No hay cese al fuego entre el ELN y el Gobierno, confirmó el comandante de esa guerrilla Pablo Beltrán. Colprensa

En el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Comandante Pablo Beltrán, negociador del grupo armado, confirmó que no se ha definido el cese al fuego bilateral: “Hay que construir sobre lo construido, lo que se avanzó en etapas anteriores se está teniendo en cuenta, y le estamos haciendo ajustes acordes al momento”, dijo.

Gustavo Petro critica al ELN por secuestro de suboficial del Ejército: “sabotean cualquier posibilidad de paz” El presidente de la República rechazó de manera tajante este y cualquier acto que se cometa contra la fuerza pública y las comunidades en el país VER NOTA

“Al renglón seguir en esta mesa, es que se va a trabajar en la participación sobre el diseño en la participación de la sociedad en este proceso y también sobre el cese al fuego bilateral, esos temas están apenas anunciados”, agregó Beltrán.

El jueves 23 de febrero desde México en el proceso de la mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el ELN, el jefe de la delegación del grupo armado en entrevista para un Twitter Space, liderado por los medios AlCarajo y Puentes de paz, aseguró que:

Ministerio de Defensa aclaró que aún no hay Mesa de negociación con disidencias FARC El ministro Iván Velásquez aseguró que es inadmisible que el cese al fuego se entienda como un permiso para que los grupos ilegales continúen realizando las actividades delictivas VER NOTA

“Pensamos que lo mejor es buscar un cese al fuego en que no haya nuevas detenciones militares y que el Gobierno nacional deje sus operaciones de inteligencia en nuestra contra y, de la misma forma, nosotros no tengamos que hacer esas detenciones”.

Vale recordar que, desde el 21 de noviembre del 2022 se inició un nuevo ejercicio en los Diálogos de Paz entre el gobierno colombiano y el ELN, con respecto a esto, Pablo Beltrán aseguró que, hasta el momento, no hay un cese al fuego pactado con el Estado.

No hay cese al fuego entre el ELN y el Gobierno, confirmó el comandante de esa guerrilla Pablo Beltrán. REUTERS/Raquel Cunha

Hay que tener en cuenta que durante 70 años de guerra en Colombia, cerca de 157 líderes sociales fueron asesinados en el año 2022. Por esto razón, el jefe negociador manifestó que todos los frentes deben estar dispuestos a aceptar lo que se firme con el Gobierno, pues sería la primera persona en renunciar si el ELN no estuviera de acuerdo con lo que se debate en la mesa de negociación.

La Policía antidisturbios dispersó a la ciudadanía que se manifestó en contra del avance de las obras en el Corredor Verde de la 7 La movilización pedagógica se liderará por parte de la ciudadanía que habita en la zona VER NOTA

“Aquí no hay preacuerdo, yo voy en intermedio de las rondas de diálogo y me reúno en los campamentos con la dirección, les informo y se dan nuevas instrucciones. Aquí yo no hago lo que a mí se me ocurra, entonces eso le garantiza a todo el ELN participar en lo que estamos haciendo aquí para que nadie salga a decir que no está de acuerdo”, resaltó.

De acuerdo a las condiciones políticas y sociales para firmar un acuerdo, Beltrán detalló que: “Existen de sobra condiciones y exigencias políticas y sociales para sacar adelante un Proceso de Paz en Colombia, porque es lo único que nos hará una nación viable. Además, ahora hay un Gobierno progresista que tiene como una de sus metas principales lograr una paz integral y definitiva. Las víctimas que suman decenas de millones reiteran su exigencia para que haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

Finalmente, Pablo Beltrán explicó sobre los puntos claves que el ELN pone sobre la mesa en los diálogos, “los tres primeros puntos de la Agenda de negociaciones están referidos a la participación vinculante de la sociedad en este proceso de solución política del conflicto, con el propósito de construir una visión común de paz. Esto implica diseñar una metodología precisa de participación, que permita diagnosticar los problemas estructurales del país y a su vez formular un plan de transformaciones de corto, mediano y largo plazo; esto es, que la gente diga cuáles son los cambios indispensables y asuma un compromiso para realizarlos, lo que pasa por materializar un acuerdo nacional de muchas fuerzas políticas y sociales interesadas en pasar la página de la Guerra del viejo régimen y en buscar alternativas más allá del capitalismo salvaje”, concluyó.