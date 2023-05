El conmovedor gesto que tuvo hijo de Sara Uribe por su labor como madre: le regaló una medalla y le explicó por qué

Sara Uribe. Foto: Instagram @sara_uribe

Desde sus redes sociales, constantemente Sara Uribe está compartiendo imágenes y videos junto a su hijo Jacobo, quien va por sus cuatro años de edad. La presentadora ha demostrado tener una relación muy cercana con su pequeño, estando presente para él en todo momento y priorizándolo siempre. De hecho, ahora que se está celebrando el Día de la Madre (14 de mayo), la también empresaria publicó un video en su perfil de Instagram con el que quedó registrado el conmovedor gesto que tuvo su primogénito con ella.

Así las cosas, Jacobo le regaló una medalla que recibió en su guardería. Cuando Uribe le preguntó sobre las razones por las que se la estaba entregando, el niño expresó: “Porque tú hiciste todo por mí... me preparaste la comida, el almuerzo, me llevaste a pasear, me haces teteros”.

Además de compartir este video, la 'exprotagonista de Nuestra Tele' redactó en la descripción del post:

“Mamás: todo ha valido la pena. Ser mamá de Jacobo ha sido la experiencia más retadora y al mismo tiempo hermosa. Es espectacular verlo crecer, saber que se está convirtiendo en un hombre con el que las mujeres se sentirán seguras: tierno, delicado, responsable. Mi niño ha sido la luz que me ilumina la vida en todos los momentos: hasta en los oscuros él me ha sacado de la tristeza. Hoy mi labor de madre me complementa”.

Aquí el video compartido por la presentadora en sus redes sociales:

Más adelante, la presentadora quiso felicitar a todas las madres en su día especial. “Quiero felicitar a todas las mamás que, como yo, sacamos adelante a nuestros hijos y les damos el hogar por el que trabajamos. Y a quienes no son mamás genéticas, pero han hecho la tarea de educar, levantar y acompañar, también un gran reconocimiento. Feliz Día de la madre. Y gracias mi niño porque aunque la medalla me la diste, tú eres el premio”.

Por otro lado, en un video que Sara Uribe había compartido con anterioridad le habría preguntado a su hijo si era un niño feliz, a lo que el pequeño de cuatro años no dudó en contestar afirmativamente. “Sí, porque te tengo a ti, a mis muñequitos, a mis juguetes, a mi televisor, a mi casita, a mi ventana, a mi ciudad”.

En el mismo clip, nuevamente quedó demostrado todo el amor que siente el niño hacia su madre, pues ayudó a hacerle una especie de pancake de milo que le entregó muy emocionado.

A continuación del video publicado por Sara Uribe:

De la relación sentimental que existió entre Sara Uribe y Fredy Guarín solo quedó un hijo: Jacobo. Aunque el niño todavía es muy pequeño, recientemente sorprendió a su madre al revelarle su pasión y a lo que parece querer dedicarse profesionalmente: el fútbol; tal y como lo hizo su progenitor, de quien la presentadora paisa se separó aproximadamente en 2020.

Así las cosas, el sábado 8 de abril la empresaria compartió un video bajo el título de: “El día en el que mi niño me dijo: Quiero ser futbolista”. En el correr del clip se ve cómo Uribe le muestra algunos videos a Jacobo de cuando vivían en China y Guarín lo presentó oficialmente ante su público en el estadio.

Aquí el video completo compartido por Uribe en su momento:

No sobra mencionar que la vez más reciente en que se le vio a Sara Uribe en la pantalla chica fue para el reality de supervivencia: ‘Survivor, la isla de los famosos’ (2023), en el que estuvo entre los primeros eliminados.