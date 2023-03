David Murcia aseguró que con el dinero que le incautaron se podría haber reparado a todas las víctimas

Quien fuese el máximo líder de DMG rompió el silencio. Archivo

Desde la ‘La Tramacúa’ en Valledupar, David Murcia Guzmán rompió el silencio tras casi 15 años de su captura, por lo que en diálogo con Cambio se refirió a múltiples temas, entre ellos, el dinero que le fue incautado en el momento de su captura y sobre si siente o no remordimiento por las personas que fueron víctimas de sus actos.

D.M.G. Grupo Holding S.A fue una empresa colombiana intervenida en 2008 luego de que las autoridades evidenciaron que no se trataba de un negocio piramidal, sino que allí se estaba ejecutando una operación de lavado de dinero del narcotráfico; en DMG los inversionistas entregaban su dinero, el cual luego era devuelto con la suma de los supuestos rendimientos generados de esa plata.

Las autoridades estiman que en ese proceso se captó el dinero de 780 personas, logrando tener la suma de 3,5 millones de dólares, por lo que el negocio se expandió hasta Panamá, Venezuela y Ecuador, y más de un millón de personas se vieron afectadas en el momento de la intervención de las autoridades ya que perdieron todos sus ahorros.

Por todo ello, David Murcia Guzmán paga una condena de 30 años que fue reducida a 22 por los delitos de captación ilegal de recursos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y concierto para delinquir, además, este ya pagó una pena de nueve años en una cárcel en los Estados Unidos, por lo que el tiempo que deberá pagar en Colombia cuenta desde junio de 2019.

Murcia Guzmán, que fue capturado en Panamá, habló de las personas que perdieron su dinero por culpa de este negocio, este afirmó sentir remordimiento por ellos, sin embargo, recalcó que estas no han recibido el trato justo por parte de las autoridades, argumentando que al igual que él, las víctimas han sido tratados como “basura”.

“Los tarjetahabientes jamás han sido realmente tenidos en cuenta de manera seria. A los tarjetahabientes los han tratado igual que me han tratado a mí, como una basura” argumento Guzmán.

Además de esto, el recluso agregó que en el momento de la intervención a DMG, había el dinero, los bienes y las empresas suficiente como para devolver el dinero a las víctimas que perdieron sus ahorros, y que a día de hoy desconoce qué sucedió con todo ello, ya que calificó la reparación a todas estas personas como un fracaso.

Este aseguró que durante el gobierno de Álvaro Uribe se pudieron buscar diferentes opciones para que DMG siguiera operando, poniendo como ejemplo a Drogas La Rebaja, afirmando que de esa forma las personas no hubieran perdido su dinero, Murcia Guzmán indicó que siempre ha querido ayudar, sin embargo sospecha que los bienes incautados ya fueron vendidos por precios menores o se encuentran siendo aprovechados por terceros desde la impunidad.

“Llevamos 15 años pagándole a una señora que se está volviendo rica con eso y no termina la liquidación. ¿Usted se puede imaginar 15 años de liquidación, pagándole una nómina exorbitante, mientras a las personas perjudicadas no les han dado nada?”, aseguró David Murcia Guzmán refiriéndose a María Mercedes Perry, quien fue la persona encargada de liquidar DMG.

En la entrevista con Cambio, Murcia Guzmán reveló que no había hablado por miedo y peticiones de su abogado, afirma que siente haber sido un perseguido político durante el mandato de Uribe, aseguró estar cansado de guardar silencio y aprovechó para culpar a Abelardo de la Espriella, quien fuese su abogado en ese entonces por dejarse “corromper”.

“Se dejó corromper, se dejó utilizar para que a mí me dejaran preso, porque ni siquiera el abogado más inexperto, ni siquiera un estudiante de derecho de primer semestre, no se habría dado cuenta de que estaba ante un secuestro; que quien se estaba presentando ante un juez de garantías era un secuestrado y no una persona capturada legalmente”, argumentó Murcia Guzmán.