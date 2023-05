El presidente del Bucaramanga buscaría que Teófilo Gutiérrez se quede en el club

Teófilo Gutiérrez podría quedarse en el Atlético Bucaramanga. Twitter Atlético Bucaramanga

El final de la fase del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay I-2023 representa para los equipos eliminados el espacio indicado para volver a reorganizar sus planteles y fijarse objetivos de cara al siguiente semestre de competiciones. Así lo está viendo Atlético Bucaramanga, que ya planifica lo que será el torneo clausura y necesita definir específicamente el futuro de su “estrella”, el delantero Teófilo Gutiérrez.

Te puede interesar: Los motivos por los que Teófilo Gutiérrez saldrá de Bucaramanga solo seis meses después de su llegada

En las últimas semanas se comenzó a comentar sobre la posible salida de Gutiérrez del Leopardo debido a la sanción de tres partidos que recibió por parte de la Dimayor, luego de que fuese expulsado en el partido contra Independiente Medellín por insultar al árbitro.

Estas acciones le costaron caro al cuadro Auriverde, ya que no podrá contar con el futbolista para las siguientes fechas de liga.

Te puede interesar: Estos son los técnicos que han dejado sus puestos en lo que va de Liga BetPlay I-2023

Gutiérrez estuvo presente en los partidos ante Independiente Santa Fe (0-3) y Alianza Petrolera (1-1), válidos por la fecha 15 y fecha 16, respectivamente. La primera jornada la cumplió el domingo 30 de abril, en el empate a ceros en el estadio La Independencia de Tunja ante Boyacá Chicó. En la victoria por 3-0 ante Unión Magdalena tampoco estuvo presente y terminará su tiempo de sanción contra La Equidad.

Según se había informado anteriormente, las directivas habrían tomado la decisión de rescindir del contrato del artillero debido a su regular rendimiento, aparte de la suspensión. No obstante, según comentó el periodista Miler Yovan de RCN, el presidente del club, Jaime Elías Quintero, estaría evaluando la posibilidad de que ‘Teo’ se quede en la institución bumanguesa:

“El presidente de Atlético Bucaramanga, Jaime Elías Quintero, contempla la continuidad de Teófilo Gutiérrez. El jugador que tiene contrato hasta junio ampliaría a 6 meses más su vínculo con el cuadro leopardo. La negociación tiene el aval del dueño de la institución Óscar Álvarez”.

Esto con el objetivo de que Teófilo pueda encontrar de nuevo su mejor juego y así como lo hizo Dayro Moreno en su momento, poder aportar con goles a los buenos resultados del equipo. Además, la idea se centra en promover la competencia en el camerino por el puesto titular lo que incrementaría el nivel de juego de la línea de ataque.

Te puede interesar: Hinchas de Nacional y Medellín denuncian cucarachas en el Atanasio Girardot

Una parte de la hinchada del Leopardo se mostró a favor de la noticia. Su posición se basó en que Gutiérrez es un jugador con experiencia que no solo puede ayudar al equipo en el campo, sino también en los vestuarios impartiéndole conocimiento a los jugadores jóvenes que están próximos a tomar las riendas:

“Por mi parte, sería muy bueno, claro está respetando las demás opiniones, pero él debe seguir y traerle refuerzo para que demuestre lo que siempre ha tenido, el buen juego”. -@Ruder_dario

“No me parece mala idea dejarlo, es un referente para los pelados como colombianos como argentinos y pues si quiere el puesto se lo debe ganar, es competencia sana y Teo se ha visto comprometido con el club, incluso con las críticas está ahí apoyando”. -@portilla_jean

No obstante hay quienes también no creen que esta sea la mejor decisión por parte de las directivas, ya que el nivel que ha demostrado el atacante este semestre ha sido insuficiente y no necesitan que un jugador siga haciendo parte de la institución cuando no puede aportar con goles:

“Cómo van a cometer tremenda burrada, ya se demostró que con ese personaje no vamos a llegar a nada, antes de que llegara íbamos bien, dejó de jugar y volvimos a tomar impulso, dejarlo sería echarnos la soga al cuello”. -@chartero_soy

Será a mitad de año cuando se haga oficial la decisión del conjunto bumangués sobre el futuro de ‘Teo’, que con 37 años de edad, ya comienza a dejar sus últimos “pinitos” en el fútbol profesional.