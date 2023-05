Así recibió Goyo el reconocimiento como agente de cambio por Billboard

Goyo recibió el premio a Agente de Cambio en los Billboard Latin Women in Music (Photo by: Jason Koerner/TELEMUNDO)

En la noche del 6 de mayo, en el Wastco Center de Miami, se llevó a cabo la primera edición del Mujeres en la Música Latina de Billboard, un evento creado por la reconocida revista estadounidense especializada en la industria musical para resaltar la labor de las artistas latinoamericanas. En esta primera gala las colombianas Goyo y Shakira brillaron al ser reconocidas como Agente de Cambio y Mujer del Año, respectivamente.

Previo a la gala, en la alfombra roja la cantante chocoana, que hace parte del grupo ChocQuibTown, reveló que “mi mayor inspiración es mi hija Saba, que está por aquí. Ella me inspira muchísimo. Ella me da muchas fuerzas todos los días. Llevarla a la escuela, hacer todas esas cosas que la gente piensa que los artistas no hacemos, me hace sentir superhumana, estar cerca de mi hija y vivir esa experiencia todos los días”.

En este evento, el reconocimiento a Goyo resaltaba la labor que la cantante ha realizado a través de su música y de su reconocimiento para aportar en el empoderamiento de las mujeres y las comunidades afrolatinas. Para Billboard la colombiana merece el título de agente de cambio por la manera en la que ha utilizado su talento en pro de las poblaciones del Pacífico colombiano.

El discurso de Goyo en Miami para recibir reconocimiento de Billboard

Discurso de Goyo al recibir premio por agente de cambio en Billboard

En la noche en la que también fueron homenajeadas artistas como Shakira, Ana Gabriel, Emilia Mernes, Evaluna y Thalia, la encargada de hacerle su reconocimiento a Goyo fue su colega y connacional Greeicy Rendón. “Ella hace eco de las mujeres, denuncia la injusticia racial y la violación de los Derechos Humanos. Para ella este premio es un homenaje al propósito por el que ha trabajado desde siempre como bandera de las mujeres, de su gente y de su raza”, fueron las palabras de Greeicy para la homenajeada.

Por su parte, Goyo subió a recibir su premio acompañada de su hija, Saba Valencia, y de su mamá, Nelfa Perea. La artista chocoana dio unas emotivas palabras ante el público que la ovacionaba. “Para mí es un honor estar aquí … Quiero agradecer con todo mi corazón a Colombia, estoy super emocionada de poder representar a mi tierra, a mi gente. Me siento orgullosa de haber nacido en el Chocó, me siento emocionada de tener un team de mujeres tan espectacular como el que yo tengo”, empezó diciendo la colombiana.

Luego les dio un especial reconocimiento a su madre y su hija, que la acompañaron en la gala, diciendo que “a mi mamá que está aquí presente, a mi hija que es mi fuerza todos los días para seguir adelante. Y quiero decirles a todos que cuando hay luz, la luz se filtra por cualquier ranura, y el cambio está en uno mismo, el cambio es de todos. Es de todas”.

En un momento muy emotivo, que hizo llorar a Goyo, su madre tomó el premio y se dirigió al público con la voz entrecortada. “Las palabras sobran cuando los sentimientos hablan. Es para mí un honor entregarle este galardón a mi hija, a quien con mucho cariño le llamamos Goyo. Señoras y señores ... gracias Billboard, gracias amado padre celestial por haberme regalado a esta hija y a ustedes que me la apoyan cada día”.

Así mismo, la pequeña Saba también tomó el micrófono y le dedicó unas especiales palabras a su madre, cuyo nombre de pila es Gloria Martínez. “Quiero agradecer a mi mamá por inspirarme siempre y por darme la fuerza para seguir mis sueños siempre y la amo. Te amo mami. Gracias Billboard por darle este premio, realmente creo que se lo merece y ella siempre quiso que esto pasara o algo así pasara”.

Por otro lado, la cantante deleitó al público del Wastco Center de Miami interpretando temas como “San Antonio”, “Na Na Na”, “Negra” y “Lo conoces”. Goyo quería transmitir a los asistentes el ambiente del Pacífico colombiano y lo hizo a la perfección con los visuales de hojas selváticas de colores que se mostraron en todas las pantallas durante su presentación el grupo de baile que la acompañó.