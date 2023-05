Diego Guauque reveló una importante noticia sobre su salud que lo tiene feliz

El presentador aseguró que su tumor se redujo un 28% después de someterse a un examen para saber si las quimioterapias funcionaron

Diego Guauque ha compartido los avances con su enfermedad a través de redes sociales y esto ha hecho que sus seguidores estén al corriente de lo que ocurre con su estado de salud. Hace algunas semanas, el periodista de Séptimo Día reveló que volvió a su casa, después de semanas internado en el centro asistencial en el que recibe el tratamiento con quimioterapias.

Y es que el comunicador confesó que asistió al médico a un control debido a un dolor que presentó en su estómago en donde le encontraron una masa, lo que resultó ser un tumor cancerígeno conocido como Leimiosarcoma. Desde ese momento, su lucha contra el cáncer se convirtió en una batalla diaria, perdió su cabello, pero intentó conservar el sentido del humor sin perder la fe de una pronta recuperación.

Diego Güauque dejó mensaje en redes sociales tras finalizar su proceso de quimioterapias. @diego_reportero/Instagram

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram compartió una importante noticia acerca del avance con las quimioterapias y así, poder minimizar el tamaño de la masa abdominal. Guauque se sometió a una serie de exámenes para conocer si el tratamiento que recibe, en realidad, estaba siendo efectivo y reveló los resultados a los internautas:

“Estamos muy contentos porque la resonancia salió favorable, el tumor se ha reducido en un 28%, las quimioterapias han funcionado… Es importante porque hay algunas que no funcionan. En mi caso es muy bueno, porque gracias a Dios y a la virgencita se redujo casi en una tercera parte”, fueron las primeras declaraciones que entregó Guauque a sus seguidores en Instagram.

El reportero sigue en su ''lucha'' contra el cáncer. Disfruta de la lectura mientras recibe el tratamiento de quimioterapia. / @diego_reportero-Instagram

Posteriormente, reveló otra valiosa noticia con su salud y es que el tumor no hizo metástasis, pero, ¿qué viene ahora para el periodista? Según comunicó en el video, a final de mes se someterá a una nueva cirugía “difícil y riesgosa”, puesto que el tumor continúa “pegado”.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer, ya que varios se alegraron por el gran paso que está dando en su salud y desearon que prontamente el cáncer logre ser eliminado por completo de su cuerpo: Algunos de los más destacados son: “eres sano en el nombre de Cristo Jesús”; “la mejor noticia de todas, no sabes la alegría que me da mi querido Diego”; “estábamos esperando esta noticia, felicitaciones”; “¡Son excelentes noticias Diego! Con la ayuda de Dios todo seguirá por buen camino”, entre otros.

Diego Guauque contó que debió rapar su cabeza luego de que su cabello comenzara a caerse por los tratamientos de quimioterapia que recibe. @diego_reportero/Instagram

El examen al que se sometió para conocer los avances en la reducción del tumor, llamado Pet Scan, es un procedimiento que examina internamente el cuerpo para ver el estado de la enfermedad y cuánto se ha reducido. Guauque confesó que el día del examen es muy especial para él, ya que también es el cumpleaños de su hija. Sin embargo, la fecha le da aún más esperanza y fe para seguir luchando contra la enfermedad.

En un video publicado en sus historias de Instagram, Guauque habló sobre cómo se siente física y anímicamente después de las primeras sesiones de quimioterapia. Asegura que se encuentra fuerte mentalmente y que tiene confianza en Dios y en los médicos para lograr la recuperación: “Ojalá que lo que estoy sintiendo hacia el exterior sea el reflejo de lo que está pasando adentro, donde tengo o espero tener el sarcoma”, afirmó.

Diego Guauque reveló fecha en la que le harán importante examen: “una fecha muy especial para mí”

Por ahora, el periodista tendrá que esperar el encuentro con los especialistas para conocer lo que viene después de la cirugía a la que se someterá en las próximas semanas. Seguidores y colegas le envían toda la buena energía al periodista para que salga victorioso de esta terrible enfermedad.