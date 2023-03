El Bolillo Gómez conmovido ante su inminente reencuentro con Juanfer Quintero: “Es como un hijo”

Juan Fernando Quintero junto a Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, DT del 'Poderoso de la montaña'. Foto: Independiente Medellín

Hernán Darío Gómez confirmó que será el nuevo técnico del Junior de Barranquilla, esto, previo a su arribo a la capital del Atlántico y oficialización como timonel. En las últimas horas, el estratega paisa habló sobre su nuevo reto, sin embargo, llamó la atención una sentida confesión sobre su reencuentro con Juan Fernando Quintero, teniendo en cuenta que ya tuvo la oportunidad de dirigirlo años atrás.

El Bolillo Gómez se pronunció antes de abordar su vuelo con rumbo a Barranquilla, ciudad en donde se reunirá con la dirigencia del Junior para finiquitar la negociación que lo da como nuevo entrenador del Tiburón. Aun en Antioquia, habló sobre su nuevo reto e hizo referencia a Juanfer Quintero, jugador que considera como un hijo, teniendo en cuenta que lo conoce desde que era un niño, pues este, jugó con el primogénito de Gómez en la cantera de Envigado.

Para el que será nuevo técnico del Junior, Quintero posee enormes cualidades futbolísticas, además de considerarlo como un ejemplo a seguir dentro del fútbol colombiano. Cuando Juanfer era juvenil aun, Gómez en muchas ocasiones intervino para que este jugara, pues hubo ocasiones en que no fue convocado a la cantera.

En diálogo con Win Sports, el técnico señaló:

“A Juanfer le tengo un cariño de hijo, porque estuvo con mi hijo en Envigado, una vez yo lo vi jugar en una selección juvenil y veía que no estaba, yo dirigía la de mayores y yo preguntaba: “Qué pasa que no está este pelado, me decían que no pasaba nada, pero yo decía que lo metieran”. Es un cariño de mucho tiempo atrás y bueno, ustedes saben que es uno de los símbolos del fútbol colombiano y más que por lo futbolístico, me alegra porque es como mi familia, como gente de uno”.

De acuerdo con el Bolillo Gómez, en Curramba la Bella se espera que arribe él junto a gran parte del cuerpo técnico que lo ha acompañado siempre, destacando la presencia del inseparable Panzer Carvajal, asistente que incluso ha estado en selecciones nacionales con el estratega, además, explicó que aún no sabe cuando se quedará en el Junior.

“Va el Panzer (Édgar Carvajal), va Mauro Roldán y voy yo, y ahí está Lucho (Luis Grau) también con José María Pazo, es un grupo del cuerpo técnico importante que tiene mucho conocimiento de todo, no hemos hablado de cuánto me voy a quedar, voy para Barranquilla a eso, pero hasta ahora no hay ningún problema”, expresó.

Conforme a lo expuesto por el entrenador paisa antes de viajar a la capital del Atlántico, espera revertir la situación que atraviesa el equipo barranquillero, pues no logra entender cómo un club con tal nómina, está atravesando un momento tan álgido, sobre esto añadió:

“La nómina de Junior es una nómina muy buena, ha hecho una muy buena inversión la junta directiva no sé qué pasa, por eso voy a llegar allá a conocer, no es un equipo para estar en esa posición, por nómina, por todo. No estoy inventando nada, ni descubriendo nada, no veo la hora de llegar y ver la cara de todos los muchachos y empezar a sacar conclusiones, porque realmente no explicó lo que pasa”.

El nuevo reto del Bolillo

De esta manera Hernán Darío se convierte en el 14avo entrenador del Junior de Barranquilla en los últimos 8 años, se espera que pueda iniciar un proceso lo suficientemente estable, como para detener la racha de ‘despidos que se ha dado en la institución en los últimos años.

Es importante resaltar que el último equipo dirigido por el ‘Bolillo’ fue la selección de Honduras hasta abril de 2022, únicamente logró dirigirlos en 9 partidos cerrando con un penoso promedio de 0.11 puntos por partido, aspecto que preocupa a la hinchada barranquillera.

Fuera de esto, Gómez tuvo la oportunidad de regresar al Fútbol Profesional Colombiano tras ser nombrado como técnico del Atlético Bucaramanga el año pasado, no obstante, tan solo 2 semanas después por aparentes presiones de la barra del equipo decidió abandonar el cargo sin dirigir siquiera un partido.