Clara Chía habría llorado en la calle por las canciones de Shakira

Clara Chía no habría soportado la presión social de los seguidores de Shakira y medios españoles afirmaron que rompió en llanto en las calles de Barcelona. Photo © 2022 G3/The Grosby Group

Sin lugar a dudas una de las noticias que ha causado furor en los diferentes portales de la prensa rosa fue la separación entre Shakira y Gerard Piqué, quienes por más de doce años tuvieron una relación de la que nacieron sus hijos Milan y Sasha. En medio de la polémica por el anuncio, la colombiana estrenó Monotonía, Music Sessions #53 y se unió a esta lista el tema TQG con Karol G.

La canción con Bizarrap salpicó fuertemente a la nueva novia del exfutbolista, la joven Clara Chía que formó parte de Kosmos, empresa de la familia del catalán. En el pasado se afirmó que la relacionista pública padeció una fuerte crisis de ansiedad que la obligó a ser internada en una clínica de reposo, sin embargo, esto fue desmentido por Piqué en una oportunidad.

El tema con la salud mental de Chía Martí volvió a ser noticia en los medios españoles, que afirmaron que la joven habría protagonizado una fuerte recaída y esta vez ocurrió en público mientras estaba en las calles de Barcelona y no soportó las bromas y comentarios relacionadas con los temas que compuso la barranquillera inspirada en su romance con Gerard Piqué.

Secuencia de fotos donde se ve a Piqué sosteniendo el bolso de Clara Chía mientras arregla el problema con su calzado. Las imágenes se prestaron para especular con el gesto de Piqué, a la vez que con el enfado de Clara Chía

“Clara baja la mirada y no se enfrenta a los energúmenos que se ríen de ella, prefiere no entrar en polémicas, pero la procesión debe ir por dentro. Lo pasa mal, imposible evitarlo, como tampoco puede controlar las lágrimas por tanto desconsuelo”, reseñó Informalia, pese a que se había dicho que a la joven no le afectaban para nada las canciones de la colombiana.

Además, el medio indicó que personas allegadas a la joven les habrían confirmado que cuando ella llegaba al lugar en el que se encontraba Piqué, llevaba lágrimas en sus ojos y en silencio, ocultando así el dolor que le habría causado la presión social que han ejercido los fanáticos de la colombiana con sus canciones.

“Nos tememos por lo que cuentan desde su círculo cercano que llora en silencio, en la intimidad del piso que comparte con el que fuera central del Barcelona y de la Selección Española. Un suplicio”, agregó Informalia.

Clara Chía y Gerard Piqué captados en la calle disfrutando de un paseo en bicicleta. @clarachia55/Instagram

Esto opinó Clara Chía de sus primeras fotografías con Gerard Piqué

La joven de 23 años ha dado de qué hablar en medios españoles e internacionales, ya que algunos han salido en su defensa considerando que no es ella la culpable del final de la relación y ha llevado buena parte de la carga, por cuenta de los constantes ataques de la barranquillera en sus canciones, mientras que otros defienden a la intérprete de TQG y Monotonía, puesto que llevaba cerca de 12 años con Piqué y existen dos hijos de por medio.

El responsable de difundir estas imágenes, que formaron parte de la portada de la Revista Hola de España en 2022, fue el periodista y fotógrafo Jordi Martin, que recientemente concedió una entrevista para Shirley Radio, en la que conversó de algunos temas respecto a su profesión y el trabajo que ha realizado con el cubrimiento del romance entre la pareja de españoles.

Pero lo que llamó la atención de su confesión, fue el hecho de la comunicación que tuvo con uno de los colaboradores de Kosmos, que le contó la reacción que tuvo la relacionista pública al ver sus primeras fotografías junto a Piqué en un medio de tal cobertura como fue Hola!.