El “reverzaso” de Jhon Teherán: denunció un supuesto soborno para perder una pelea de boxeo y luego se arrepintió

Sergio "Maravilla" Martínez superó al colombiano Jhon Teherán en Argentina. Instagram @chinomaidana_promotions

Un gran escándalo se presentó en el boxeo mundial por las declaraciones de Jhon Teherán, peleador colombiano que denunció un supuesto soborno para perder el combate contra Sergio Maravilla Martínez, el martes 21 de marzo en Buenos Aires, Argentina.

Sin embargo, poco tiempo después publicó un video para desmentir y pedir disculpas a las personas que se sintieron afectadas por el hecho, algo que causó polémica porque es inexplicable que el pugilista lanzara una declaración tan grave y después reculara.

Lo dicho por Teherán es blanco de críticas y señalamientos por las posibles irregularidades que se habrían presentado en la pelea entre el colombiano y ”, un tema que durante décadas fue el principal problemas de los combates de boxeo en el mundo.

La denuncia

Después de que finalizara la pelea contra Maravilla, que ganó por nocaut técnico, el colombiano Jhon Teherán habló en un video publicado por el medio Boxeo de Colombia el miércoles 22 de marzo, en el cual denunció que le ofrecieron una cuantiosa suma de dinero para perder.

Explicó el pugilista que primero iba a recibir un dinero por participar en el combate que se hizo el 21 de marzo en Luna Park pero luego le ofrecieron otro valor, sin decir la persona que lo hizo, para que cayera contra el boxeador argentino en el cuadrilátero: “En la pelea, yo venía por 3 mil dólares libres. De esos, cuando estaba acá, me ofrecieron cinco mil para que perdiera”.

Agregó Teherán, que se le presentó un problema más grande debido a su exmanejador Andy Espinoza, que supuestamente le cobró una plata que le adeudaba por medio de su promotor Jhon Molina, pero según el peleador colombiano no es cierto que le deba dinero.

“Ahora me quieren descontar una plata que le debo a Andy (Espinoza). Que yo sepa, es un año que Andy me rechazó, me tiró a la basura y ahora viene John Molina a decir que yo le debo una plata a él, que son 900 dólares”, afirmó el boxeador profesional.

Se echó para atrás

A las pocas horas de que se hiciera pública la denuncia de Jhon Teherán en varios medios internacionales, apareció otro video del boxeador colombiano pero para darle un giro de 180 grados a todo el caso, ya que se arrepintió de sus palabras y pidió disculpas.

Según el pugilista, aparentemente alguien le pidió que afirmara que fue víctima de soborno para que perdiera el combate con Sergio Martínez, además de los señalamientos contra el promotor Jhon Molina porque le habría cobrado parte de ese dinero para pagarle al exmanejador Andy Espinoza.

“Estoy arrepentido con el video que subí anoche. Una persona ajena se acercó a mi camerino y pidió que dijera estas palabras. Le pido disculpas a Maravilla Martínez, que es una excelente persona, al Chino Maidana (excampeón mundial y hoy promotor), disculpas también a Ryo Productions por lo que pasó y a John Molina”, dijo Teherán.

Explicó el boxeador colombiano que otra de las razones para la aparente falsa denuncia es que estaba en un momento de enojo por haber perdido la pelea en Buenos Aires, que solo duró minuto y medio por los fuertes golpes que le propinó el argentino: “Cometí ese error por rabia y por no poderle ganar a usted, Maravilla, de nuevo, le pido disculpas”.

Cabe recordar que Teherán había perdido previamente contra los otros dos boxeadores argentinos que enfrentó en su carrera: el primero fue en 2014 frente a César Miguel La Joya Barrionuevo y después en 2022 contra Juan Manuel Taborda, éste último mantuvo su cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).