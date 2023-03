Periodista denunció que fue acosada por un coronel de la Policía: “Quedé congelada, no sabía qué hacer”

Imagen de archivo de la periodista Diana Camacho. Instagram @DianyPCam

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la reportera Diana Camacho denunció que años atrás fue víctima de acoso sexual por parte de un coronel de la Policía. Según la periodista, aunque el hecho ocurrió hace bastante tiempo decidió ponerlo en conocimiento público “por todas esas mujeres que guardaron silencio por miedo a denunciar”.

De acuerdo con la comunicadora, el hecho ocurrió cuando cubría la fuente judicial en un importante medio de comunicación bogotano. Según su relato, en ese entonces recibía mensajes y llamadas extrañas por lo que, ante la molesta situación, decidió ponerse en contacto con una persona que trabajaba en la Policía y, quien a su vez, le presentó al coronel que supuestamente le ayudaría con lo que le estaba ocurriendo.

El hombre, cuya identidad no fue revelada, le pidió a Camacho todas las pruebas que tenía sobre los hechos de los que estaba siendo víctima. Según ella, no pasó ni una semana cuando el coronel la llamó y le pidió que se vieran en un restaurante con la excusa de que tenía información al respecto de su caso.

“El tipo pide una botella de vino, a mí me pareció raro. Sin embargo yo dije ‘bueno seguro almuerza con vino, así que no le vi mucho problema’. Me empezó a hablar de muchas cosas que no tenían que ver con mi caso, me cuenta que estaba en una investigación, sacó el arma y me dijo que estaba armado todo el tiempo, que él es el jefe de los investigadores y que tiene mucho poder. Yo ahí la verdad me empecé a asustar un poco”, recordó la periodista.

Al notar que el coronel no le brindaba información sobre su caso, la reportera contó que decidió abandonar el lugar. Sin embargo, el hombre se negó y le pidió acompañarlo un rato más.

“Me tomó del brazo, me sentó y me dijo: ‘Tómate este vino y luego yo te llevo’”, contó la joven a la vez que rememoraba que luego de ello, el coronel comenzó a hacerle preguntas sobre su vida privada y hasta la invitó a viajar con él a Cartagena (Bolívar).

Pero la situación no terminó ahí. Camacho relató que pidió un carro a través de una aplicación para poder retirarse del sitio y cumplir con otros compromisos personales que tenía. Sin embargo, justo cuando la reportera iba a abordar el vehículo, el coronel la tomó del brazo nuevamente y la subió a su camioneta.

En la angustia e incomodidad del momento, la comunicadora le escribió a una amiga lo que estaba sucediendo y le envió su ubicación en tiempo real. Entre tanto, la joven recordó que el coronel le ordenó a su conductor que los llevara hasta una charcutería ubicada en el centro de Bogotá.

“Llegamos ahí y yo le dije que me tenía que ir y él me dijo: ‘no, tú te quedas conmigo, yo te llevo’. La verdad me sentía presionada, tenía susto y demás porque previamente me había dicho que andaba armado todo el tiempo”, indicó la comunicadora.

Ya en el establecimiento, el dueño del lugar se les acercó y mientras hablaba con el coronel, este le aseguró al hombre que Camacho era su novia y, de forma inesperada, la besó. “Yo ahí quede congelada, no sabía qué hacer, estaba tiesa”, rememoró.

Tras lo ocurrido, la periodista trató de irse de nuevo en un vehículo particular pero, para su sorpresa, el hombre la persiguió y la obligó a subirse a su camioneta una vez más. “Yo le dije: ‘Por favor, no tiene que ser así’. Entré en pánico. Él empezó a tocarme la pierna y, de un momento a otro, él dijo que no iba a quedar como un violador”, contó Camacho.

Acto seguido el coronel se bajó del vehículo y le pidió al chofer que la llevara a donde ella necesitara. No obstante, cuando iban a mitad del camino el uniformado le envió un mensaje de WhatsApp a la reportera amenazándola diciéndole que le diría al conductor que se devolviera con ella a donde él estaba.

“Gracias a Dios allí había un semáforo y me bajé. Estaba atacada llorando”, concluyó su relato la periodista.

