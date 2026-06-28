Colombia

María Fernanda Cabal se burló de la vicepresidenta Francia Márquez por su video cantando

La congresista saliente del Centro Democrático no dudó en criticar el comportamiento que ha tenido la fórmula presidencial de Gustavo Petro al, aparentemente, desconectarse de la realidad que atraviesa el país

Guardar
Google icon
María Fernanda Cabal - Francia Márquez
La senadora María Fernanda Cabal aprovechó una publicación de Francia Márquez para burlarse de su manera de cantar - crédito crédito María Fernanda Cabal/Facebook - Joel González/Presidencia

María Fernanda Cabal se ha caracterizado en sus redes sociales por criticar abiertamente a los integrantes del gobierno de Gustavo Petro. La congresista saliente y que presentó recientemente su renuncia al Centro Democrático ha señalado a los funcionarios de estar desconectados de la realidad del país en sus publicaciones.

Recientemente. Pulzo compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que se puede ver a la vicepresidenta Márquez interpretando una canción llamada Querida yo, acompañada de su equipo de trabajo, que coreó el tema junto a la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro.

El video no pasó desapercibido para los detractores de la funcionaria pública que criticaron con contundencia la actitud que ha tomado Francia Márquez en los últimos días de trabajo en la vicepresidencia. Una de las figuras que no dudó en dejar sus opiniones sobre el video fue María Fernanda Cabal, que dejó varias reacciones en la publicación del medio de comunicación.

PUBLICIDAD

---
María Fernanda Cabal se burló de Francia Márquez por su intento de cantar al finalizar sus funciones en la vicepresidencia - crédito @puloz_col/IG

En uno de sus mensajes, Cabal comentó: “Como cantante es muy buena vicepresidente 🤣🤣🤣 ah, no, tampoco 🤣🤣🤣🤣🤣”, sumando emojis de risa y generando numerosas interacciones entre los usuarios.

En otra intervención, la senadora saliente se refirió al abandono de los “nadies”, aludiendo a quienes, según ella, no recibieron el apoyo prometido. Cabal escribió: “Maltrato el que vivieron los ‘nadies’ a quienes abandonaron y no les cumplieron. Y sí, me encantan los vestidos de baño de pueblo y el skincare”, mezclando crítica política y comentarios sarcásticos sobre la imagen pública de la vicepresidenta.

Esta última respuesta obedece a la respuesta que dieron algunos internautas, recordando la faceta de influencer de Cabal cuando promocionó vestidos de baño de un municipio cercano a la capital del país, mientras que en otros videos ha hecho gala de sus retoquitos estéticos promocionando las buenas prácticas de skincare.

PUBLICIDAD

La pelea entre María Fernanda Cabal y Diana Ángel

La publicación de los resultados electorales en Colombia, que dieron como presidente electo a Abelardo de la Espriella, desencadenó un intenso cruce de mensajes en redes sociales entre María Fernanda Cabal y la actriz Diana Ángel.

Diana Ángel reaccionó defendiendo su postura política y calificó los comentarios de la exsenadora como irrespetuosos - crédito @DianaAngel01/X
Diana Ángel reaccionó defendiendo su postura política y calificó los comentarios de la exsenadora como irrespetuosos - crédito @DianaAngel01/X

El clima de tensión política, agravado por la derrota de Iván Cepeda y la aceptación pública de la transición por parte de Gustavo Petro, sirvió como telón de fondo para el enfrentamiento.

El intercambio comenzó tras un mensaje de Petro en X reconociendo el avance del escrutinio y anunciando el inicio del empalme con la nueva administración. Cabal, figura central del ascenso de De la Espriella y crítica del saliente gobierno, reaccionó con una frase contundente: “Bien ido. Solo lo extrañarán los delincuentes”.

Esta declaración suscitó la respuesta directa de Diana Ángel, que calificó a la exsenadora de “atrevida e irrespetuosa”.

La contestación de Cabal no tardó en llegar y elevó el tono del debate. En su réplica, la exsenadora acusó a Ángel de desconocer la situación del país y vinculó el respaldo al proyecto progresista con la presión ejercida, según ella, por grupos armados ilegales. “¿Diana sabe quiénes son atrevidos e irrespetuosos? Las FARC y el ELN que presionaron para que votaran por su candidato Cepeda”, sostuvo Cabal.

