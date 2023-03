Ciberbullying: ONU reveló los altos índices de este delito que se presentan en Colombia

Casos de ciberacoso en Colombia son más altos en Cundinamarca, Antioquia y Atlántico. (Getty Images)

Un reciente informe hecho por la ONU permitió conocer que Colombia es uno de los países de América Latina con mayores índices de casos de ciberbullying registrados. Las cifras señalan que cerca del 27% de los niños y adolescentes del territorio nacional ha sido víctima de esta situación en algún momento de su vida.

Te puede interesar: Clara Chía ya “no se esconde” y regresó a redes sociales

De acuerdo con el informe que dio a conocer la Organización de las Naciones Unidas, cerca del 40% de los casos son efectuados por compañeros de las mismas instituciones educativas. Además, se conoció que al menos el 37% de las niñas y mujeres jóvenes en el país han experimentado casos de violencia en línea. Entre ellos, los más frecuentes son: acoso sexual, humillación y difamación.

Cabe recordar que el ciberbullying hace referencia a un tipo de acoso, intimidación y humillación que se realiza a través de medios digitales. En ello, las redes sociales desempeñan un papel fundamental en la ejecución de los casos, pero también se toma otros entornos como lo son los correos electrónicos, los mensajes de texto y los juegos en línea.

Te puede interesar: Katherine Miranda denuncia amenazas de muerte: “no sean miserables que yo tengo una niña chiquita”

Otro estudio que permitió conocer los índices de ciberbullying que se reflejan en el país fue el lanzado por la ONG Bullying Sin Fronteras, en el que a partir de un análisis de casos reportados entre los años 2020 y 2021, 8.981 de ellos fueron calificados como casos graves de ciberacoso.

En relación con este último estudio, Colombia ocupa el puesto número 10 en la lista mundial con los mayores casos de ciberbullying registrados. Además, se reportó que las zonas en las que se reporta mayor presencia de este tipo de problema son Cundinamarca con un 21%, seguido de Antioquia con el 13% y Atlántico con 12%.

Te puede interesar: A Sara Uribe le dijeron “guisa” en redes sociales y así reaccionó

En relación con estos casos, Marito Pino, fundador de una campaña que funciona en Latinoamérica, en especial en Colombia y México, llamada “Piensa Antes de Publicar” y que opera sin ánimo de lucro, señaló que uno de los factores más determinantes para que se agudice la problemática tiene que ver con que no existe suficiente conocimiento sobre los riesgos del ciberacoso en las redes sociales.

De hecho, señaló que no hay información acerca de los peligros que implica compartir información de carácter sensible en las plataformas, como lo son no solo las fotografías, sino también datos personales, ubicación, entre otros.

También alertó sobre las consecuencias de esta problemática y destacó que:

“El impacto del ciberbullying en la salud mental y emocional de las víctimas es grave y pueden experimentar ansiedad, depresión, aislamiento social, baja autoestima y pensamientos suicidas. Además, el ciberacoso puede tener un impacto negativo en el rendimiento académico y en la capacidad de los afectados para relacionarse con los demás”.

Investigadores conversan sobre el ciberbullying

Colombia estuvo presente en el Congreso Internacional sobre Investigación y Transferencia en Ciencias de la Educación, evento que es organizado por la UPAEP y que se realiza de la mano de la Universidad de Zaragoza, España, en el que se discutieron temas en relación con la importancia de crear redes colaborativas para mejorar los procesos investigativos, avances, entre otros.

En el Congreso también se desarrollaron temas asociados a los actos de acoso, uno de los ejes sobre los que se desarrolló la agenda y en el que se observó como uno de los principales riesgos del acceso a Internet en el ámbito educativo y el mundo de las redes sociales, la ausencia de información con los riesgos de un uso incorrecto de la información en la web.

En este sentido, uno de los participantes, Ana María González, estudiante de Doctorado de la Universidad de Zaragoza en una investigación titulada “Relación entre las competencias socioemocionales para los entrenos online y offline”, señaló que en relación con el uso de dispositivos y redes sociales, los niños y jóvenes experimentan altos niveles de ansiedad cuando esperan retroalimentación de forma inmediata, así como también tienen lugar otros escenarios como la revisión constante del teléfono, ansiedad de tipo patológico y situaciones graves como el ciberacoso.