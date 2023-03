Daniel Arenas habría dado pistas sobre su relación con Daniella Álvarez

El colombiano respetuosamente le dijo a la vedette que su pareja lo esperaba en casa, para evadir sus coqueteos

La relación de Daniel Arenas y Daniella Álvarez habría presentado una considerable fractura desde hace algunos meses, por cuenta de un beso que le plantó el colombiano a una de sus colegas de Telemundo, cuando fue invitado a participar en un matutino de la televisión estadounidense para el público latino. Pese a que ninguno de los dos confirmó la ruptura, los comentarios en redes sociales apuntaron a que esto habría ocurrido.

Y aunque cada uno decidió tomar caminos en sus carreras sin confirmar o desmentir lo ocurrido en su relación, lo cierto es que el santandereano se radicó en Miami, Florida, por cuestiones laborales; esto habría hecho que la relación tomara más distancia y un tinte más fuerte de ruptura. Sin embargo, en medio de una de las transmisiones del programa que presenta el exprotagonista de novela dio pistas de cómo avanza el romance.

A pesar de los inconvenientes que le ocasionó el beso con Adamary López en el programa Hoy día de Telemundo, lo cierto es que el santandereano es bastante perseguido por las personalidades que asisten como invitadas al programa, tal y como ocurrió recientemente con la mexicana Lyn May que estaba bastante interesada en darle un beso a Daniel Arenas.

La vedete llegó al programa para hablar de su carrera y comenzó a buscar la boca del también actor, quien inmediatamente se percató de la situación por medio de evasivas puso una barrera con May y allí, fue donde entregó la pista sobre su relación con Daniella Álvarez.

“Soy un caballero y tengo que respetar a la mujer que me espera en casa (...) Me siento muy bendecido de tenerte aquí, pero no… no estoy nervioso, estoy contento de tenerte aquí”, se escucha decir al colombiano, que quedó en evidencia en el video que se viralizó del momento en el que era cortejado por la actriz mexicana.

Con esto, Arenas habría entregado una contundente pista de que la relación con la exreina de belleza sigue viento en popa y su distanciamiento se debe netamente a los compromisos laborales que cada uno ha adquirido en este tiempo.

Daniel Arenas y Daniella Álvarez no habrían terminado

Actualmente, Daniel Arenas está explorando otra faceta laboral en su vida: la de presentador. El actor bumangués se tomó una pausa en la carrera que lleva desarrollando durante casi veinte años y ahora se le ve ejerciendo la presentación en ‘Hoy día’, programa que es transmitido ante la audiencia latinoamericana por medio de Telemundo.

Fue precisamente para las redes sociales de dicha producción que el ‘exprotagonista de novela’ dio cuenta de su deseo de convertirse en padre algún día. Así las cosas, puso dicho tema sobre la mesa cuando fue interrogado por quién era el amor de su vida.

Daniel Arenas y Daniella Álvarez han presumido su romance en redes sociales y el actor expresó si deseo de convertirse en padre.

“Yo pienso que amores en la vida hay muchos. El primero que tenemos: nuestros padres, nuestra familia. Segundo: pienso que otro amor de la vida es la pareja; en este momento mi pareja actual es a quien amo, a quien apoyo y considero mi compañera de vida. Tercero: creo que otro amor de la vida son los hijos, que algún día le pido a mi Dios lleguen a mi vida y pueda tener esta satisfacción de dejar un legado a través de estos seres hermosos”.

Vale recordar que, Arenas sostiene una relación sentimental con Daniella Álvarez, exreina de belleza y presentadora. Aunque durante las últimas semanas la pareja había sido protagonista de rumores de distanciamiento, con estas recientes palabras del actor queda aclarado que siguen juntos.