Gobernador de Magdalena Carlos Caicedo se declaró inocente de los cargos imputados por la Fiscalía: " Buscan abrirle camino a sus socios electorales”

En la imagen el gobernador del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo. Archivo Colprensa.

Desde el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Ciudad Equidad de Santa Marta, Carlos Caicedo atendió la audiencia de imputación de cargos por irregularidades en los contratos para la construcción de dos de esos centros cuando fue alcalde de la ciudad. El actual gobernador del Magdalena se declaró inocente y atribuyó la investigación a intereses electorales.

“En la audiencia pudimos escuchar la farragosa intervención de la Fiscalía, un montaje que no tiene otro propósito que sacarnos del ejercicio público para hacerle un favor a los clanes regionales que derrotamos en el Magdalena a través de las urnas”, señaló Caicedo Omar respecto al tercer proceso judicial que enfrenta.

El fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia señaló que identificaron 19 irregularidades y dos en la verificación de cumplimiento del contratista, en la construcción de los CDI de Equidad y Bonda que contrató como alcalde. Con esos hechos, le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.

El delegado de la Fiscalía incluso le reprochó a Caicedo Omar que estuviera atendiendo la diligencia virtual desde uno de los lugares por los que es investigado. Estos estaban destinados a la educación de los menores de la localidad, pero que a diferencia del gobernador durante la audiencia, los beneficiarios no había podido ingresar a la fecha.

El gobernador del Magdalena insistió en señalar que estaba desde el CDI Ciudad Equidad, que estaba equipado y entregado. Mientras que la Fiscalía señalaba que se había incumplido el plazo de entrega en 2015, se había adicionado recursos al contrato hasta por 4 mil millones, que terminaron en 11 mil millones en total, para suplir obras que no se habían contemplado inicialmente.

El fiscal se extendió en la presentación de la imputación durante más de cinco horas, en las que señaló a Caicedo de presuntamente cometer los delitos con dolo directo de primer grado, porque presuntamente tenía la comprensión de determinar la antijuridicidad de los contratos, había sido advertido de irregularidades y aún así los habría promovido.

Caicedo, durante su intervención, cuestionó la exposición del fiscal Andrés Palencia Fajardo, porque según él utilizó un “lenguaje lesivo que cruza la línea de la imputación de cargos a la acusación” que podría inducir al error al magistrado. Señaló que se trataba de un supuesto montaje para sacarlo del cargo.

Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, señala que la investigación en su contra es un montaje

“No acepté los cargos, no me allané y me he declarado inocente. Esta es otra imputación basada en falsedades, un acto desesperado en mi contra con tres imputaciones en menos de una semana, que buscan exponernos al escarnio público y abrirle camino a sus socios electorales”, afirmó Caicedo.

A la par de la audiencia, en la Troncal del Caribe y Vía Alterna al Puerto en la ciudad de Santa Marta se desarrollaba una manifestación que obstaculizó el tráfico en apoyo a Caicedo Omar. Allí se presentaron enfrentamientos con el Esmad que fueron rechazados por el gobernador.

Manifestaciones en favor de Carlos Caicedo

Incluso Caicedo cuestionó a la comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Adriana Paz, por ordenar que se impidiera los bloqueos de las vías, después de agotar los mecanismos de diálogo, para lo que aseguró que no necesitaba autorización. El gobernador la acusó de promover “la violencia contra los ciudadanos, con un tufillo de dictadora, pasándose por encima la Constitución Nacional y a sus superiores”.

La audiencia se suspendió tras la imputación y se citará una nueva fecha para decidir la medida de aseguramiento para definir si el gobernador podrá defenderse en libertad, o si por el contrario debe ser detenido para evitar que incida en la investigación.