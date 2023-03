Germán Vargas Lleras criticó la actitud de Álvaro Uribe frente a las propuestas del Gobierno: “Sorprende su pasividad”

(Colprensa - Luisa González)

El partido del excandidato presidencial por el partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, radicó el martes 28 de febrero una propuesta de contrarreforma a la salud (proyecto con carácter de estatutario para que se vote por mayorías calificadas).

Ante la reforma que presentó el gobierno de Gustavo Petro, y que ha suscitado todo tipo de dolores de cabeza en la opinión pública, la oposición y otros sectores del espectro político, el primero de marzo el líder del partido explicó qué fue exactamente lo que presentó, cuáles son sus principales peros frente a la propuesta que redactó la Casa de Nariño y en que coincide su propuesta con la del Gobierno nacional.

Aclaró que no quiere entrar al gobierno Petro, “por supuesto que no, pero si la invitación es a que discutamos el avance de la reforma, para eso radicamos nuestro proyecto y encontremos algunos consensos”. Eso sí, fue claro en una línea roja de la contrarreforma que presentaron: que aboga por mantener el sistema de aseguramiento.

“Desmontaremos un sistema que funciona relativamente bien para lanzarnos por un abismo. Un sistema que sí, es susceptible de mejorar. No podemos avanzar en destruirlo todo y en asumir riesgos descomunales. De fracasar, como desde ahora se advierte, tendrá un costo en vidas tremendo”, fue uno de los mensajes más contundentes que le compartió a Caracol Radio el excandidato Vargas Lleras.

Así mismo, aunque fue claro al advertir que en un país como Colombia siempre es necesario introducir reformas y hacer ajustes, el excandidato a la presidencia le hizo seis críticas puntuales a la sonada reforma, y en el contexto de esta conversación, compartió con Caracol Radio una mirada profundamente critica sobre la carrera política de Alejandro Gaviria, de quien dijo que no ha venido sino cometiendo equivocaciones, así como a la “pasiva” posición de Álvaro Uribe Velez frente a todos los cambios que se pretenden implementar en el país.

“Sorprende su pasividad, no se entiende cómo, frente a semejante cambio de modelo y al cúmulo de estas renuncias que se anuncian, no tenga una posición bastante más crítica”, dijo Vargas Lleras.

Los peros a la reforma del Gobierno central

1. La generalidad: “Nosotros defendemos el sistema de aseguramiento y la discusión está en si debemos preservar ese sistema que hoy cumplen las EPS. Por supuesto las que no reúnan los indicadores financieros deben desaparecer y deben hacerlo de inmediato. Las Entidades Prestadoras de Salud en la propuesta del gobierno estarían condenadas a desaparecer, porque las funciones que les son asignadas ya no serían las de mantener las redes de servicio ni de gestionar los riesgos. En el proyecto las limitan a cumplir una tarea de auditoria y jamás han hecho eso aquí en Colombia. En la práctica desaparecerían y los riesgos pasarían a manos del Estado.

2. Medicina prepagada: “Me aterra pensar que hoy tengamos que prescindir de lo que hoy llaman la medicina prepagada o los planes complementarios o los copagos, que es algo que el proyecto del gobierno pretende abolir. De entrada, si eliminamos la medicina prepagada, el estado dejaría de recibir 1.5 billones de pesos.

3. Riesgo de corrupción: “Este es uno de los problemas que más me preocupa de la reforma: que no solo plantea que la ADRES, que es el banco de la salud, maneje toda la operación del sistema, sino que en cada entidad territorial se cree una pequeña ADRES. Imagínense a cada alcalde de cada municipio, contratando sus propios médicos, comprando los medicamentos y creando su propia red de servicios. ¿A qué llevará eso? A la más grande corrupción. Imagínense al peaje a lo que eso será sometido”.

4. Regresar al seguro social: “Me aterró escuchar al actual director de la ADRES, cuando claramente afirmó que su propósito era el de regresar al instituto de los seguros sociales. Del proyecto de gobierno vemos con preocupación la enorme burocratización que pretende y los enormes costos y la ineficiencia a la que eso nos llevaría”.

5. Aún se requieren tutelas: “Aún siguen requiriéndose, en muchísimos casos, la presentación de tutelas para acceder al servicio, a los medicamentos y a los tratamientos. Todo ello debe ser mejorado y hay que propender por un sistema más sensible, más eficiente, más sostenible; por un sistema que brinde mayores oportunidades en la asignación de citas, de medicamentos y de tratamientos”.

6. Pilas con la ADRES: “Hay que lograr que finalmente la ADRES se concentre en sus tareas de pagar oportunamente las cuentas, de tener un sistema de información calificado y de vigilar adecuadamente los recursos públicos, pero sorprende ver, como en el proyecto del Gobierno, pretenden asignarle todas las competencias a la ADRES, una entidad que durante los últimos años ni siquiera cumplió con la tarea de auditar, en debida forma, las cuentas del sistema”.

“Y por eso es que se ha venido represando, billones de pesos, que no han sido pagados por falta de auditoria. Si la ADRES no paga, las EPS no reciben recursos y los hospitales tampoco. Pretender ahora que la ADRES se convierta en el banco de salud que lo ordena, audita, paga y controla todo, sería un desastre”.

7. Temas en los que hay coincidencias: Dentro de propuestas a la reforma, el excandidato se refirió a algunas coincidencias entre el proyecto que presentó al que presentó el Gobierno Nacional, tales como al reforzamiento de la atención primaria en salud y al fortalecimiento de la prevención, a través de la figura de un médico de familia.

También coincide con el gobierno en una iniciativa de dignificar el personal medico, de instaurar el principio de no seguir tercerizando ese tipo de empleos. “Y coincidimos en la conveniencia de fortalecer los hospitales públicos. En no menos de 600 municipios carecen de un adecuado servicio. En todo eso coincidimos”.