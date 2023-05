Sancionaron otra vez Millonarios: esta vez el ‘Embajador´ fue multado porque le falló la internet

Millos vuelve a ser sancionado, en esta ocasión el equipo femenino fue señalado. @MillosFCoficial/Twitter.

Millonarios goza como líder en todas las competencias en la que participa actualmente, sin embargo, el club capitalino nuevamente fue sancionado por la Dimayor. Aunque la multa no es de gran valor, llama la atención la información extraoficial del caso, pues presuntamente todo tendría que ver con la calidad del internet que maneja el onceno albiazul, hecho que ha generado diferentes críticas.

Mediante la Resolución 033 de la Dimayor, el club Embajador es sancionado por una cifra mayor al millón de pesos. Si bien, la multa se basa en una infracción cometida por el equipo femenino, este golpe lo siente el club como tal.

El ente rector del fútbol colombiano señaló:

“Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. (“Millonarios”) sancionado con multa de un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos ($1.450.000) por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 78 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 13ª fecha de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2023″.

El hecho tiene que ver con el retraso en la publicación de la alineación y la carga de la misma al sistema, operación que debe realizarse dos horas antes de iniciarse el partido. Según expone Dimayor, fueron siete minutos de retraso, en donde se argumentó que los datos móviles del encargado fallaron y fue imposible completar la tarea, ante esto, se tuvo que volver a publicar la nómina y no se logró hacer esto a tiempo.

“Que se pone de presente que los siete minutos de retraso en subir la alineación respondieron, exclusivamente, a un error en el ingreso de la información a través del teléfono celular; en tanto, aparentemente, cuando se hizo el intento inicial de cargar la planilla hubo fallos en la señal de internet del equipo y la información no se cargó de forma correcta, por lo que fue necesario volver a subirla, esta vez, después de transcurrido el término de dos horas de anticipación”, cita la resolución.

Gamero aclaró su proceso de renovación con Millos

Alberto Gamero ya cumplió su tercer año con la institución bogotana, si bien, el samario solo ha conseguido un título con el Embajador, la hinchada lo respalda y la directiva también. En la conferencia de prensa tras la victoria ante Alianza Petrolera, el entrenador confirmó que ya tenía una propuesta sobre la mesa y estaba contento al saber que querían seguir contando con él, no obstante, se tomaría todo con calma.

“Yo con nuestro directivos tengo una muy buena relación, tengo una propuesta en la mano, si me hacen una propuesta es porque de pronto les interesa. Yo aquí soy feliz y aquí estoy contento viviendo estos momentos lindos que uno visualizaba en tiempos anteriores, yo creo que he manifestado que no hay desespero, no hay prisa, la intención de ellos está”.

La agitada agenda del técnico ha impedido que se reúna con la cúpula albiazul para dialogar sobre su futuro, y a pesar que no tiene prisa en hacerlo, explicó que se sentía tranquilo y algún momento procedería con los asuntos contractuales. Gamero ya habría visto lo que le tiene preparado y aunque tiene varias dudas, expresó que las resolvería para proceder con la eventual ilusión de todos los hinchas.

“Nos sentaremos pronto, no vamos a tener ningún inconveniente, es simplemente hablar con ellos pero por eso es la demora, eso de viajar, de concentrarse y los partidos ha sido duro, entonces yo en ese aspecto estoy tranquilo, me parece que ellos también han quedado tranquilos en ese aspecto, porque repito, ya tengo una propuesta de ellos, solamente es hablar con ellos, arreglar unas cositas que he visto ahí, pero las cosas van bien”, resaltó el técnico de Millonarios.