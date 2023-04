La esposa del alcalde de Medellín Daniel Quintero citó a Shakira para enfrentarse con el Tino Asprilla: “Trabaja un poquito el cerebro también”

Daniel Quintero y Diana Osorio. instagram @dianaov

A través de sus redes sociales, la gestora Social de Medellín, Diana Osorio, salió en defensa y respondió al exfutbolista Faustino ‘Tino’ Asprilla por mensaje contra su esposo Daniel Quintero, alcalde de Medellín, por lucir la camiseta de Atlético Nacional, tras haber atacado al presidente del equipo verde de Antioquia.

En su cuenta oficial de Twitter, el jueves 19 de abril, la esposa del alcalde la capital antioqueña contestó el polémico mensaje del exjugador con una frase de la canción de Shakira y Bizarrap:

“Tino, mucho gimnasio, pero trabaja un poquito el cerebro también”, señaló Arias.

La gestora social se inspiró en las siguientes líneas de la pieza musical de la artista barranquillera: ”No sé ni lo que te pasó. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. A ti te quedé grande y, por eso, estás con una igualita que tú”.

La esposa del alcalde de Medellín Daniel Quintero citó a Shakira para enfrentarse con el Tino Asprilla. Twitter @dianaov

De inmediato, los internautas reaccionaron en las redes sociales, “Pero que es ese racismo en contra de un hombre de color, de pueblo, porque odia a las comunidades del choco y trata de brutos a los negros chocoanos, lo que le duele a usted, es que el sea un hombre de color empobrecido que no hace parte de la élite del país”, “Ayyyy Dios mío lo que hay que ver, una vividora como el marido, porque viven de lo que se roban en Medellín, diciéndole al Tino que no tiene cerebro, el tino que es una persona que salió adelante por su trabajo y esfuerzo y sin robarle nada a nadie. Descerebrada ella”, “Usted, ni lo uno ni lo otro”: fueron algunos de los mensajes.

Vale recordar que el domingo 19 de abril ocurrió un hecho bochornoso en el estadio Atanasio Girardot en Medellín. Ante esta situación el alcalde de la capital antioqueña responsabilizó a los dirigentes del club, en cabezada por su presidente Mauricio Navarro.

Por lo que Faustino Asprilla que salió el defensa del club y apuntó directamente contra Daniel Quintero que el miércoles 19 de abril dio declaraciones a la prensa en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en donde hizo un llamado al diálogo entre ambas partes.

En la capital de la República, el alcalde lució una camiseta de Atlético Nacional lo cual fue criticado por El Tino a través de su cuenta oficial de Twitter:

“Le pido encarecidamente a dueños y dirigentes del club @nacionaloficial vetar de por vida a #quinterocalle le merece respeto total a la institución, es el primer paso a seguir y dar ejemplo al FPC, le debería de dar vergüenza ponerse la camisa del Verde”.

La publicación del Tino va acompañada con una imagen de Daniel Quintero que tiene puesta la camiseta del conjunto Verdolaga, lo que llama la atención es que la foto fue editada y tiene un punto rojo en la nariz de alcalde de Medellín en alusión a payaso.

Declaraciones de Daniel Quintero

El Alcalde de Medellín comentó que espera que Atlético Nacional vuelva a ser las veces de local tanto en la liga como en la Libertadores en el Atanasio; sin embargo, fue enfático en la necesidad que tanto la barra como el club lleguen a un acuerdo por el bien de la ciudad.

“Se cometieron muchos errores, hay ocho capturados de la barra por estos hechos, pero también hay que decir las cosas como son: puede ser el grupo económico (Ardila Lülle) más grande del país, pero no fue a la mesa de seguridad el día antes. Además, retiró el equipo de seguridad y de logística, eso es un hecho grave”.

Sobre el mismo hecho, Daniel Quintero volvió a señalar a la dirigencia de Atlético Nacional del que llevaba una camiseta puesta: “A mí no me vengan a decir que fueron “peritas en dulce” las directivas, yo manejo eventos en el estadio todo el tiempo. Donde un empresario de un concierto no vaya a la mesa de seguridad, retire la logística y retire la seguridad minutos antes de un evento ese tipo jamás puede volver a realizar un evento en la ciudad”.

Sobre las declaraciones que dio en su momento el Secretario de Gobierno de Medellín, Juan Pablo Ramírez, afirmó: “Acá el alcalde soy yo (…) mi misión es sentar a las dos partes, llamarlas a la asertividad, a cuidar el lenguaje, las dos se han equivocado y mucho (…) les pedimos a las directivas de Nacional que le bajen al ego, que reconozcan el esfuerzo que se hace público para que a ellos les vaya bien, a las barras que le bajen a la pelea que se sienten a negociar que busquen un acuerdo que les sirva a las partes”.