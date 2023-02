Jessi Uribe contó el regaño que “le pegó” su mamá por teñirse el cabello

Jessi Uribe, cantante de música popular. Foto: Instagram @jessiuribe3

Recientemente, el cantante de música popular Jessi Uribe publicó en redes sociales un video interpretando un tema desde la comodidad de su casa. Aunque recibió decenas de comentarios elogiando su voz y la letra de la producción, algunos seguidores se dieron cuenta de que el artista lucía un nuevo color de cabello.

Paola Jara y Jessi Uribe no paran: este es el nuevo proyecto que tiene la pareja de cantantes La famosa artista de música popular mostró un pequeño adelante del emprendimiento y, además, mostró las oficinas de su marca de ropa VER NOTA

Inmediatamente los comentarios alrededor del tinte no se hicieron esperar. “No me gusta, ese color de pelo no te pega”, “no sigas dañando tu cabello, tu cuerpo con tanto tatuaje se ve más elegante sin tanta cosa y sin ese color de cabello”, “se parece a Yina Calderón”, “quítate ese color”, “pareces un guacamayo”, “no le queda bien”, “quién te dijo que te veías bien con ese rojo”, han escrito los usuarios en la publicación que ya cuenta con más de 42 mil me gusta.

Asimismo, Jessi Uribe publicó en sus historias algo que sorprendió a muchos de sus seguidores, pues anunció que el tema de su cabello ha trascendido tanto que hasta su mamá le llamó la atención por el nuevo look y todo lo que esto implicaba.

Paola Jara anunció que regalará preciados objetos a sus seguidores; así puede concursar La cantante popular abrió un concurso en sus redes sociales para que sus fanáticos puedan quedarse con dos objetos de especial valor para ella VER NOTA

“Me dijo mi mamá: no se aplique esos colores que se le estallan”, dijo el cantante entre risas.

Además, indicó que el tono rojizo de su cabello no ha sido el único que se ha puesto, pues dijo que ha pasado por varios tintes en los últimos cuatro días, sin embargo, el cantante no ha mostrado algunos resultados finales en sus redes sociales.

Así fue cómo una monja sorprendió a Jessi Uribe sobre el escenario El cantante de música popular comenzó una gira por varios países de América Latina, también hará sonar su música en Europa VER NOTA

“He pasado por tres colores en cuatro días, cuatro colores ya. Quería dizque fucsia, al otro día se me puso amarillo, ayer lo tenía como naranja, y hoy como rojo. Yo no sé que me aplicaron”, señaló Jessi Uribe.

Jessi Uribe se aplicó un colorante con el fin de obtener un tono de cabello más claro que el que tenía para ese momento. Pero el artista no contaba con que, luego de obtener el color deseado, el producto que se aplicó le causaría una reacción alérgica y le irritaría la piel.

También, por medio de sus redes sociales, Jessi Uribe relató que al parecer era alérgico a alguno de los componentes del tinte que utilizaron para pintarle el cabello, lo más angustiante de todo es que esto sucedió minutos antes de que tuviese que subir a tarima para llevar a cabo una presentación en la ciudad de Bucaramanga.

El artista reveló que, incluso en la tarima, presentó una fuerte comezón en el cuero cabelludo que tuvo que calmar consumiendo antialérgicos. Uribe tuvo que cambiarse el color a uno más cenizo, tal y como se mostró en la historia compartida por el artista, ya que al inicio había optado por uno más amonado.

“Oigan, nuevo look para la feria de Bucara. Me eché el tinte y me broté un poco, me dio alergia, pero bueno, miren cómo quedé luego, me parece de chimba”. afirmó Jessi.

Nuevo negocio entre Jessi Uribe y Paola Jara

La pareja le contó a sus seguidores, por medio de la cuenta de Instagram de la cantante Paola Jara, que habían tomado la decisión de emprender en un nuevo negocio.

Por medio de una historia en redes sociales, la cantante mostró el que sería el nuevo estudio de grabación donde ambos compondrían y harían música. “Pronto también nuestro estudio de grabación. Cumpliendo sueños juntos”, escribió la artista en el post mientras se escuchaba de fondo su tema “Ve y dile”.

Sin embargo, no recibieron el apoyo que esperaban por parte de sus fanáticos; esto debido a que luego de la publicación, y el anuncio de la cantante, varios seguidores de la pareja se mostraron poco contentos e inconformes con la decisión.