Guimaraes habló de su posible salida de América: “Me iría con la frente en alto”

Alexandre Guimaraes aún no sabe si continuará con el América de Cali. (Colprensa - Diego Pineda)

América de Cali sueña con ganar un nuevo título en la Liga Betplay, tiene una de las mejores nóminas de la temporada 2023 y el entrenador Alexandre Guimaraes confía en que los resultados sean los mejores en los cuadrangulares semifinales para clasificar a la pelea por el campeonato.

Sin embargo, uno de los problemas en el conjunto Escarlata tiene que ver con la continuidad del técnico brasileño, porque termina su contrato el 30 de junio, las negociaciones para una renovación no avanzan y los aficionados no desean que el timonel salga de la institución.

El técnico de los vallecaucanos explicó las razones de la igualdad 1-1 de su equipo en Tunja por las semifinales de la Liga Betplay. Dimayor

Guimaraes habló para el programa Zona Libre de Humo sobre los rumores de su salida, lo que espera conseguir con América en el primer semestre de 2023 y que no piensa actualmente en otra cosa que no sea alcanzar la estrella 16 con los Diablos Rojos.

¿Qué pasará con Guimaraes?

Alexandre Guimaraes charló en el programa radial acerca de su futuro en emérica y la polémica por la renovación de su contrato, que acaba el 30 de junio, pero el presidente Mauricio Romero informó que no han avanzado las negociaciones mientras se revisan otros puntos de su trabajo.

Aunque se presume que las conversaciones entre las partes continuarían cuando acabe la Liga Betplay, pase lo que pase con los Diablos Rojos, el entrenador brasileño ya contempla el escenario de una posible salida y aspira a que ese día llegue con un título bajo el brazo.

“Las decisiones que hemos tomado han sido más acertadas que erradas. Lo que espero es poder llegar al 30 de junio con otra estrella más para América, si eso no se da y tuviera que irme, pues me iría con la frente en alto”, aseguró Guimaraes.

“Sigo disfrutando cada partido”

El entrenador de América aseguró que no le preocupa por ahora su contrato porque está concentrado en los cuadrangulares semifinales, alcanzar el cupo a la final por segunda ocasión bajo su mando y volver a darle un título a los Escarlatas como en 2019.

Alexandre Guimaraes sueña con ganar su segundo título al mando del América. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Según el timonel brasileño, tiene la mente puesta en el presente y cómo ayudar a sus dirigidos: “Yo sigo disfrutando cada entrenamiento y cada partido que dirijo con América, que no son pocos. Eso ya me da mucha tranquilidad. Si fuera otro ya se hubiera vuelto loco, yo no. Estoy en lo mío que es dirigir al América que es hasta el 30 de junio y es conseguir el objetivo por el que hemos venido, ya después veremos qué pasa”.

Guimaraes presentó también cuál es su plan para ganar su grupo en semifinales: “La posibilidad de pasar a la final está en ganar los partidos en casa, tenemos dos partidos con dos equipos muy fuertes, primero estamos pensando en el DIM y luego pensaremos en Millonarios”.

América recibe a Medellín

Los Diablos Rojos se alistan para su segunda presentación en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay el domingo 28 de mayo, cuando reciban en el estadio Pascual Guerrero al Independiente Medellín y con el objetivo de ganar para alcanzar el liderato del grupo B.

Una de las ausencias que tendrá el cuadro vallecaucano es Luis Alejandro Paz, expulsado en el empate 1-1 frente al Boyacá Chicó en Tunja por doble amonestación y se suma a la de Iago Falque, quien sufrió una fractura en el tendón y se perderá lo que resta de 2023.

Cabe recordar que el otro compromiso del grupo B en la Liga Betplay se jugará el sábado 27 de mayo entre Millonarios y el Chicó, en el estadio El Campín, y los Embajadores tienen la ventaja del punto invisible en caso de igualdad de puntos con cualquier rival.