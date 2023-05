Famoso periodista deportivo fue objeto de burlas en redes por narrar emocionado la repetición de una jugada durante el partido de Millonarios

El cantante del gol generó muchos comentarios en las redes Foto: @elcantantedelgol

Javier Fernández Franco, también conocido como El Cantante del Gol, es uno de los relatores de fútbol más reconocidos del país y su más reciente narración se dio durante la transmisión del encuentro entre Millonarios y La Equidad en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El juego terminó con un empate sin goles en el marcador, pero una de las situaciones que más dio de qué hablar en las redes sociales no tiene nada que ver con el rendimiento deportivo de los dos clubes.

Muchos usuarios de las redes sociales se percataron de una situación que generó una enorme curiosidad entre los que estaban viendo el partido entre los clubes bogotanos, pues muchos aseguraron que Javier Fernández narró una jugada de riesgo por parte de Millonarios en repetición como si estuviera en vivo. Como era de esperarse, esta no se la perdonaron al Cantante del Gol y muchos se refirieron a lo sucedido.

La jugada se dio cuando tras un tiro de esquina, una pelota le quedó a Mackalister Silva que remató con potencia y el guardameta Wahsington Ortega atajó el esférico. Sin embargo, el Cantante del Gol no se percató de esto porque en ese preciso momento la producción puso a un lado de la pantalla el que sería el segundo gol del Deportes Tolima, una anotación en propia puerta por parte del defensor Cristian Zapata.

Posteriormente la producción repitió el momento en el que el capitán de Millonarios por poco rompe el cero en el marcador con un potente remate que fue atajado por el portero de La Equidad y fue en ese momento donde Javier Fernández siguió narrando la jugada y hasta se emocionó por el potente disparo de Silva. “¡Uy qué remate de Mackalister!, en el área y qué atajada la de Wahington señoras y señores”.

Esta situación no pasó desapercibida por los usuarios de las redes sociales que de inmediato comentaron lo que sucedió durante el partido de Millonarios y La Equidad.

“Oye Win Sports cuántos likes para que ya no nos pongan narradores que narran repeticiones, y si, estamos hablando del Cantante del Gol”

“Jajajjajajajaka totalmente. Le ocurrió en la jugada del remate de Macalister Silva y el balón que no mete Llinas”

“Jajajajaja esa estuvo epica cómo vas a narrar una repetición jaajjajajauauuaa”

El cantante del gol a parte de ciego despistado, dizque narrando con toda emoción una repetición de jugada de macalister de Millonarios, ay no nono. @WinSportsTV están graves

“Jajaja ese Cantante del gol es mucha bola, anda tan distraído que canta el gol de las repeticiones; además no tiene el más mínimo respeto de aprenderse los nombres de los jugadores. Se nota que en las transmisiones anda en una recocha terrible. Que pena Cantante, eras mi ídolo”

Así fue la narración del Cantante del Gol en el partido de Millonarios. Video tomado de @martianarias4 . Twitter

Eduardo Luis y su relación con el Cantante del Gol

En una charla con Kienyke, Eduardo Luis, que también es uno de los narradores de fútbol más conocidos del país, se refirió al momento en el que llegó El Cantante del Gol a Win Sports, tras su paso por el Gol Caracol. Fue allí donde manifestó que nunca han sido “parceros” y que de hecho conocía a Javier Fernández Franco por su papá cuando él era niño.

“Él trabajaba en Caracol y yo competí cuando él llegó. No voy a negarte que no fue fácil (…) no es fácil ser el líder en algo y qué de un momento a otro te digan que ya no”, aseguró el relator.

Además, agregó que, “y cuando uno dice; ‘¿Yo que hice mal?’, yo me preguntaba: ‘¿Es que yo narro mal?’ (…) cuando a mí me hablan de humildad, la humildad es eso, no es creerse menos, la humildad es aceptar lo que viene. El presidente del canal me citó a una reunión y me dice ‘Con usted es la única persona que voy a hacer esto porque lo respeto mucho, acabo de contratar al Cantante, pero quiero que sepa que usted no va a perder su sitio acá’”.