Nueva York. El alivio que los trabajadores de nuestra ciudad merecen”, indicó el alcalde de la ciudad a través de un comunicado.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la decisión según la cual, a partir del 1 de octubre de 2026, no habrá aumentos en los precios durante la renovación de contratos, al menos por uno o dos años.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó como una “victoria histórica” la congelación del precio de los alquileres de vivienda en la ciudad estadounidense - crédito Eduardo Munoz/REUTERS

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano indicó que Zohran Mamdani estableció un “techo” para los arriendos en Nueva York, lo que, según Gustavo Petro, limita la renta del suelo y permite que quienes habitan en la ciudad puedan vivir mejor y aumentar sus ingresos.

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“El alcalde de Nueva York pone un techo a una parte de los arriendos, y frena la renta urbana del suelo y permite que la gente menos pudiente pueda vivir mejor y elevar su ingreso disponible (sic)”, indicó el jefe de Estado.

Gustavo Petro señaló que en Colombia se puede “hacer lo mismo” con las tierras fértiles, y afirmó que de esa manera se podría aumentar la producción en las regiones.

“Pensar regiones de tierras fértiles donde se puede hacer lo mismo y crece la producción (sic)”, aseveró el presidente Petro en su cuenta oficial de X.

Gustavo Petro señaló que en Colombia se puede “hacer lo mismo” con las tierras fértiles, y afirmó que de esa manera se podría aumentar la producción en las regiones - crédito @petrogustavo/X

Detalles de la decisión

El Consejo de Regulación de Alquileres de Nueva York tomó la decisión de mantener sin cambios los alquileres de cerca de un millón de apartamentos bajo regulación, medida que representa uno de los puntos clave impulsados por el alcalde Zohran Mamdani.

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Esta resolución, aprobada el jueves 25 de junio de 2026, impacta a contratos de uno y dos años y alcanza aproximadamente al 40 % de los apartamentos distribuidos en los cinco distritos de la ciudad, según información publicada por el New York Times.

“Esta es una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad de Nueva York”, afirmó Mamdani después de la votación, según comunicaron diversos medios. El alcalde también aseguró: “Seguiré trabajando para lograr una ciudad más asequible mediante la construcción y preservación de viviendas asequibles, la reducción de los costos operativos de los edificios —como los seguros— y garantizando que los inquilinos conozcan sus derechos”.

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Durante su campaña, Mamdani se comprometió a abordar la crisis habitacional en Nueva York, una de las urbes más costosas del planeta. Para ello, asignó un presupuesto municipal de 22.000 millones de dólares enfocado en vivienda, cifra que representa la mayor inversión de los últimos años. Además, en mayo presentó un plan con la meta de construir 200.000 nuevas viviendas asequibles y conservar otras 200.000 existentes durante la próxima década.

La resolución adoptada es el resultado de un proceso que incluyó meses de audiencias, consultas públicas y un debate prolongado, centrado principalmente en el efecto que la congelación de precios tendría sobre los propietarios de inmuebles con rentas reguladas. De acuerdo con un informe de la junta, estos propietarios experimentaron un crecimiento en sus ingresos recientemente.

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El Consejo de Regulación de Alquileres de Nueva York tomó la decisión de mantener sin cambios los alquileres de cerca de un millón de apartamentos bajo regulación - crédito Jeenah Moon/REUTERS

Se calcula que alrededor de 2,4 millones de residentes neoyorquinos se benefician de viviendas con alquiler estabilizado, cuyos precios están sujetos a regulación. Dentro de este grupo se encuentran desde apartamentos de lujo en rascacielos hasta viviendas subsidiadas y edificaciones antiguas sin ascensor.

Esta acción representa la primera ocasión en que se implementa una congelación de alquileres para contratos de este tipo en la historia de la ciudad. La experiencia de Nueva York podría servir como referencia para iniciativas similares en otras ciudades y estados.

El contexto es un mercado inmobiliario marcado por una tensión creciente. AFP y DW informaron que, en abril, el alquiler promedio de un apartamento en Manhattan superó los 5.000 dólares mensuales por primera vez.

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