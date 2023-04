Daniel Quintero le envió contundente mensaje al presidente de Atlético Nacional: “No me conoce”

A través de su cuenta de Twitter el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le envió un contundente mensaje al presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro. Crédito: @quinterocalle / Instagram - Atlético Nacional

La tarde del domingo 16 de abril fue empañada por los desmanes y actos vandálicos de los hinchas de Atlético Nacional en la previa al partido que enfrentaría como local al verde de la montaña contra el América de Cali. Por los actos de la barra Los Del Sur el partido fue cancelado y aún no se tiene una fecha clara para jugar el partido.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero se pronunció sobre los hechos que llevaron a la cancelación del partido, y a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter @QuinteroCalle, el alcalde aseguró que el presidente de Nacional no lo va a tratar como alguno de los hinchas del equipo paisa.

En el contundente mensaje, Quintero aprovechó para hacer una lista del desenlace de los desmanes que llevaron a cabo los hinchas de la barra; como también, le aseguró al presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro que no se va a dejar amenazar.

“Si el presidente de Nacional cree que me va poder tratar a mí como trata a sus hinchas está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce definitivamente”.

Las supuestas amenazas a las que se refirió el alcalde Quintero tienen que ver con unas declaraciones por parte de Mauricio Navarro al medio Caracol Radio, en donde aseguró que el estadio Atanasio Girardot no es prestado, pues Atlético Nacional cancela un dinero por su alquiler, por lo que para el presidente del equipo bicampeón de la Libertadores desde la Alcaldía de Medellín los están dejando solos.

“Al alcalde le quiero recordar que el estadio no es prestado, es alquilado, nosotros pagamos un alquiler por el estadio, que él tenga la potestad de decir jugamos o no jugamos, perfecto, si no tenemos estadio tenemos que hacerlo en otra parte y eso demuestra que estamos solos en este problema que es un problema de ciudad, parece ser que es un problema entre dos estamentos barra y Alcaldía, en contra del Atlético Nacional”.

Mauricio Navarro también le pidió una respuesta clara al alcalde Quintero sobre sí Atlético Nacional puede contar o no con el Atanasio Girardot para representar a Colombia en la edición de la CONMEBOL Libertadores 2023, o si, por lo contrario, Nacional tendrá que ir de ciudad en ciudad para poder competir.

“Queremos que oficialmente el Alcalde nos diga si el Atlético Nacional tiene estadio o si tenemos que ir como parias por el resto del continente o por el resto del país y agradecer la institucionalidad, los presidentes de Dimayor en su mayoría se han manifestado apoyándonos abiertamente. Algunos de ellos han ofrecido sus estadios y ciudades para que Nacional compita en representación del país y esperemos que todo se dé para bien, para todas las partes”.

Los problemas con la barra

Tras los enfrentamientos entre miembros de la barra Los Del Sur y agentes de la Policía Nacional, el presidente Navarro afirmó que los problemas con la interna de la barra se debía a la negativa por parte del equipo de seguir brindando algunos beneficios exclusivos a los miembros de Los Del Sur.

“Nosotros simplemente les anunciamos que el club debido al déficit económico no aceptaba algunas exigencias. El tema de los abonos lo han torpedado y no estaba en capacidad de aceptar lo que pedían en temas económicos, boletería, y otra era pagarles un dinero por cuidar a las hinchadas visitantes. Las medidas están tomadas, si la barra no quiere dejar hacer el partido va a ser difícil. Además, Los del Sur han tratado de evitar que el equipo sea exitoso”, fueron las palabras de Mauricio Navarro para el medio Win Sports.