Cecilia López confirma que presentó su renuncia para frenar la expropiación exprés

Gustavo Petro y Cecilia López

Aunque el presidente Gustavo Petro calificó como una mentira la renuncia de Cecilia López para frenar un artículo de expropiación en el Plan Nacional de Desarrollo, la exministra de Agricultura confirmó la información. Dos semanas después del remezón del gabinete que la retiró del cargo, cree que su oposición a esa figura para la adquisición de tierras fue el detonante de la decisión.

“En estos días de descanso me he preguntado por qué el presidente no aceptó mi renuncia del 22 de marzo cuando me negué a contemplar la expropiación exprés para pedirme que me retirara un mes más tarde. Raro, ¿verdad? Me resulta difícil no creer que la verdadera motivación de mi salida fue mi firme oposición a ese nuevo artículo del Plan Nacional de Desarrollo (PND)”, señaló López al diario El Espectador.

La exministra de Agricultura aseguró que los artículos de La Silla Vacía y Cambio, que informaron de esa renuncia, tenían un 95% de lo que ocurrió. Incluso confirmó que golpeó la mesa para manifestar su molestia y que presentó doble renuncia irrevocable a causa de un artículo promovido por Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, para incluirlo en el PND, sin el consentimiento de López.

La renuncia no fue aceptada y se decidió retirar el artículo. Un hecho que hizo sentir a la entonces ministra López respaldada por el presidente Petro. Luego se produjo su salida, un día después de que el presidente le reclamó públicamente por no haber logrado los mecanismos para agilizar el proceso de compra de tierras, que finalmente se logró incluir en lo aprobado por el Congreso.

López considera, por esos hechos, que fue su oposición al artículo lo que la terminó por sacar del gabinete. Más aún cuando Laura Sarabia, jefe de Despacho, le dijo que la razón era lentitud en la reforma agraria y el presidente le expresó que el motivo era el rompimiento de la coalición de Gobierno.

Sin embargo, cuando la información se hizo pública, el presidente la calificó como falsa. “Esto es una inmensa mentira. Si quisiéramos expropiar no necesitamos cambiar la ley vigente que es la ley 160 de 1994 en su articulo 33. La ley vigente nos permite expropiar. La silla no investiga los temas por la rapidez que siente en atacarnos”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

La exministra también desmiente esa apreciación de quien fuera su jefe. Explicó, en entrevista con El Espectador, que, si bien, la ley de 1994 permite la expropiación, esta no contempla un tiempo de 21 días y se utiliza como un mecanismo excepcional para obras de infraestructura sobre la base de que el interés general prima sobre el particular.

“La diferencia con la expropiación exprés propuesta consiste en que en esta se retoma una propiedad privada para entregársela a otro privado, un campesino, por ejemplo. A pesar de que la intención sea loable, en este caso no prima el bien común”, señaló López.

Tras la salida de López de la cartera de Agricultura, quien fue reemplazada por Jhénifer Mojica, el presidente ha insistido en la reforma agraria como una prioridad del Gobierno nacional. Pero el artículo sobre la expropiación sigue en el debate por quienes consideran un riesgo al debido proceso sobre la propiedad privada.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, el gremio que se comprometió a vender varias hectáreas de tierra al Gobierno bajo la administración de la ministra López, envió un mensaje. “Los ganaderos seguiremos cumpliendo el acuerdo, porque creemos en su eficacia para consolidar una clase media rural que impulse la recuperación del campo; y lo haremos a pesar de la inclusión del artículo 61 del Plan de Desarrollo, que abre caminos sumarios a la expropiación y alcanzó a destruir algo de la confianza que construimos con la ANT en las regiones donde promovimos el acuerdo con éxito”, sostuvo.