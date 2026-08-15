Exministro Antonio Sanguino señaló error que cometió Abelardo de la Espriella al anunciar al nuevo director del DNP: “Un curso rápido”

Abelardo de la Espriella nombrará a Julián Buitrago como director del DNP - crédito Jose Vargas/Reuters

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El presidente Abelardo de la Espriella fue blanco de críticas tras anunciar públicamente un nuevo nombramiento dentro de su Gobierno. El 14 de agosto, dio a conocer que el administrador de negocios y especialista en Economía Julián Buitrago será el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Los señalamientos en su contra surgieron porque el mandatario aseguró que el DNP es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, es un departamento administrativo que pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público y que depende directamente de la Presidencia de la República.

“El nuevo director del Departamento Nacional de Planeación será un pereirano, Julián Buitrago. Desde esa importante dependencia del Ministerio de Hacienda estará trabajando en el Plan de Desarrollo para reconstruir a Pereira y Risaralda y para reconstruir a Colombia y hacer y construir entre todos la Patria Milagro”, dijo el jefe de Estado desde Pereira, departamento de Risaralda.

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Ante esa equivocación, el exministro de Trabajo Antonio Sanguino se pronunció a través de su cuenta de X, en la que explicó la naturaleza del DNP y, al señalar el error en el que incurrió el mandatario, aseguró que le convendría formarse en la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) para conocer en detalle la estructura del Estado.

El exministro Antonio Sanguino criticó a Abelardo de la Espriella por asegurar que el DNP está adscrito al Ministerio de Hacienda - crédito @AntonioSanguino/X

“URGENTE! Un curso rápido de la @ESAPoficial sobre estructura del Estado Colombiano para que el Presidente De La Espriella aprenda que el DNP no es una dependencia de Minhacienda. Que es un Departamento Administrativo, cabeza del sector planeación, que depende directamente de la Presidencia de la República”, precisó el ex jefe de la cartera.

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Asimismo, informó que la Esap, que posiblemente tenga una nueva persona como líder, es una institución ligada al Departamento Administrativo de la Función Pública. “Y cuando vaya a nombrar el director de la Esap sepa que no depende de Mineducacion sino que está adscrita al Departamento Advo de la Función Pública”, aseveró.

Al igual que el exministro de Trabajo, el ex jefe de la cartera de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, reaccionó a las declaraciones del primer mandatario. “El Presidente no sabe que DNP no depende de Hacienda. Y eso que su Vice (José Manuel Restrepo) fue @MinHacienda”, escribió en X.

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El exministro Edwin Palma Egea señaló error que cometió Abelardo de la Espriella en relación con la naturaleza del DNP - crédito @PalmaEdwin/X

A las críticas se unió Natalia Irene Molina Posso, que fungió como directora del DNP durante la administración del expresidente Gustavo Petro. En una publicación en X, la exfuncionaria advirtió que la afirmación de De la Espriella pudo ser una equivocación; sin embargo, advirtió que también podría tratarse del adelanto de una propuesta que implica la eliminación del DNP.

Según detalló, hace varios años surgió la idea de vincular la entidad al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que todas las tareas de planeación se hagan desde esa cartera. Para la exfuncionaria, esa propuesta es problemática.

Natalia Irene Molina, exdirectora general del Departamento Nacional de Planeación, se refirió las declaraciones de De la Espriella sobre el DNP - crédito @NataliaIrene/X

“No se si es desconocimiento, o el anuncio de un proyecto que ha hecho curso ya bastantes años, de desaparecer el Departamento Nacional de Planeación y anexarlo a MinHacienda. La Planeación es un ejercicio que supera la dimensión financiera, y que difícilmente puede ser exitoso si solo se asume desde una perspectiva economicista, como varios han querido hacerlo (sic)”, explicó la exdirectora del DNP.

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Además de haber sido cuestionado por dar información errada sobre el DNP en declaraciones públicas, De la Espriella fue criticado por el nombramiento que hizo en la entidad. Así lo expresó el exconcejal y ahora congresista del Centro Democrático Daniel Briceño.

El congresista Daniel F. Briceño criticó el nombramiento que hizo De la Espriella en el DNP - crédito @Danielbricen/X

“El gobierno viene en su gran mayoría con buenos nombramientos, gente competente y con enorme liderazgo. Sin embargo, lo que están haciendo con el DNP es un error. Esa entidad necesita conocimiento profundo para combatir a los políticos que se roban los recursos de los OCAD allí”, indicó.