Milan y Sasha cantando: Shakira compartió el video oficial de ‘Acróstico’

El domingo 14 de mayo se celebró el Día de la Madre y varias fueron las celebridades que le dedicaron emotivas palabras a sus respectivas progenitoras por medio de las redes sociales. Shakira no fue la excepción. La cantante barranquillera compartió una fotografía de su madre, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, besando a su padre y escribió en la descripción: “Feliz Día de la Madre a la mujer que me enseñó a amar”.

Shakira siempre ha tenido muy presente a su madre en cada paso que da a nivel personal y profesional, también destacó su labor como la mujer que más la ha inspirado cuando recientemente recibió el reconocimiento como ‘Mujer del año’ en la ceremonia ‘Mujeres Latinas en la Música de Billboard 2023′. Apenas aceptó el premio, la intérprete de ‘Inevitable’ dio un amplio discurso en el que resaltó sobre su mamá:

“Hay una mujer muy especial para mí, la que me ha inspirado más que nadie: es mi madre Nidia Ripoll. Mami, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año sigues de pie con tu amor sin límites y tu resiliencia, para mí mami: tú has sido mi mujer del año, así que este reconocimiento va para ti. También va para mis hijos porque por ellos quiero ser una mejor mujer cada día, también va para mis amigas y para todas las madres solteras que defienden y protegen a sus hijos como leonas”.

Por otro lado, en el mismo discurso Shakira también subrayó la incondicionalidad del amor de una mujer. “Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma, pero las lecciones más importantes que he aprendido este año las he aprendido de otras mujeres, y por ellas escribí lo que escribí y canté lo que canté porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse, solo una mujer puede hablar con la honestidad más brutal y puede cantar con rabia y bailar extasiada y emocionarse hasta las lágrimas, eso solo lo puede hacer una mujer”.

El último año fue muy turbulento para la artista colombiana después de que se confirmara a mediados de 2022 su separación de Gerard Piqué con dos hijos de por medio. La ruptura no se dio en los mejores términos y se ha especulado infidelidad de parte del futbolista español.

Acróstico, el más reciente lanzamiento musical de la cantante: Milan y Sasha cantan en el video oficial

Después de varias dedicaciones musicales a Gerard Piqué como la explícita ‘Music Sessions #53′ con Bizarrap, entre otras canciones, Shakira ahora lanzó un tema dedicado a sus hijos Milan y Sasha: ‘Acróstico’, es como se titula su más recient sencillo.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar… Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. La sonrisa tuya es mi debilidad, quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy”, es parte de lo que canta Shakira en el tema.

De hecho, apenas hace solo unos minutos que la cantante colombiana compartió el video de la canción en YouTube, anteriormente había compartido un Lyric Video que ya va por 10 millones de reproducciones. A continuación el videoclip.