Daniella Álvarez alcanzó un nuevo reconocimiento: fue condecorada por el Congreso

El martes 28 de marzo, la ex Señorita Colombia Daniella Álvarez se presentó junto a su familia en el Senado de la República para recibir un importante reconocimiento por la labor social que desempeña en el país. Desde el legislativo decidieron entregarle a la modelo la orden del Congreso de Colombia en el grado de Caballero por sus aportes a la población con movilidad reducida y en condición de extrema vulnerabilidad.

La presentadora y exreina de belleza Daniella Álvarez se ha convertido en un ejemplo de vida durante los últimos dos años, luego de que a finales de 2020 tuvieran que amputarle parte de su pierna izquierda por una isquemia. A pesar del difícil momento, meses después de salir de la cirugía, a la también modelo se le ha visto caminando, bailando, nadando y hasta montando bicicleta con una sola pierna o utilizando una prótesis.

Además de su historia de vida inspiradora, Daniella Álvarez se ha convertido en una importante figura para las personas que afrontan situaciones como la de ella, pero desde la extrema vulnerabilidad y a quienes ella ofrece ayuda a través de la fundación que lleva su nombre. Es por ello que en Congreso de la República reconoció la valentía, liderazgo y sentido social de la famosa.

La exreina de bellez fue reconocida por su labor social con personas de movilidad reducida en el país

“Es un honor para mi recibir este reconocimiento del Congreso de La República de Colombia por la labor social realizada desde la Fundación Daniella Álvarez. Quiero especialmente darte las gracias a ti Mauricio Gómez por creer en mi, por apoyarme y unir esfuerzos para trabajar por la calidad de vida de quienes más lo necesitan y ser un gran respaldo para la inclusión”, escribió la exreina de belleza, quien también agradeció a su madre y hermano, Zandra Vásquez y Ricky Álvarez, por “tener su compañía en este día tan especial para mi”.

Mauricio Gómez es el senador barranquillero por el Partido Liberal que tuvo la iniciativa de proponer que Álvarez recibiera este reconocimiento y, además, fue el encargado de entregárselo en persona. En el Congreso, el senador manifestó que “en el marco del Mes de la Mujer, tengo el honor de imponer la orden del Congreso de Colombia en el Grado de Caballero a una gran líder, inspiradora, valiente, con gran sentido social, guerrera de la vida y con un espíritu inquebrantable. Ella es Daniella Álvarez Vásquez”.

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, celebró que Daniella Álvarez recibiera este reconocimiento por su labor y destacó a la famosa en sus redes sociales. “Hoy damos un sentido homenaje a Daniella Álvarez, mujer fuerte y trabajadora que nos dio una lección de resistencia y esperanza por el futuro”, escribió la política en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Ricky Álvarez, hermano de la ex Señorita Colombia y quien ha estado acompañándola a lo largo de todo su proceso de recuperación, hizo una especial publicación para celebrar el logro de Daniella Álvarez. “No es mío pero me da tanto orgullo como si lo fuera! Felicitaciones Daniella por un reconocimiento más por tu labor ayudando a la gente, esta vez por el Congreso de la República de Colombia!”, escribió Ricki y añadió dos fotos junto a su hermana en la plenaria.

Cabe resaltar que recientemente la exreina de belleza también fue destacada como una de las 25 mujeres más poderosas del 2023, según People en español. La presentadora Daniella Álvarez ocupó el puesto número seis dentro del listado en el que también aparecieron Shakira y Karol G.

“Quiero compartir con ustedes mi nueva versión, amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. ¡Vamos para adelante!”, escribió al salir de la operación. Tres años más tarde la famosa modelo no sólo ha continuado con su vida, sino que ha logrado volver a presentar programas tan exigentes como el Desafío: The Box, regresó al modelaje, ejerció como jurado en certámenes de belleza y hasta consiguió tener una Barbie creada en su honor con una prótesis en una de sus piernas.