Así robaron decenas de celulares en el Festival Estéreo Picnic: autoridades recuperaron al menos 50

Al término del Festival Esterero Picnic, la Policía de Cundinamarca entregó un balance sobre los percances y logros en materia de seguridad, durante la decimotercera edición del evento –primera en extenderse durante cuatro días seguidos–.

Te puede interesar: Festival Estéreo Picnic 2023: Así fue el emotivo show de Alci Acosta

No solo se volvieron frecuentes las quejas de quienes tuvieron que aguantar horas atrapados en el tráfico y terminaron llegando tarde a las presentaciones de los artistas, sino también las de quienes fueron víctimas de hurto al interior del FEP.

Y es que el delito que más veces se registró durante el fin de semana fue el hurto de celulares, varios asistentes perdieron sus dispositivos móviles tras ser “chalequeadas” en medio de la multitud. De ahí que la Policía de Cundinamarca lograra recuperar 50 celulares de alta gama, avaluados en más de 50 millones de pesos. Algunos de los cuales ya han sido devueltos a sus dueños.

Te puede interesar: Drake llegó a Bogotá y lo primero que hizo fue subirse a TransMilenio

La coronel Gelga Buitrago Martínez, coordinadora de servicios policiales de la Sabana, comentó en medio de una entrevista concedida a Noticias Caracol que para el último día del festival habían realizado “tres capturas por hurto, especialmente de celulares. Hemos recuperado 50 celulares de alta gama, generando tranquilidad. Hemos incautado más de 100 botellas de licor adulterado, garantizando la vida de todos los visitantes y hemos incautado 150 dosis de sustancias estupefacientes. Igualmente, hemos expulsado del Festival 12 personas que generaron comportamientos contrarios a la convivencia”.

Mientras, la policía de tránsito inmovilizó cinco vehículos e impuso 13 comparendos a conductores que arriesgaron su vida y la de otros asistentes al manejar en estado de embriaguez, se estacionaron en zonas de ‘prohibido parquear’ o bloquearon, de alguna manera, el tránsito por la vía Bogotá-Sopó.

Caos en la movilidad

Durante los cuatro días de festival, los asistentes estuvieron quejándose en redes sobre los problemas de la movilidad en la vía Bogotá-Sopo, que conduce al Campo de Golf de Briceño, donde se realizó el festival. Tanto así que a varios de ellos los alcanzó el amanecer todavía en un bus, de regreso a casa.

Te puede interesar: Festival Estéreo Picnic 2023: estos son los artistas que cancelaron su presentación

El tráfico interminable entre Bogotá y el Festival Estéreo Picnic nace, principalmente, en la Autopista Norte de Bogotá, tanto para entrar como para salir de la ciudad.

Y es que, en el segundo día del FEP, no sólo se vieron afectados los asistentes, sino también los artistas, este fue el caso de la agrupación estadounidense Blondie, cuya vocalista comentó en frente de los miles de asistentes que, por un momento, pensaron que no iban a llegar: “tienen mucho tráfico aquí”, comentó.

La raíz del problema, sin embargo, parece ser la falta de comunicación entre los organizadores del evento y las autoridades locales, según el secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy, quien en diálogo con Blu Radio, responsabilizó a los empresarios del caos con el que tuvieron que lidiar los capitalinos que intentaron movilizarse por la Autopista Norte, durante los cuatro días del festival.

“Ayer estuvimos en el Puesto de Mando Unificado (PMU) en temas de movilidad, que ya son constantes con base a los grandes eventos que se están realizando en Cundinamarca”, señaló el funcionario y lamentó que, aunque intentaron hablar con los organizadores para manejar la situación, no lograron concretar un espacio de diálogo. Además, el funcionario advirtió que quienes estuvieron manejando la movilidad en el campo de golf no hacían parte de la Secretaría de la Movilidad.

Aparentemente, la logística del FEP estuvo a cargo de la movilidad en el sector, algo que, al día de hoy, sigue sin entender, así como tampoco entiende que no hayan buscado entrar en contacto con la entidad, incluso, cuando se encontraron con una larga lista de problemas: “No entendemos la razón por qué las personas que están organizando, no sabemos si son de la logística o los propios organizadores, pero no quisieron tener contacto ayer con la Secretaría de Movilidad y se negaron a recibirnos, prácticamente nos sacaron a la fuerza del espacio donde estábamos”, reprochó.