“Tenemos que ganar Bogotá para asegurar la continuidad de un gobierno Nacional progresista en las próximas elecciones”: Hollman Morris

El excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Hollman Morris. Foto: Colprensa.

En 2023 el electorado capitalino tendrá que asistir a las urnas para elegir al que será su próximo alcalde o alcaldesa y dirigirá las riendas de Bogotá durante los próximos cuatro años.

En 2019 el entonces candidato de la Bogotá Humana, Hollman Morris, obtuvo una votación de 440.591 votos (el 13,99% de la votación), y en estos momentos está considerando lanzarse nuevamente.

No obstante, en esta ocasión no está siendo impulsado por banderas específicas y puntuales como la del metro subterráneo, proyecto por el que siempre ha luchado, sino más por una necesidad más general de recuperar a Bogotá del modelo de ciudad de Enrique Peñalosa al que, de acuerdo con él, Claudia López le dio continuidad.

Con un duro balance de la administración en curso, en entrevista con Infobae el potencial precandidato a la Alcaldía de Bogotá explicó cómo dirigirá, eventualmente, los ataques que le puedan hacer en el marco de la campaña, relacionados con las denuncias de agresión sexual en su contra.

Infobae: Hace cuatro años usted tuvo la tercera votación en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá. ¿Se lanzará este año?

Hollman Morris: En las últimas semanas recibí, a través de una carta pública, el apoyo de la Colombia Humana y de parte de sus bases en la ciudad de Bogotá para lanzarme. En la carta me exhortaron a que considere la posibilidad de lanzarme nuevamente con las banderas de la Bogotá Humana y del progresismo. Sigo en esas consideraciones y espero tomar decisiones en los próximos días.

Infobae: Históricamente Bogotá ha sido un contrapeso al Gobierno nacional y casi nunca se han alineado ideológicamente, ¿Cómo ve la eventual posibilidad de que en Bogotá ganara un candidato del Pacto Histórico?

Hollman Morris: Yo creo que para el futuro de Bogotá es importante que tras las elecciones de este año coincidan el Gobierno central con el de la ciudad de Bogotá. Eso agilizaría y plasmaría los programas y las metas del gobierno Petro como nunca antes en la capital.

Uno de esos retos, por ejemplo, es el metro subterráneo, y también está la necesidad de recuperar el Plan de Ordenamiento Territorial de la Bogotá Humana.

Ahora bien, lo que yo siento en las calles es a una Bogotá tremendamente progresista, que respalda al Gobierno central y que quiere volver a las políticas y a los tiempos de la Bogotá Humana.

Infobae: De tomar la decisión, ¿se lanzaría en el marco de una consulta?

Hollman Morris: Claro. Yo creo que los candidatos del campo progresista debemos ir a una consulta. Creo que ese es el mecanismo idóneo, democrático y que además está en nuestro ADN. Hace parte de nosotros, los progresistas, someternos a una consulta para conservar y recuperar a la ciudad de Bogotá en un proyecto verdaderamente progresista.

Claudia López, como lo quiere hacer ver la derecha, no fue un proyecto progresista, sino que fue la continuidad del proyecto neoliberal de ciudad de Enrique Peñalosa. El progresismo tiene que ganar Bogotá si queremos asegurar la continuidad de un Gobierno nacional progresista en las próximas elecciones.

Infobae: De lanzarse, en el marco de la campaña electoral, es muy seguro que las denuncias en su contra por agresión sexual sean tema de debate. ¿Cómo lo manejará?

Hollman Morris: Después de cuatro años, el tiempo y la justicia me dieron la razón: esas denuncias, que fueron solamente dos, están archivadas y fueron archivadas hace ya varios meses. La Fiscalía no halló méritos para abrir una investigación.

Hoy tengo la mejor relación con la mamá de mis hijos, y en este momento la prioridad es su salud emocional y psicológica. Fue un momento muy difícil que afortunadamente, con ayudas profesionales, superamos. En otros casos se descubrió que había una estrategia detrás, y sobre eso ya me referiré en su momento.

Infobae: ¿Cuál es su opinión de la administración de Claudia López?

Hollman Morris: Lo está diciendo la percepción: la de Claudia López ha sido una de las alcaldías con el menor índice de favorabilidad, impopular. Así, en un electorado tan inteligente y de opinión como es el bogotano, ha caído muy mal una alcaldesa que prometió no ser la continuidad de Enrique Peñalosa, pero gobierna con el modelo de ciudad del exalcalde. Sus votantes tienen ese dolor entre pecho y espalda, se sienten terriblemente engañados, y la alcaldesa sigue engañando, todos los días, a la ciudad de Bogotá.

En campaña dijo que no haría más TransMilenio y hoy tenemos tres troncales adicionales. En campaña firmó un acuerdo ambiental que no cumplió y hoy se pavimentan más humedales y se talan más árboles. En campaña dijo que el metro elevado tenía los estudios más adelantados y que el metro subterráneo no tenía estudios, y una cantidad de mentiras que sus votantes están resintiendo.

Y en indicadores sociales sigue aumentando la pobreza multidimensional, el manejo de la protesta social en muchas ocasiones ha caído en el fascismo, y haber convertido las estaciones de Transmilenio en centros de tortura y el asesinato de jóvenes, son fenómenos por los cuales Bogotá nunca había transitado. Esta ciudad debería haberse convertido en la capital de la paz, quedó convertida en la ciudad de la furia.