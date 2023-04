Daniel Quintero aseguró que no le prestará más el Estadio Atanasio Girardot a Nacional

El alcalde de Medellín afirmó que no prestará más el estadio de la ciudad a Atlético Nacional. Archivo

En la previa de lo que era uno de los juegos destacados de la fecha del fin de semana en el fútbol colombiano, una parte de la barra de Atlético Nacional ingresó a la gramilla del estadio y generó desmanes, por lo que fue necesaria la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios, para evitar que la situación empeorara. Ante estos hechos, el alcalde de Medellín realizó un anuncio drástico.

En el marco de la jornada 14 de la Liga Betplay, Atlético Nacional debía enfrentar a América de Cali en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, compromiso programado a iniciar sobre las 6:20 p. m. del domingo 16 de abril; Juego para el que ingresaron más de 30.000 espectadores que tuvieron que volver a sus hogares sin ver fútbol debido a los desmanes que se presentaron minutos antes de iniciarse el partido.

Frente a los hechos de violencia registrados en el Atanasio Girardot, el alcalde de Medellín afirmó que no se prestará más este escenario deportivo al club Verdolaga, hasta que no se llegue a un acuerdo de seguridad entre las barras y los dirigentes del equipo, además de que la vigilancia deberá ser pagada por Atlético Nacional, afirmando que no continuará prestando hasta 800 uniformados para cada partido de fútbol.

“No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”, trino el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

El alcalde de Medellín afirmó que no le prestará más el Atanasio Girardot a Nacional. Créditos: @QuinteroCalle/Twitter

Conflicto entre Atlético Nacional y sus hinchas

El problema que existe entre los dirigentes de Atlético Nacional y la barra Los del Sur, se debe al cierre de la mesa de cocreación que estaba establecida entre las dos partes, en la cual los directivos trabajaban junto a los líderes de esa parte de la hinchada para que estos ayudaran en la logística de los partidos y pudieran permitir que los compromisos se llevaran a cabo sin contratiempos.

A través de las redes sociales, esta barra había solicitado tener algún tipo de diálogo con los directivos, en búsqueda de un acuerdo que permitiera que ellos pudieran continuar con su labor dentro de los partidos. Además de que miembros de esta barra afirmaron que los dirigentes del club habían solicitado a Patronato no permitir su ingreso al Estadio Brigadier General Estanislao López, en el debut del equipo por Copa Libertadores.

Frente a esto, Atlético Nacional publicó un comunicado oficial el 16 de abril, en la previa del juego frente a América de Cali, en este la institución se desligó completamente de esta seccional de la hinchada, tomando con ello la decisión de terminar con presuntos beneficios económicos que estos recibían, dentro de los cuales estaba la entrega de boletas para los juegos del equipo en condición de local, según lo afirmó Mauricio Navarro, presidente del club.

“El problema no es con la hinchada en general, ni las demás barras, sino con Los Del Sur. Están molestos porque se les quitaron unos beneficios, entre los que están la entrega gratis de 500 boletas por partido… Simplemente, creemos que las barras deben ser tratadas de la misma manera. No estamos en capacidades de hacer eso, de regalar boletas, y por eso cortamos ese beneficio para la barra”, declaró Mauricio Navarro para Win Sports luego de los desmanes presentados.

Hinchas de Atlético Nacional y miembros del Esmad se enfrentaron previo al partido ante América por la fecha 14 de la Liga Betplay.

Carlos Antonio Vélez en contra de la Alcaldía de Medellín

Luego de los hechos de violencia registrados en el escenario deportivo, desde la Secretaría de Gobierno de Medellín, se responsabilizó al club Atlético Nacional por lo sucedido, pidiendo a los dirigentes que se establezca una mesa de diálogo con los líderes de la barra, y hasta solicitando que se replantee la decisión de quitarle las boletas que habitualmente el equipo regalaba a estas personas.

“Queremos que quede muy claro y que se establezca la responsabilidad de los directivos de Club Atlético Nacional, en estos destrozos… El club debe darse que cuenta que con esta actitud lo que ha generado es esto”, aseguró Juan Pablo Ramírez, secretario de Gobierno de Medellín para Win Sports.

Frente a estas declaraciones, el periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez, puso en duda la neutralidad del secretario de Gobierno de Medellín, posteando una fotografía en la que se puede observar a Juan Pablo Ramírez alentando a Nacional en condición de hincha, por lo que Vélez cuestionó que las declaraciones entregadas por el secretario hayan sido entregadas desde la visión de un funcionario público.

El periodista cuestionó la actitud del Secretario de Gobierno de Medellín tras los desmanes presentados. Créditos: @velezfutbol/Twitter

Además, el periodista cuestionó el trino del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien aseguró que el Estadio Atanasio Girardot no sería prestado más a Atlético Nacional, hasta que el club acordará las condiciones de seguridad con la hinchada, afirmando que de esa forma Quintero se estaba poniendo del lado de los hinchas, tildándolo de “barra brava camuflado”.