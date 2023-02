Selección Colombia sub-20: estos serán sus partidos amistosos antes de la Copa Mundial de la FIFA 2023

BOGOTA - COLOMBIA, 12-02-2023: Venezuela (VEN) y Colombia (COL) en partido como parte del hexagonal final del Campeonato CONMEBOL Sub20 – Colombia 2023 que se disputó en las ciudades de Cali y Bogotá. (VizzorImage / Samuel Norato)

La selección Colombia sub-20, en cabeza de Héctor Cárdenas, tendrá sus dos primeros amistosos previo a afrontar la Copa Mundial de la FIFA de la categoría en Indonesia entre mayo y junio del 2023. La Federación Colombiana de Fútbol informó que Gales y Suecia serán los rivales del combinado Cafetero el 23 y 26 de marzo respectivamente. Estos partidos se jugarán en Murcia, España, en la Fecha FIFA, donde el equipo de mayores estará en una gira por el continente asiático. El estadio será el Pinatar Arena Football Center en San Pedro del Pinatar.

En cuanto a selección sub-20, ambos serán duelos inéditos. La Tricolor ha enfrentado en 23 ocasiones a rivales europeos en esa categoría, con un saldo de seis victorias, 10 empates y ocho derrotas. El país con más duelos ha sido Francia, con saldo positivo de dos victorias, dos empates y una derrota. Además, 10 goles a favor y siete en contra. En el equipo de mayores se registran dos partidos ante Suecia, ambos encuentros terminaron en empate.

En el caso de Gales, su equipo sub-20 no clasificó al reciente campeonato europeo, por lo que no tuvo oportunidades de luchar por un cupo a la Copa del Mundo, a la cual nunca han clasificado. Su última clasificación a la Eurocopa de la categoría fue en 1981, cuando no superaron la Fase de Grupos tras cosechar dos victorias y una derrota.

Entre tanto, Suecia tiene una corta historia en Mundiales, su única clasificación fue en Portugal 1991. Allí quedó sorteado en el Grupo B donde culminó tercero por detrás de Brasil y México. Los partidos que se jugarán en marzo del 2023 aún no tienen hora confirmada y tampoco canal por el cual se transmitirán en Colombia.

En el campeonato Sudamericano Sub-20 hubo dos ausencias destacadas, al ser jugadores que han tenido proceso en la selección Colombia de mayores y que militan en uno de los países cuyas ligas son altamente competitivas, Inglaterra. Se trata de Yaser Asprilla, jugador de 18 años que actualmente hace parte del Watford del Championship, segunda división., y Jhon Jader Durán, de 19 años y quien mientras estaba entrenando de cara al sudamericano cerró su vinculación al Aston Villa de la Premier League.

Se espera que ambos jugadores sean llamados a los partidos amistosos en Europa. Infobae Colombia le preguntó a Héctor Cárdenas, tras el Sudamericano sub-20,sobre la posibilidad de contar con estos jugadores, pese a que la FIFA no obliga a los clubes a liberarlos para la cita orbital que tiene lugar del 20 de mayo al 11 de junio y donde la selección aún aguarda por sus rivales:

“Estamos haciendo las gestiones y esperamos en los próximos días poder visitarlos para personalmente hacer la solicitud. Ya se ha adelantado algo, pero creo que debemos ir personalmente a hacer la gestión (...) Hay varios que hemos tenido en cuenta del fútbol del exterior, esperemos poder avanzar en los diálogos”.

Así mismo, el entrenador Cafetero podría contar con jugadores que recientemente llegaron al fútbol europeo como Daniel Luna, nuevo jugador del Mallorca de España, en donde jugará a préstamo. El otro es, Gustavo Puerta realizó sus primeros entrenamientos con el Nuremberg de Alemania, luego de ser cedido por Bayer Leverkusen, quienes lo adquirieron por un valor de dos millones de euros aproximadamente.

La selección Colombia sub-20 tendrá al menos cuatro microciclos de convocatoria previo a definir los 21 jugadores citados a la Copa Mundial de la FIFA Indonesia 2023. El sorteo de los grupos se llevará a cabo hacia finales de marzo, una vez se conozcan todas las selecciones clasificadas a la cita orbital, cuyo actual campeón es Inglaterra y la subcampeona Venezuela.