Humorista de “Sábados Felices” fue detenido por la Policía en Barranquilla: esto fue lo que pasó

Joselo de Colombia apareció en un video siendo capturado por la Policía. Tomada de Instagram @joselodecolombia

A través de redes sociales se generó preocupación por un video que empezó a circular y en el que se veía a un famoso humorista del programa Sábados Felices siendo detenido por la Policía de Barranquilla. Se trató de Joselo de Colombia, cuyo nombre de pila Jose Manuel Casteñon Correa y aparece en el video en cuestión cuando dos uniformados lo esposan y se lo llevan en una patrulla.

En la grabación que dura apenas unos segundos y rápidamente empezó a compartirse en perfiles de medios locales de Barranquilla, se puede observar que los dos agentes custodian al humorista a las afueras de un edificio que estaría ubicado en el norte de la ciudad. A pesar de que Jose intenta hablarle a los uniformados estos no prestan atención y lo suben al carro, una persona que estaba junto al famoso intenta evitar el presunto arresto, pero tampoco lo logra.

El humorista le pide a la otra persona que llame a su esposa y le informe de la situación. En redes sociales el momento se hizo viral y los seguidores de Joselo de Colombia, también conocido por su personaje de “La Chiky”, empezaron a preguntarse qué había pasado. La supuesta detención del humorista se habría dado el pasado 8 de marzo.

Joselo de Colombia fue detenido por la Policía

Lo que realmente pasó

Ante la preocupación de los seguidores del humorista de 59 años y la viralidad del video publicado, Joselo de Colombia apareció en una nueva grabación explicando toda la situación y revelando que no lo detuvieron de verdad. El clip que se publicó en un primer momento solo correspondía a una pequeña parte de un video gracioso completo que el humorista iba a publicar en sus redes sociales.

En el video completo se ve que los agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla “capturan” a tres diferentes humoristas, entre ellos Jose. Sin embargo, esta detención fue actuada porque realmente los comediantes estaban invitados a realizar una actividad del Día de la Mujer a las femeninas que hacen parte de la institución.

“Hola mi gente bella, gracias por la preocupación por la captura, pero el motivo de la captura realmente fue venir a celebrar el Día de la Mujer con estas hermosas mujeres de la Policía Nacional”, aclaró el humorista que hace parte del programa Sábados Felices. En la grabación se puede ver que el hombre se presentó junto a varios colegas frente a las mujeres que hace parte de la Policía en Barranquilla.

La realidad detrás de la captura de humorista en Barranquilla

Los otros “detenidos” fueron los humoristas y creadores de contenido El tigre y Badbiribu, así como el cantante José Matera. “No me capturaron, no fue el vecino, ni la música a alto volumen en el edificio. Estoy aquí celebrando con las mujeres de la Policía el Día de la Mujer, mírenlas qué bellas están”, señaló el cantante conocido por ser cofundador de la agrupación de Los de adentro.

Aunque la aclaración calmó los ánimos entre los seguidores de Joselo de Colombia y los otros famosos, y recibieron felicitaciones por parte de varios por celebrar ese día especial con las mujeres que hacen parte de la Policía Nacional, a muchos otros usuarios de las redes sociales les molestó que las autoridades se prestaran para grabar esos videos alertando a la ciudadanía.

“La autoridad no debe prestarse para eso, no estoy de acuerdo”; “Dan es pena ajena”; “La policía mamando gallo, mientras el pueblo se llena de robos y asesinatos”; “está mal que se presten para eso. Dos policías te pueden salvar la vida o prevenir algo”; “Por esas estupideces nadie respeta la autoridad”, fueron algunos de los comentarios realizados por barranquilleros indignados con las autoridades locales.