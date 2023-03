Alexander Torrenegra perdió gran parte de sus ahorros por el cierre del Silicon Valey Bank: así fue la cruda pesadilla que vivió

Alexander Torrenegra, empresario afectado por el cierre del Silicon Valley Bank. Infobae

El Silicon Valley Bank (SVB) colapsó y reguladores de Estados Unidos cerraron la entidad y tomaron el control de los depósitos de sus clientes. El derrumbe se dio después de que se conociera un intento fallido por recapitalizar al banco que se especializa en financiar al sector tecnológico y su caída arrastra a la baja a los papeles de otras acciones financieras.

Por supuesto, tras conocerse lo que ocurría, los clientes intentaron retirar los fondos de la entidad bancaria con sede en California (Estados Unidos).

Uno de ellos fue el empresario Alexander Torrenegra, reconocido por ser uno de los tiburones del programa Shark Tank, pero por medio de Twitter contó que perdió gran parte de sus ahorros.

En orden cronológico contó que Silicon Valley Bank era el banco principal de dos de sus empresas, ahorros personales e hipoteca.

De acuerdo con él, entre 2013 y 2023 todo estuvo bien, hasta lo ocurrido el 9 de marzo del 2023.

Luego, contó los crudos detalles de la desesperación vivida de la siguiente manera:

- Jueves, 9 de marzo:

9:00 a. m.: En un chat con más de 200 fundadores de tecnología (la mayoría en el Área de la Bahía), comienzan a aparecer preguntas sobre SVB.

10: 00 a. m.: Algunos sugieren sacar el dinero de SVB por seguridad. Solo al revés. Sin inconvenientes.

10:50 a. m.: Leo los mensajes en un descanso para ir al baño. Cancelo inmediatamente la reunión que tenía. Le pido a mi esposa, Tania, que transfiera todo nuestro dinero personal a otros bancos. Llamo a mis equipos. Les pido que hagan lo mismo. Uno de ellos, en el dentista, tiene que parar el procedimiento y correr a casa.

11:15 a. m.:.: No podemos sacar el dinero de ninguna de las cuentas. Para nuestros ahorros personales no tenemos otras cuentas bancarias disponibles. Para una de las empresas, los permisos no están configurados para permitir una salida de dinero tan significativa. Solo podemos sacar la mitad del dinero. Lo transferimos a Ameritrade, ya que no tenemos ninguna otra cuenta bancaria configurada. Para la segunda empresa, se cambiaron las credenciales bancarias. No puedo conectarme.

11:15 a.m.: Tania se pone en contacto con otro banco con el que ya estábamos hablando, UBS. Les pedimos que abran una cuenta bancaria pronto.

11:20 a.m.: Cambio los permisos para la primera compañía. Solicitamos otra transferencia a Ameritrade por el dinero restante de esa empresa. Tenemos que esperar a que salgan los cables.

11:25 a. m.: Después de una larga espera, me comunico con un agente de SVB. Restablecieron mis credenciales para la segunda compañía.

12:00 p. m.: Todos mis chats con fundadores de tecnología en los EE. UU. se encienden con lo que está sucediendo. Obviamente, tenemos una segunda vuelta bancaria. Surrealista.

12:30 p. m.: Solicitamos dos transferencias por todo el dinero de la segunda empresa a Mercury.

12:38 p. m.: Transferencias electrónicas a Ameritrade despejadas. La primera compañía está a salvo.

12:45 p. m.: Firmamos decenas de documentos –sin leerlos– y completamos la apertura de una cuenta bancaria personal con UBS.

12:50 p. m.: Tania solicita a SVB, a través de su sitio web, que transfiera todos nuestros ahorros personales a UBS. Dada la configuración de permisos establecida, nos dicen que tienen que llamarnos.

1:30 p. m.: SVB es un banco sólido. Conozco a su director ejecutivo, Greg Becker. Estupendo chico. Me imagino que este es un problema temporal causado principalmente por el pánico de la gente. Se recuperarán. Compro acciones de SVB a lo que considero precios significativamente bajos.

2:09 p. m.: Uno de los cables de la otra compañía se borra.

3:00 p. m.: Mis chats con fundadores de tecnología de América Latina comienzan a ponerse al día.

4:05 p.m.: SVB nos llama. Nos dice que nuestros ahorros serán girados el mismo día, según lo solicitado.

4:10 p. m: Nos subimos a un avión para volar de regreso a San Francisco.

11:50 p. m.: Aterrizamos. Aprendemos que el segundo cable para la segunda compañía aún no se ha despejado. Peor aún, la transferencia para sacar nuestros ahorros personales de SVB todavía está en la cola.

02:00 a. m.: Vamos a la cama.

Hilo de Twitter de Alexánder Torrenegra sobre Silicon Valley Bank.

- Viernes, 10 de marzo

7:00 a. m.: Despertamos. Nada. Las acciones de SVB bajaron un 60% durante la noche.

7:30 a. m.: Cancelamos todas las reuniones de la mañana para enfocarnos en el problema.

8:00 a. m.: Conocemos que SVB ahora está controlado por el Gobierno. Las acciones que compré el día anterior probablemente ya no tengan valor. Cometí un error.

9:00 a. m.: Organicé un ayuntamiento con mi equipo. Explicamos lo que está pasando. Respondemos preguntas.

Todo el día: Esperar y hacer frente a la ansiedad. Ayudar a otros emprendedores. Compartir lo que sabemos. Responder preguntas de los inversionistas.

4:00 p. m.: Calculé que el dinero para la empresa con la transferencia pendiente está a salvo. Estará disponible a partir del lunes. Desafortunadamente, para nuestros ahorros personales, solo una parte está segura. Podemos recuperar la mayor parte del dinero. El porcentaje, sin embargo, sigue sin estar claro. Puede llevar años.

5:00 p. m.: Jugar con los niños. Me ayudan a olvidarme del mundo material.

Por la noche: Reflexiono. “¿Qué hice mal?”. “¿Soy lo suficientemente bueno para hacer lo que hago?” Abrazo a Tania.

Hilo de Twitter de Alexander Torrenegra sobre Silicon Valley Bank.

- Sábado, 11 de marzo:

Calculo que no hay nada de valor centrándose en el tema. Es una externalidad. No debemos invertir demasiado tiempo pensando en ellos. O tratando de predecir los mercados. Es hora de volver a lo que podemos controlar: la ejecución de nuestras empresas.

Continúo empujando hacia adelante. Persistir. Persistir. Persistir.

Alivio para los clientes del SVB

Torrenegra publicó su experiencia el 11 de marzo. No obstante, Estados Unidos anunció el 12 de marzo que protegerá totalmente a los clientes del colapsado Silicon Valley Bank (SVB).

El objetivo es “garantizar la confianza pública en el sistema bancario de Estados Unidos”, destacó la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, en un comunicado conjunto firmado también por el presidente de la FDIC, Martin J. Gruenberg, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. “Los depositantes tendrán acceso a todo su dinero a partir del lunes 13 de marzo”, se afirma en el texto.