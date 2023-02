Shakira le desea suerte a Rihanna y enciende rumores de su presentación en el Super Bowl LVII

Shakira es una de las artistas incluidas en los rumores como invitada al espectáculo de medio tiempo de Rihanna (Colprensa y Reuters)

A pocas horas de que inicie el Super Bowl LVII entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, la especulación sobre lo que tendrá reservado Rihanna para los asistentes y los televidentes alrededor del mundo está en su pico. El domingo 12 de febrero Shakira publicó en su cuenta de Instagram un mensaje donde le desea suerte a la responsable de interpretar éxitos como Umbrella o We Found Love. El mismo es acompañado por una imagen donde aparecen las dos durante la filmación del video promocional de Can’t Remember to Forget You, tema incluido en el álbum de 2014, Shakira.

A menos de una hora de realizada la publicación, esta suma más de 350 mil “me gusta” de sus seguidores y una infinidad de comentarios donde resaltan los rostros felices de ambas durante la filmación.

Cabe recordar que esta canción, publicada el 13 de enero de 2014 en todas las plataformas digitales, alcanzó el puesto 15 en el Billboard Hot 100 y se trepó al primer lugar del Billboard Hot Dance Club Songs. Además, alcanzó el primer lugar en las listas de Colombia, Chile, España y México.

Shakira le desea suerte a Rihanna en su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl (@shakira/Instagram)

¿Shakira en el Super Bowl LVII?

Mucho se ha hablado de lo que prepara Rihanna para su presentación en el evento televisivo más visto a nivel mundial. El portal TMZ informó que la norteamericana habría considerado a todos los artistas con los que ha colaborado a lo largo de los años para su show de 15 minutos de duración en lo que la propia artista ha descrito como “una celebración de mi catálogo”. Eso significa que se ha puesto en consideración a personajes del calibre de Paul McCartney, Kanye West, Britney Spears, Eminem, Coldplay, Calvin Harris, David Guetta, SZA, Jay-Z, Drake, Nicki Minaj y la propia Shakira, hoy con bastante reconocimiento internacional gracias a su sesión con Bizarrap que se ha convertido en un éxito rotundo en plataformas digitales.

Cabe recordar que Shakira previamente había participado en el 2020 en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, en una actuación donde compartió tarima con Jennifer Lopez. Sin embargo, y a pesar de que la actuación fue bien recibida por la mayor parte de los televidentes, JLo se ha mostrado algo decepcionada del resultado final con los años. Aunque en un primer momento se rumoró de algún problema de egos entre ella y la barranquillera, en un adelanto de su documental Halftime que se estrenará en junio de 2023 en Netflix y que abordará a profundidad lo que sucedió tras bambalinas de este espectáculo, manifestó que era muy poco tiempo el que tenían disponible para hacerle justicias a las canciones de cada una, y que no todo podía reducirse a las coreografías:

“Tenemos seis minutos: 30 segundos de una canción y, si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco. Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile (...) Que dos personas actúen en el Super Bowl es la peor idea del mundo y lo fue”

Algo en lo que JLo fue vehemente es que si tenían dos “cabeza de cartel” en el espectáculo de medio tiempo, debieron darles 20 minutos de show, de tal forma que se pudieran dividir entre diez minutos por artista.