María Fernanda Cabal cuestionó la gestión en materia de seguridad, salud y corrupción durante el mandato de Gustavo Petro, al recalcarlo a Diana Ángel - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal cuestionó la gestión en materia de seguridad, salud y corrupción durante el mandato de Gustavo Petro, al recalcarlo a Diana Ángel - crédito @MariaFdaCabal/X

Además, la dirigente señaló como “atrevido” al gobierno de Petro por supuestas irregularidades económicas y denunció la violación de topes de campaña.

También criticó duramente el silencio de los artistas afines al Pacto Histórico ante la crisis de salud y el aumento de la violencia: “Atrevidos ustedes, que pretendían perpetuar un sistema autoritario que ha matado a más de 2.500 pacientes por falta de medicamentos”.

En su respuesta, Cabal sumó cuestionamientos a la gestión en seguridad y corrupción, concluyendo con una referencia a las más de 1.200 víctimas de masacres durante el cuatrienio. Para la exsenadora, quienes apoyaron a la administración saliente —incluida Diana Ángel— son “irrespetuosos” por, según sus palabras, callar ante los escándalos y apoyar una “Kakistocracia”.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalFrancia MárquezBurlasVicepresidenciaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así reaccionó la prensa internacional al empate de Colombia frente a Portugal en el Mundial 2026

El combinado de Néstor Lorenzo logró superar como primera del grupo K, donde se enfrentará a Ghana por los dieciseisavos de final

Así reaccionó la prensa internacional al empate de Colombia frente a Portugal en el Mundial 2026

Gustavo Petro se refirió a la decisión de Nueva York de congelar los alquileres de casi un millón de viviendas: “Se puede hacer lo mismo”

El presidente colombiano afirmó que la decisión en la ciudad estadounidense limita la renta del suelo y permite que los habitantes puedan vivir mejor y aumentar sus ingresos

Gustavo Petro se refirió a la decisión de Nueva York de congelar los alquileres de casi un millón de viviendas: “Se puede hacer lo mismo”

Estadounidense en TikTok mostró indignación al descubrir que las verduras en Colombia son diferentes: “La comida de nuestro país es una mentira”

La mujer comentó que la espinaca colombiana es tan grande y fresca que parece de caricatura

Estadounidense en TikTok mostró indignación al descubrir que las verduras en Colombia son diferentes: “La comida de nuestro país es una mentira”

Ejército y Policía incautaron 1,5 toneladas de cocaína y explosivos del ELN en Cesar

El hallazgo de 19 artefactos explosivos y grandes cantidades de combustible debilitó la estructura financiera del Frente Camilo Torres del ELN

Ejército y Policía incautaron 1,5 toneladas de cocaína y explosivos del ELN en Cesar

Reviva todos los goles de la Selección Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Daniel Muñoz es el goleador de la Tricolor que clasificó líder del grupo K por encima de la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo a la inédita fase de dieciseisavos de final en una Copa del Mundo

Reviva todos los goles de la Selección Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Shakira vistió varios camisetas del Mundial 2026 para su más reciente ‘reel’ de “Dai Dai”, incluida la de Colombia

Shakira vistió varios camisetas del Mundial 2026 para su más reciente ‘reel’ de “Dai Dai”, incluida la de Colombia

Murió Waldo Urrego, uno de los grandes villanos de la televisión colombiana, a los 80 años

Shakira confirmó a Lele Pons que sigue soltera y rechazó rumores de un romance con Manuel García-Rulfo

Estiwar G denunció uso de publicaciones sin autorización en redes sociales apoyando a Abelardo de la Espriella y señaló a José Manuel Restrepo

El Día del Orgullo también cuenta la historia de Colombia: del matrimonio igualitario a la primera marcha en Bogotá

Deportes

Reviva todos los goles de la Selección Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Reviva todos los goles de la Selección Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

James Rodríguez habló del desafío que representa Ghana: “Es un equipo duro, con jugadores de gran físico”

Carlos Queiroz dio su concepto sobre la derrota de Ghana en el cierre de la fase de grupos: “O ganamos o aprendemos. Hoy aprendimos”

James Rodríguez brilló ante Portugal: las estadísticas que confirman que sigue siendo el líder de Colombia

La Selección Colombia casi le gana a la Portugal de Cristiano Ronaldo: empate sin goles en el Mundial 2026