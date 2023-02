Jorge Rausch pasa más tiempo grabando “Masterchef” que en su casa y le encanta

Jorge Rausch regresa como jurado a la nueva temporada de Masterchef Celebrity Colombia. jorge.rausch/Instagram.

Jorge Rausch es cocinero. Tiene varios restaurantes, uno de estos ha sido uno de los faros de la alta cocina en Colombia. Le gusta enseñar lo que mejor sabe hacer: cocinar. En más de 20 años de carrera en los fogones y más de 15 en las pantallas, este cocinero bogotano de ascendencia polaca es una de las referencias más importantes para quienes les interesa la gastronomía colombiana.

Como se ha dicho mil veces, los cuchillos y sartenes, el fuego y la adrenalina de las grandes cocinas, no estaban en sus planes. Empezó estudiando Economía, después viajó a Israel y allá encontró la respuesta que todo el mundo busca, qué hacer. Entonces, viajó a Europa y se formó en los mejores restaurantes.

A principios de siglo regresó a Colombia y con sus hermanos Mark y Ilan creaon Criterion, un sueño que trajo la alta cocina a Bogotá y al país, y que cambió el panorama gastronómico. La apuesta era grande y dos décadas después el apellido Rausch y Criterion son reconocidos como un referente obligado. Hoy, dice entregar la batuta a una nueva generación.

Hace unos 15 años comenzó su periplo en los medios. Hermanos en la cocina fue el primer programa en el que participó junto a Mark. Eso fue en 2009. Después vinieron nuevos shows de cocina, solo o juntos. Y desde 2015 hace parte del trío de jurados de Masterchef en Colombia, lo que le ha valido el reconocimiento en el país y en América Latina, no solo por retransmisiones del concurso, sino por su participación, también como jurado, de las ediciones de Ecuador (que ya lleva cuatro temporadas) y en Chile (en la que ha participado en tres temporadas).

Actualmente está grabando la nueva edición de Masterchef Celebrity Colombia, con esta excusa, Infobae Colombia habló con el cocinero sobre la nueva temporada del concurso gastronómico más importante del mundo, sus más de 20 años de carrera y sus proyectos, en los que la cocina saludable y las redes juegan un papel muy importante.

También vuelven Nicolás de Zubiría, Christopher Carpentier y Johana Bahamón. jorge.rausch/Instagram.

Jorge, ¿cómo van las grabaciones de Masterchef para este año y cuántos estrenaría?

Pues maravilloso. Muy bien, ya estamos a tope ahí metidos. Un buen grupo de celebridades. Está muy bien, va a ser muy divertida, les va a encantar.

¿Cuándo comenzaron las grabaciones?

Unas dos, tres semanas.

Esta edición qué tendrá que la diferencie de las anteriores, la antepenúltima fue muy polémica y en la penúltima el buen ambiente fue una constante, de la que están grabando, ¿qué nos puede adelantar?

Bueno, eso sí toca esperar a ver. Cada grupo es muy distinto. Estamos muy recientes. Lo único que les anticipo es que está buenísimo. Está muy divertido.

¿Cómo está el nivel de las celebridades este año? ¿Están más preparados que en las ediciones anteriores?

Yo veo que el nivel está bien. Yo veo que en la medida que hacemos más Masterchef la gente que llega a participar llega un poco más preparada. Entonces el nivel tiene muy buena pinta, está muy reciente todavía, pero tiene buena pinta, vamos bien.

Las grabaciones recién comenzaron, pero ya saben qué regiones del país visitarán en esta temporada.

Si le digo, no la tengo clara. No tengo claro a dónde vamos a ir. Sé que vamos a los Llanos. Estuvimos en Cartagena y yo supongo, espero, que vamos a viajar a muchos sitios más, pero no lo tengo claro.

Usted ha hecho Masterchef con celebridades y con personas de a pie, ¿qué tan distinto es hacerlo con famosos?

Eh, bueno, es bien distinto, la verdad. Yo todavía hago Masterchef para Ecuador y son personas normales, y sí es distinto. Es distinto porque pues las celebridades son celebridades. El tono del programa es un poco más divertido, es un poco más tomadera de pelo, aunque, siempre, claramente, exigiendo igual en los platos, en la gastronomía, juzgando platos; pero las personas normales se puede ser un poquito más estricto y más duro en la forma en que nos relacionamos con ellos, pero pero siempre al final de cuentas la finalidad es la misma que es juzgar los platos.

¿Cómo serán los retos en esta nueva temporada? ¿Qué tienen pensando?

Pues, siempre después de haber hecho tantos Masterchef es un reto a hacer retos nuevos, pero hay retos nuevos. Tenemos un equipo de dirección de contenido de producción, que es absolutamente fantástico, que siempre salen con cosas muy muy chistosas, muy locas, muy divertidas. Está muy bueno, la verdad.

¿En esta edición de Masterchef Celebrity qué chefs y cocineros podremos ver de invitados?

Claro, vienen invitados extranjeros, vienen invitados locales, viene de todo alguno que nos pasa adelantado todavía secreto todo ok más o menos, tú sabes cuando se podría estrenar la temporada. No tengo idea, o sea, si le digo algo esto estaría especulando igual que si usted especula pero pues debe ser entre marzo y abril calculo yo, pero es especulando.

