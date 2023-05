Claudia López volvió a arremeter en contra el Gobierno nacional por la inseguridad en Bogotá: “Nos quitó 1.500 policías”

Uno de los aspectos en los cuales los resultados no son positivos para Bogotá en materia de seguridad es el de pie de fuerza (Twitter Alcaldía de Bogotá)

Un día después de que la alcaldesa cuestionara fuertemente el manejo que le ha dado el gobierno de Gustavo Petro a la seguridad, a los grupos armados al margen de la ley y a la justicia, Claudia López decidió hacer una especie de balance de lo que ha sido su gestión a estos respectos a través de su cuenta de Twitter el miércoles 24 de mayo de 2023.

En el marco del mismo, acusó al Gobierno Nacional por haberle quitado pie de fuerza a la ciudad capital, le hizo un llamado a la Policía Nacional por que no ha entregado datos diarios oportunos en dos meses y volvió a arremeter en contra del Ministerio de Justicia por la reclusión y las excarcelaciones

En específico, la alcaldesa explicó que en el 2021, pasada la pandemia, el Paro Nacional y el estallido social, su Administración Distrital se planteó seis estrategias para mejorar la seguridad en la ciudad, de los cuales hay dos frente a los cuales a la fecha no sólo no ha habido resultados positivos sino que sigue habiendo un déficit: el del pie de fuerza y el de la reducción de la impunidad, objetivo íntimamente relacionado con el accionar articulado de la rama Judicial (el quinto y sexto punto respectivamente).

“En vez de más pie de fuerza el Gobierno Nacional nos quitó los 1.500 policías cuya formación pagamos. La Policía Metropolitana de Bogotá ha estado interina casi dos meses y el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO) no ha dado datos diarios oportunos durante más de dos meses este año”, advirtió este miércoles 24 de mayo la mandataria distrital.

Y añadió que Bogotá tiene hoy menos policías de los que tenía en 2016. “Esto es una auténtica estafa a la ciudadanía bogotana y a la Alcaldía Mayor que, entre 2020 y 2023, le ha dado a la Policía Metropolitana de Bogotá más de $600.000 millones de los impuestos de los bogotanos para apoyar su labor”, enfatizó la alcaldesa Claudia López.

Y con relación a los dos aspectos de la estrategia de seguridad trazada en 2021 que siguen en déficit, la alcaldesa volvió a llamarle la atención al Ministerio de Justicia frente a la reclusión y las excarcelaciones.

“El Ministerio de Justicia no solo se niega a hacer mejores cárceles sino que además propone excarcelar delincuentes. Y no hace nada por mejorar las capacidades de los fiscales y los jueces para mejorar la judicialización y la reclusión. En esas dos estrategias, que desafortunadamente son los que menos dependen de la Alcaldía Mayor de Bogotá, no hay resultados y vamos para atrás en vez de ir para adelante. Seguiremos trabajando sin descanso para que esos dos aspectos también mejoren”, indicó el miércoles 24 de mayo Claudia López a través de su cuenta de Twitter.

Los cuatro puntos que presentan avances

Con relación a los cuatro puntos en los que ha habido clara mejoría, y esto a propósito de las cifras de reducción de pobreza multidimensional que publicó el Gobierno Nacional y que la alcaldesa agradeció, están la recuperación del empleo, la reducción de la pobreza, el incremento de la participación en redes de cuidado y frentes de seguridad por parte de la ciudadanía, y el incremento de la inversión en capacidades y tecnologías de seguridad, protección y convivencia.

“En 2021, después del segundo Bogotazo que padecimos entre la pandemia, el Paro Nacional y el estallido social, nos propusimos un plan de rescate social y de la seguridad con seis estrategias. En cuatro que dependen mayoritariamente de la Alcaldía logramos: 1. recuperar el empleo, 2. reducir la pobreza, 3. incrementar la participación en redes de Cuidado y frentes de seguridad, 4. incrementar la inversión en capacidades y tecnologías de seguridad, protección y convivencia”, puntualizó la alcaldesa López.

Minutos antes, el presidente la había felicitado, como a todos los alcaldes, pues como lo indicó el mismo presidente Petro, la pobreza multidimensional en mucho depende de las alcaldías. “Me tocó reducir a la tercera parte la de la ciudad de Bogotá, y su mínimo fue superado esta vez por la gestión del 2022 con 3,8% En general felicito a alcaldes y alcaldesas por alcanzar estos resultados importantes”, trinó el presidente, ante lo cual la alcaldesa le agradeció:

“Gracias Presidente por el reconocimiento. A pesar de la pandemia el trabajo de los Alcaldes de Colombia ha sido ejemplar para rescatar a las microempresas y familias, recuperar el empleo y reducir la pobreza. Logros conjuntos con el gobierno nacional hasta 2022 que seguro mejorarán mucho más en los años venideros”, trinó la mandataria distrital este miércoles.

