Jessica Cediel regañó a participante de “La Descarga” por comentarios sexistas: “La violencia no es solo física”

Los mentores Maía, Santiago Cruz y Marbelle también se enojaron con Breiner por su actitud (captura video La Descarga)

La tensión entre algunos participantes de La Descarga dentro del campamento musical está opacando el talento musical que se busca resaltar dentro del programa. En el capítulo 51 del concurso de canto, nuevamente las palabras ofensivas que Breiner dirigió a Dareska en episodios anteriores salieron a flote frente a los mentores y Jessica Cediel, quienes se mostraron bastante indignados.

En contexto, en días anteriores el cantante Breiner -del equipo de Gusi- acusó a su colega Dareska -de la selección de Marballe- de estar “dañando un hogar” al involucrarse sentimentalmente con un compañero que tiene a su esposa fuera del programa. La cantante se ofendió bastante y la pelea se subió de tono; pero además la situación la afectó en la preparación de su show en el último capítulo.

Dareska fue la primera integrante del equipo Marbelle en presentarse en el escenario con la canción “Pa’ todo el año” y aunque los mentores aplaudieron su interpretación, señalaron que la notaban afectada. Fueron las palabras de Maía las que conmovieron a la participante hasta las lágrimas, pues la barranquillera le dijo que a pesar de su vestido “arriesgado”, corto y con aberturas a los lados, ella se seguía viendo como una “mujer elegante” en su show.

Dareska reveló que se vio afectada por la pelea con Breiner (captura video La Descarga)

La concursante empezó a llorar y los mentores le pidieron una explicación. “Lo que pasa es que que me digas que soy una mujer elegante, que tengo muchas cualidad, pues me lleva a algo que sucedió y me exalté, pero creo que a pesar de la situación parece que no perdí esa elegancia y cordura”, señaló entre lágrimas Dareska, mientras recibía los aplausos de la audiencia y los mentores.

Por su parte, Jessica Cediel, desde el campamento musical, cuestionó a Breiner por las “fuertes palabras” que le dirigió a su compañera y, así como él le dijo a Dareska que ella podía dañar el hogar de El Puma por sus confianzas con el cantante vallenato, la presentadora le dijo al concursante que “podrías dañar un hogar generando unos chismes en un entorno totalmente malentendido”.

El cantante, que ha sido calificado por los televidentes como el más conflictivo del campamento, reconoció su error ante los mentores y televidentes, pero insistió en que no le parece bien los comportamientos que la mujer tiene con su compañero casado. “No me correspondía decirlo, pero si ella y El Puma creen que lo que están haciendo frente a la cámara está bien o mal, yo no debí meterme en eso”, exclamó Breiner.

Jessica Cediel hizo un llamado al respeto dentro del campamento de La Descarga (captura video La Descarga)

Entonces Jessica Cediel interrumpió al cantante y envió un fuerte mensaje a él y a todos los demás participantes. “Hay que evitar que esto vuelva a pasar muchachos, porque la violencia no es solo física. Respetemos al otro, eso es lo más importante”, señaló bastante seria la presentadora bogotana.

En el escenario la cantante Dareska siguió con sus palabras y reforzó el mensaje de Jessica Cediel. “Las mujeres hemos luchado mucho por hacernos respetar en diferentes aspectos y uno de ellos es la amistad entre un hombre y una mujer, que siempre está mal vista por muchos ojos, tomarse las manos entre un amigo y una amiga. Lo más triste es que él mencionó a tres compañeros y yo creo que como mujer está bien y es viable admirarlos por sus cualidades bonitas, porque son guapos y creo que si una mujer lo dice no está mal, ni un beso en la mejilla ni un abrazo”.

En ese momento Marbelle tomó la palabra para defender a su pupila, “¿quién dijo que los hombres no pueden ser amigos de las mujeres?”, cuestionó enojada la cantante y agregó que “ya no estamos en ese momento en el que las mujeres permitíamos, estamos en la capacidad de hacernos respetar”. Santiago Cruz también reaccionó enojado, señalando que “me llama la atención que el foco de las polémicas siempre está en mi amigo (Breiner), tiene un talento gigante, pero si es un gigante en el escenario, que lo sea también fuera de él. Esto no se puede permitir”.