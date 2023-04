Con la reforma a la salud Petro se está jugando su gobernabilidad, advirtió Lucho Garzón

El exalcalde de Bogotá analizó qué puede pasar con la gobernabilidad de Petro si se cae la reforma a la salud. Colprensa.

La reforma a la salud tuvo su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, del que salió viva, luego de que se negara la proposición de archivar el proyecto que hicieron el representantes del Centro Democrático y de Cambio Radical. El debate, que se pospuso, deberá seguir en los próximos días, y mientras se reanuda, desde distintos sectores han comentado este primer paso en el trámite de la reforma. Uno de estos fue el exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo, Lucho, Garzón, que señaló que la aprobación de la reforma es una gran prueba para gobernabilidad del presidente Gustavo Petro.

“Lo que pasa es que la tensión sí está muy fuerte, porque negociar al detal como están promoviendo y con aquello de que voy a negociar, voy a dialogar voy a concertar al detal, eso constituye un problema enorme para los partidos porque los deslegitima y sobre todo a sus directivos frente a las elecciones regionales”, advirtió el exalcalde Garzón, según lo citan en Blu Radio.

El exalcalde de Bogotá dijo que “lo que se sabe en este momento es que hay mermelada y se entrega en la medida en que la gobernabilidad se da”, y que el Gobierno nacional se está jugando todo con la reforma a la salud, de la que dijo “es punto de avance y consolidación del Gobierno del presidente Gustavo Petro, más allá si las EPS van a asumir la financiación de los dineros o si va a haber intermediación, esa es una discusión de fondo y un pulso político, y como tal se está actuando”.

“El Gobierno, en mi opinión, debe poner las cartas más abiertas porque puede ganar la reforma, pero pierde legitimidad y su gobernabilidad ante los ciudadanos y ante la opinión”.

El exvicepresidente también hizo explícitas sus preocupaciones frente al proyecto, que incluye los temas de gobernanza, institucionalidad, gestión, financian y transición. Aseguró que elimina las EPS, genera estigmatización al sistema de salud y “crean un engendro con la nueva Adres y sus tentáculos regionales”.

“Si esta reforma es aprobada los mercaderes de la política que la aprueben no tendrán como reparar el daño causado. Y para quienes tengan mayor interés los invito a que lean los siguientes reparos en detalle”.

Vargas Lleras aseguró durante el debate no se escuchó a nadie, no se tienen en cuenta las necesidades de los pacientes, usuarios, partidos políticos o los gremios. En consecuencia, el texto presentado no atiende a problemas del actual sistema, tales como la falta de especialistas o el aporte de nuevas fuentes de financiación para el sector.

También advirtió que la reforma agravará los problemas de articulación, coordinación y gestión, pues lo que se propone es una integración vertical al interior del Estado, donde este se encargaría de la regulación política, tarifaria y procesos de auditoria. Finalmente, en su declaración aseguró que el gobierno no aborda ni soluciona los problemas de sostenibilidad financiera del sector, ya que, por el contrario, cuando desaparezca quien hace la gestión del riesgo habrá mayor presión del gasto.

El líder de Cambio Radical también le envió una advertencia la directora del Partido de La U, Dilian Francisca Toro: si apoyan la reforma a la salud, desde Cambio Radical no respaldarán su eventual candidatura a la Gobernación del Valle del Cauca.