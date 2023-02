Aida Victoria Merlano reveló que tuvo un conflicto con su mamá por un supuesto video lésbico que circuló en redes: “No creo que la perdone”

Aida Merlano fue tendencia por un video de contenido sexual lésbico explícito en el supuestamente aparecía, pero luego aclaró que no era ella.

Bañada en lágrimas, como una “magdalena”, apareció Aida Victoria Merlano en redes sociales hablando de la reacción que tuvo su mamá frente al video de contenido sexual explícito en el que aparecía una mujer muy parecida a la influenciadora.

Aida Victoria Merlano y su reflexión en el día de los enamorados: “Yo también creí en el príncipe azul” La barranquillera confirmó que está soltera y habló sobre la importancia del amor propio en una fecha como San Valentín VER NOTA

Dijo que se sintió traicionada, pues reveló que varios miembros de su familia pensaron que se trataba de ella, pero que detrás de todo esto estaba su propia madre, ya que se habría encargado de sembrar la duda señalándola y asegurando que la mujer del corto era su hija.

Cabe recordar que la joven fue tendencia en redes sociales debido a que se viralizó un video en el que se ven a dos mujeres sosteniendo relaciones sexuales; una de ellas -a quien no se le ve el rostro- tiene una larga cabellera negra, un fleco en la parte del frente y un collar, que quienes compartieron el contenido señalaban como las pruebas de que se trataba de la barranquillera.

Aida Victoria Merlano se refirió a video sexual que está circulando en redes: “Mi familia anda súper alterada” No es la primera vez que la influenciadora tiene que desmentir que es la protagonista de uno de estos videos. La verdadera creadora de contenido para adultos apareció y le pidió disculpas por la confusión VER NOTA

Ante la situación que esto desencadenó en redes, la influenciadora apareció en sus historias de Instagram aclarando todo. “Evidentemente, a mí me conviene que ustedes piensen que la que anda comiendo panocha por ahí soy yo, porque yo vivo de eso, del show y de la atención”, empezó señalando la joven de 23 años, pero luego expresó que su familia sí estaba preocupada por lo que se dijera de ella por ese video.

“Mi familia sí está súper alterada, porque ellos sí creen que soy yo. Entonces, les aclaro, la persona que anda por ahí comiendo panocha no soy yo”, sentenció la barranquillera. Al tiempo, Aida Victoria Merlano señaló que estaba pensando que alguien había hecho el video para hacerla quedar mal, pues la joven sí se parecía bastante a ella, “aunque hay un pequeño error porque yo tengo un tatuaje en el brazo que dice ‘victoria’”.

La influencer Aida Victoria Merlano reveló si ha tenido “sugar daddy” en su vida La respuesta se conoció en medio de una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram VER NOTA

No obstante, no había revelado cuál fue la reacción de su madre ante toda esta polémica, hasta ahora. “Tenía un chat en el que mi tía me había como escrito, diciéndome que yo por qué me había dejado grabar, que yo por qué tal cosa, porque mi tía sí creyó que yo era la del video. Mi tía no creía desde el primer momento que yo era la del video, mi mamá le manda el video a mi tía (..) y me quiso voltear a mi tía diciéndole: ‘mira a tu sobrina que sí es’, y mi tía le decía: ‘nena, no es’””, contó Aida Victoria entre lágrimas.

La influenciadora contó que a raíz de lo que le decía su madre a su tía, esta última terminó encarándola sobre el tema. Pero, al final, la joven termina por hacerla recapacitar, al mostrarle las pruebas de que no era ella la que aparecía en el video.

“Me duele, obviamente, lo que me hizo y no creo que le perdone”, indicó entre lágrimas refiriéndose a las acciones de su mamá. “O sea, creyendo que era yo, mandándoselo a mi tía que cumplió el rol de madre que tú no cumpliste. O sea, y se lo mandas a mi tía, y se lo mandas a mi papá”, manifestó la Aida.

Apareció la chica del video

Minutos después, Aida Victoria Merlano nuevamente salió a aclarar que la mujer del video que se parece a ella había aparecido, “resulta que es seguidora mía. Es una creadora de este tipo de contenido ... no era nadie haciéndome daño, yo estoy loca”.

Según dio a conocer la influenciadora, la chica le escribió para aclarar la situación y para pedirle que no las señalara de querer hacerle daño, pues alguien tomó el video de sus plataformas y decidió asegurar que era Aida. “Ninguna de las dos quiso perjudicarme, el malparido fue el que sabiendo de dónde lo sacó, decidió hacer esto para hacer creer que era yo”, escribió adjuntando la imagen en la que supuestamente se comprobaba que era la barranquillera.