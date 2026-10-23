Colombia

Hospital Mental de Antioquia activa un plan de contingencia tras denuncias por sobreocupación y falta de medicamentos

La institución ubicada en Bello abrirá cupos de internación, redistribuirá profesionales y ajustará los equipos de enfermería para mantener la continuidad asistencial frente a la elevada demanda de atención psiquiátrica en la región

El Hospital Mental de Antioquia activó un plan de contingencia para mitigar la sobreocupación en sus instalaciones de Bello - crédito @MentalHOMO / X
El Hospital Mental de Antioquia activó un plan de contingencia para mitigar la sobreocupación en sus instalaciones de Bello - crédito @MentalHOMO / X
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La E.S.E. Hospital Mental de Antioquia María Upegui activó un plan de contingencia para ampliar la atención, reorganizar a su personal y gestionar el suministro de fármacos, luego de que trabajadores alertaran sobre una ocupación superior a la capacidad instalada, falta de insumos y presión sobre los servicios de urgencias.

El establecimiento, conocido como Homo y ubicado en Bello, informó que las medidas buscan responder a la alta demanda asistencial y sostener la continuidad de la atención en salud mental. El anuncio se produjo después de un comunicado de trabajadores que describió problemas de ocupación, disponibilidad de medicamentos y déficit de personal.

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La institución señaló que la contingencia contempla la apertura de camas adicionales, según las condiciones de seguridad y la disponibilidad operativa. También prevé ajustes en la distribución de profesionales y en la organización de los equipos de enfermería, con foco en los turnos que registran mayor carga de atención.

El hospital tenía 365 pacientes para una capacidad de 300 camas

El 20 de octubre de 2026, trabajadores del Homo difundieron un comunicado en el que advirtieron sobre una situación asistencial y operativa que, según su versión, compromete la atención de los usuarios. El documento fue divulgado por el Sindicato de Trabajadores y la Asociación de Empleados Públicos.

Los trabajadores del centro asistencial denunciaron la presencia de 365 pacientes para una capacidad instalada de 300 camas - crédito @MentalHOMO / X
Los trabajadores del centro asistencial denunciaron la presencia de 365 pacientes para una capacidad instalada de 300 camas - crédito @MentalHOMO / X

De acuerdo con la denuncia, el hospital registraba 365 pacientes hospitalizados para una capacidad instalada de 300 camas. La diferencia de 65 pacientes por encima de la capacidad coincidió con un escenario de congestión en el servicio de urgencias, lo que, según los trabajadores, afectaba los procesos de referencia y contrarreferencia.

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El personal señaló además que varias desvinculaciones no tuvieron reemplazos oportunos. Esa situación, afirmaron, trasladó una mayor carga física y emocional a los equipos que permanecen en la institución y redujo la experiencia acumulada en áreas de atención especializada.

Los denunciantes también indicaron que el hospital no dispone de servicio de farmacia durante el turno nocturno. A ello sumaron la falta de elementos básicos para la atención y la hotelería hospitalaria, entre ellos cobijas y lencería.

La clozapina figura entre los medicamentos con problemas de abastecimiento

Uno de los puntos centrales de las alertas está relacionado con el acceso a medicamentos de control especial. Los trabajadores reportaron escasez de clozapina, un antipsicótico empleado en determinados tratamientos de salud mental, además de limitaciones en la disponibilidad de fármacos de segundo nivel.

Mano enguantada con caja vacía en farmacia semioscura. Estanterías casi vacías, cajas con letreros de "AGOTADO". Panel eléctrico con advertencias, ciudad a oscuras.
La escasez de clozapina y otros fármacos de control especial compromete la continuidad de los tratamientos psiquiátricos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según el comunicado del personal, la falta de estos medicamentos, así como de insumos asistenciales, puede afectar la seguridad y la dignidad de los pacientes hospitalizados. Los funcionarios cuestionaron que no se hubieran adoptado medidas de choque antes de que las organizaciones laborales hicieran pública la situación.

Frente a ese señalamiento, la administración del Homo informó que adelanta gestiones con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). El objetivo es establecer un seguimiento al flujo de suministros y procurar una disponibilidad regular de los fármacos esenciales.

La dirección del hospital atribuyó parte de las dificultades al contexto del sistema de salud colombiano, que, según indicó, plantea obstáculos para la prestación oportuna de los servicios. La entidad espera que la coordinación con las autoridades nacionales contribuya a reducir los riesgos asociados al desabastecimiento.

El plan incluye más camas y cambios en los equipos de enfermería

La apertura de nuevas camas constituye una de las medidas anunciadas para aliviar la presión sobre la hospitalización. La administración indicó que esa expansión se realizará de acuerdo con la disponibilidad institucional y bajo criterios de seguridad para los pacientes.

El plan de contingencia contempla la habilitación de camas adicionales y la redistribución del personal de enfermería en turnos críticos - crédito @MentalHOMO / X
El plan de contingencia contempla la habilitación de camas adicionales y la redistribución del personal de enfermería en turnos críticos - crédito @MentalHOMO / X

La contingencia también incluye la redistribución de personal especializado. El hospital prevé reorganizar los equipos de enfermería con el propósito de mejorar la cobertura de los turnos críticos y responder a la demanda en los servicios con mayor presión..

La institución anunció, además, una estrategia de saneamiento financiero y administrativo. La dirección sostuvo que ese proceso apunta a preservar la sostenibilidad operativa del centro asistencial y a proteger las condiciones de atención de los usuarios y del talento humano.

El Hospital Mental de Antioquia forma parte de la red pública especializada en atención psiquiátrica y psicológica del departamento. Además, cuenta con la única unidad pública de salud mental pediátrica de Antioquia, por lo que cualquier limitación en su capacidad puede impactar la respuesta para niños, adolescentes y adultos que requieren hospitalización o atención especializada.

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