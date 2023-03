Gustavo Petro aclaró cómo deben ser sus ministros: “Exijo lealtad con el programa de gobierno, cero corrupción y resultados”

Gustavo Petro ha nombrado en 6 meses a más de la mitad de los ministros que designó Iván Duque en cuatro años. Presidencia

El lunes 27 de febrero, en las horas de la noche, el presidente Gustavo Petro anunció el retiró de tres de sus ministros a tan solo 7 meses de Gobierno. La noticia ha sido controversial debido a que los cambios fueron repentinos y en algunos casos ni siquiera los exfuncionarios esperaban la salida. Hasta han salido en defensa de Alejandro Gaviria, Patricia Ariza y María Isabel Urrutia tras la noticia.

En el caso del exministro de Educación, su salida se había dado por la filtración de un documento que construyó junto con otros miembros del gabinete: José Antonio Ocampo, Cecilia López y Jorge Iván González, donde hacían sugerencias y retroalimentación a la propuesta de la reforma a la salud presentada por Carolina Corcho. Sin embargo, el mismo Daniel Coronell que fue quién presentó el escrito en revista Cambio, salió a asegurar que pese a que no revelará a su fuerte, puede sostener que Gaviria no fue quien se lo entrego.

Por otro lado, la salida de Patricia Ariza de la Cartera de Cultura habría sido justificada bajo el argumento de falta de resultados en el tiempo que llevaba, igual que la salida de Urrutia del Ministerio de Deportes. Una noticia que a ambas las tomó por sorpresa, pues, ni siquiera fueron notificadas con tiempo de la noticia.

Tras todos los comentarios que han levantado la decisión del presidente, pues en menos de 7 meses ya ha hecho 4 cambios en su equipo, este 1 de febrero en su cuenta oficial de Twitter el presidente Gustavo Petro se refirió a los requisitos que tiene para que alguien ocupe un lugar relevante en alguna de las carteras de su Gobierno.

“De mis ministros y ministras solo exijo lealtad con el programa de gobierno, cero corrupción y resultados”, escribió el primer mandatario. El mensaje compartido ya tiene 8.609 me gusta y más de 2.271 retuits, además en los comentarios los internautas le han hecho saber sus diferencias y le han compartido su apoyo a la decisión que hasta hoy tiene con muchas incógnitas a diferentes sectores políticos y sociales.

En este sentido, algunos de los comentarios son: “Maquillar cifras en informes es corrupción y ahí sigue MinMinas. Sea un poco coherente Gustavo, ya no está en campaña”; " Les pide lealtad, pero los echa cómo perros sin ponerles la cara… Usted si es muy cínico”; “Mi familia y yo firmes con Petro”.

Por su parte, los salientes ministros, han mandado mensajes cortos deseando lo mejor y señalando que seguirán trabajando por el país desde afuera del Gobierno.

“Agradezco a @petrogustavo la invitación a hacer parte de su gobierno. Mis opiniones tuvieron siempre un propósito constructivo en el marco de un gobierno pluralista de coalición. Seguiré opinando con libertad para que Colombia tenga las mejores reformas posibles”, escribió Alejandro Gaviria en sus redes.

Mientras que Patricia Ariza en una entrevista con la revista Semana puntualizó: “Señor presidente, deseo que le vaya muy bien en el Gobierno, si le va bien a usted nos va bien a todos. Yo seguiré luchando por el cambio, creo en él. Estaba viajando a los municipios para reconocer la riqueza cultural y la diversidad asombrosa. Le recomiendo la música de este país, es maravillosa, extraordinaria. Y le recomiendo que converse más con la gente, usted es un hombre silencioso y vale la pena conversar sin ningún objetivo”.

Y en el caso de María Isabel Urrutia ratificó en entrevista con Caracol Radio: “Yo estoy para trabajar por los niños y las niñas de Colombia. No creo que por la forma en la que me sacaron me vayan a proponer algo, pero seguiré trabajando. Hay divisiones, nosotros, los que creímos en el cambio, vamos a seguir trabajando por el cambio”.