María Fernanda Cabal se burló de la vicepresidenta Francia Márquez por su video cantando

La senadora María Fernanda Cabal aprovechó una publicación de Francia Márquez para burlarse de su manera de cantar - crédito crédito María Fernanda Cabal/Facebook - Joel González/Presidencia

María Fernanda Cabal se ha caracterizado en sus redes sociales por criticar abiertamente a los integrantes del gobierno de Gustavo Petro. La congresista saliente y que presentó recientemente su renuncia al Centro Democrático ha señalado a los funcionarios de estar desconectados de la realidad del país en sus publicaciones.

Recientemente. Pulzo compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que se puede ver a la vicepresidenta Márquez interpretando una canción llamada Querida yo, acompañada de su equipo de trabajo, que coreó el tema junto a la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro.

El video no pasó desapercibido para los detractores de la funcionaria pública que criticaron con contundencia la actitud que ha tomado Francia Márquez en los últimos días de trabajo en la vicepresidencia. Una de las figuras que no dudó en dejar sus opiniones sobre el video fue María Fernanda Cabal, que dejó varias reacciones en la publicación del medio de comunicación.

PUBLICIDAD

María Fernanda Cabal se burló de Francia Márquez por su intento de cantar al finalizar sus funciones en la vicepresidencia - crédito @puloz_col/IG

En uno de sus mensajes, Cabal comentó: “Como cantante es muy buena vicepresidente 🤣🤣🤣 ah, no, tampoco 🤣🤣🤣🤣🤣”, sumando emojis de risa y generando numerosas interacciones entre los usuarios.

En otra intervención, la senadora saliente se refirió al abandono de los “nadies”, aludiendo a quienes, según ella, no recibieron el apoyo prometido. Cabal escribió: “Maltrato el que vivieron los ‘nadies’ a quienes abandonaron y no les cumplieron. Y sí, me encantan los vestidos de baño de pueblo y el skincare”, mezclando crítica política y comentarios sarcásticos sobre la imagen pública de la vicepresidenta.

Esta última respuesta obedece a la respuesta que dieron algunos internautas, recordando la faceta de influencer de Cabal cuando promocionó vestidos de baño de un municipio cercano a la capital del país, mientras que en otros videos ha hecho gala de sus retoquitos estéticos promocionando las buenas prácticas de skincare.

PUBLICIDAD

La pelea entre María Fernanda Cabal y Diana Ángel

La publicación de los resultados electorales en Colombia, que dieron como presidente electo a Abelardo de la Espriella, desencadenó un intenso cruce de mensajes en redes sociales entre María Fernanda Cabal y la actriz Diana Ángel.

Diana Ángel reaccionó defendiendo su postura política y calificó los comentarios de la exsenadora como irrespetuosos - crédito @DianaAngel01/X

El clima de tensión política, agravado por la derrota de Iván Cepeda y la aceptación pública de la transición por parte de Gustavo Petro, sirvió como telón de fondo para el enfrentamiento.

El intercambio comenzó tras un mensaje de Petro en X reconociendo el avance del escrutinio y anunciando el inicio del empalme con la nueva administración. Cabal, figura central del ascenso de De la Espriella y crítica del saliente gobierno, reaccionó con una frase contundente: “Bien ido. Solo lo extrañarán los delincuentes”.

PUBLICIDAD

Esta declaración suscitó la respuesta directa de Diana Ángel, que calificó a la exsenadora de “atrevida e irrespetuosa”.

La contestación de Cabal no tardó en llegar y elevó el tono del debate. En su réplica, la exsenadora acusó a Ángel de desconocer la situación del país y vinculó el respaldo al proyecto progresista con la presión ejercida, según ella, por grupos armados ilegales. “¿Diana sabe quiénes son atrevidos e irrespetuosos? Las FARC y el ELN que presionaron para que votaran por su candidato Cepeda”, sostuvo Cabal.

María Fernanda Cabal cuestionó la gestión en materia de seguridad, salud y corrupción durante el mandato de Gustavo Petro, al recalcarlo a Diana Ángel - crédito @MariaFdaCabal/X

Además, la dirigente señaló como “atrevido” al gobierno de Petro por supuestas irregularidades económicas y denunció la violación de topes de campaña.

También criticó duramente el silencio de los artistas afines al Pacto Histórico ante la crisis de salud y el aumento de la violencia: “Atrevidos ustedes, que pretendían perpetuar un sistema autoritario que ha matado a más de 2.500 pacientes por falta de medicamentos”.

PUBLICIDAD

En su respuesta, Cabal sumó cuestionamientos a la gestión en seguridad y corrupción, concluyendo con una referencia a las más de 1.200 víctimas de masacres durante el cuatrienio. Para la exsenadora, quienes apoyaron a la administración saliente —incluida Diana Ángel— son “irrespetuosos” por, según sus palabras, callar ante los escándalos y apoyar una “Kakistocracia”.