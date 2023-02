Mateo Carvajal se burló de su corta participación en ‘Survivor: la isla de los famosos’: “No duré nada”

Mateo Carvajal se burla de su corta participación en ‘Survivor: la isla de los famosos’’. Foto: Instagram @mateoc17

Después de que Mateo Carvajal se desempeñara como participante de varios realities de competencia deportiva/supervivencia como ‘El Desafío Súper Humanos Cap Cana’ (2017), en el cual se quedó con el título de ganador; además de que también figurara en ‘Exatlón México vs Colombia’ (2021); el paisa volvió a mostrar sus habilidades para este tipo de programas en ‘Survivor: la isla de los famosos’ (2023).

Empero, para asombro —quizás— de sus seguidores, el creador de contenido no duró mucho en la producción del Canal RCN, puesto que poco después de que comenzara la competencia optó por retirarse.

Ahora bien, son muchas las críticas y burlas que el antioqueño ha recibido en redes sociales por su breve participación en ‘Survivor’, pero incluso hasta él mismo se ríe de su situación. Esto quedó demostrado cuando por los recientes días activó la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram bajo el título de: “Les cuento historia sobre...”; y enseguida uno de los tantos usuarios que lo sigue en dicha red social le pidió que contara algo sobre ‘La isla de los Famosos’.

Fue así que, haciendo uso de su ya muchas veces visto sentido del humor, Carvajal expresó: “Qué les voy a contar si duré como diez minutos en el reality. Nada, que mera chimb*”. A su vez, agregó sobre la imagen algunos emoticones llorando de risa.

Mateo Carvajal se burla de su corta participación en ‘Survivor: la isla de los famosos’

La razón por la que Mateo Carvajal se retiró de Survivor, la isla de los famosos

En uno de los capítulos del programa de telerrealidad, el creador de contenido habló con una de los miembros del equipo médico, a quien le comentó de sus constantes problemas para conciliar el sueño y lo cansado que se sentía de los moscos. También se sentía incómodo con todos los animales peligrosos que lo rondaban a él y los demás participantes, entre culebras y alacranes.

“Yo no me quiero quedar porque para mí va a ser una tortura esperar que se vaya la luz del sol, llegar a la playa y entender que no te vas a dormir hasta que tu cuerpo del cansancio se tenga que desconectar una put* hora y volver a repetir la rutina de siempre”, resaltó el paisa.

Sin embargo, Mateo Carvajal no fue el único en dar un paso al costado en el programa, casi que al instante también lo hizo Manuela Gómez, ‘exprotagonista de Nuestra Tele’ y empresaria.

Además de Carvajal y Gómez, también participaron Sara Uribe (presentadora), Juan Carlos Arango (actor), Tania Robledo (actriz), Catalina Londoño (actriz), Wilder Medina (exfutbolista), Macnelly Torres (exfutbolista), Camilo Sánchez (comediante), Camilo Pardo (comediante), Marcela Reyes (DJ e influenciadora), Juan Palau (cantante), Aco Pérez (actor), Paola Usme (creadora de Contenido), Federico Rivera (actor), Diana Gil (locutora), Leo Cocinero (chef), Valentina Taguado (creadora de contenido), Yina Gallego (cantante e influenciadora), Eleider Álvarez (boxeador) y Lina Real (atleta profesional).

Tras renunciar, Carvajal aseguró que su experiencia en Survivor lo llenó de inspiración:

El reality se estrenó el pasado 23 de enero y, tras su renuncia en los primeros episodios, para el 25 del mismo mes Mateo Carvajal escribió en su perfil de Instagram:

“¿Llegué al fin? Terminó mi historia en esta gran producción, pero me llenó de vida y de inspiración. ¡Sumo otra gran experiencia a los recuerdos de mi vida y lo agradecido no me lo quita nadie! Gracias familia del Canal RCN por abrirme las puertas en ‘Survivor: la isla de los famosos’ y a ustedes los que me siguen”.

Aunque el paisa alcanzó el reconocimiento nacional por ser el ganador del ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana’ (2017); posteriormente, se volvió toda una figura de las redes sociales como creador de contenido/influenciador.