Usted ha dicho que, como jurado, el juego es esperar sentado, ¿qué pasa mientras espera sentado?

Claramente toda la gente que ha trabajado en televisión sabe que son jornadas supremamente largas en las que uno trabaja y espera mucho también, entonces yo mientras espero sentado a veces trabajo, incluso yo me llevo a mi sudadera, tengo mi cobija, tengo mi almohada y si la espera es larga me he echo una siesta, sin problema.

Yo paso seis siete meses del año en ese estudio, yo me he hecho mi vida ahí. Yo vivo más tiempo ahí que en mi casa, ¡cosa que me encanta!

El cocinero bogotano de ascendencia polaca también es jurado en Masterchef Ecuador. jorge.rausch/Instagram.

Ya que mencionaba a Masterchef Ecuador, están llegando al top 10 de la cuarta temporada. La competencia está dura y ha tenido varias polémicas, ¿cómo será ésa recta final?

La competencia, o sea, es muy distinto al de Colombia, este está bien polémico tenemos romances, tenemos peleas, tenemos conflictos, pero tenemos una gastronomía absolutamente impresionante, verdad que en este grupo de gente hay unos que cocinan bien. Jamil, Johana, Alexandra, Henry...

Si está viendo ambos entenderá cuál es la diferencia en el tono del programa y ambos son muy divertidos, pero son muy distintos. Misma cocina, mismo formato, una historia distinta.

Ese Masterchef, como ya decíamos, es con personas de a pie. Acá en Colombia se dejó de hacer este formato, ¿conoce las razones?

No sé, eso son decisiones ejecutivas del canal. Masterchef Celebrity funciona muy bien, espectacularmente bien y yo creo que cuando algo funciona no se cambia, ¿no?

Cambiando de tercio. Con una carrera de 20 años a cuestas, dos décadas en las cocinas y en restaurantes. Criterion sigue siendo un referente. También está produciendo cursos de cocina saludable, y un canal de YouTube, ¿en qué más anda?

Bueno, Criterion, vigente, tenemos algo en Panamá, tenemos en Pereira, tenemos en Multiplaza; vienen un par de proyectos nuevos, si Dios quiere este año. También estamos muy metidos en el tema de cosas digitales, que eso es algo que que sale también de todo el trabajo que se hace en la tele. Los cursos tengo mis cursos digitales. Tengo tres cursos, uno que es una curso completo de cocina, otro que es para comer saludable y rico, para poder bajar un poco de peso, para poderse cuidar; y uno tercero que es para ocasiones especiales. Esto ha sido un proyecto maravilloso, es uno de los proyectos más lindos que he hecho, de verdad. Y eso se sigue moviendo muy muy bien.

Hace unos meses también sacamos un libro de de cocina saludable que se llama Las tres fases con la doctora Marcela Escobar, una de mejores doctoras en nutrición que hay en Colombia. Fantástica, hermosa. Y bueno estoy muy metido en ese tema de del bienestar el bienestar por intermedio de la alimentación, que es lo que yo sé. Claramente un poco el ejercicio y todas esas cosas.

Ya que menciona su interés en el mundo digital, en una entrevista dijo que esto incluso podría llegar a ser más rentable que los restaurantes, por lo que está muy metido ahí. ¿Cómo ve ese panorama?

Pues el mundo digital cada día es más grande. Todo está en las redes hoy día, la publicidad se vuelca de la televisión a las redes. Es un mundo que aún no estamos aprendiendo a conocer, pero en el que yo sí me dispuesto a estar ahí, entonces sí es un mundo que que cada día crece más y que afortunadamente es parte de lo que yo hago.

Su primer programa en televisión fue Hermanos en la cocina en El Gourmet, desde entonces su prensencia en medios ha sido constante. Ahora está en YouTube. ¿Cómo va eso?

Pues mire que ya llevamos en la tele, desde esa primera vez en El Gourmet más de 15 años. Y nada, a mí, lo que hago en YouTube, que es lo que hacía en El Gourmet, que es lo que hago en mis cursos, es lo que yo mejor sé hacer, que es cocinar y enseñarle a la gente. Yo he dedicado gran parte de mi carrera a eso, además de tener mi restaurantes hemos hecho tele, canal de YouTube, he hecho mis clases, yo he escrito 10 libros de cocina, uno solo, unos con mi hermano, entonces yo me he dedicado en mi carrera mucho a transmitir conocimiento, a enseñar lo que sé. Amo enseñar y eso es parte de lo que yo pienso que quiero seguir haciendo.

En YouTube, además se tiene más alcance que los libros, incluso es más eficiente, ha dicho...

Claro, claramente los libros, o sea dicho eso, no hay nada que ame más en el mundo que hacer libros de cocina, pero el contenido digital, por ser digital, es mucho más profundo, es mucho más útil y es mucho más didáctico. Yo tengo una receta en vídeo que puedo ver, puedo adelantar, puedo atrasar, puedo mirar cómo se hacen las cosas más allá de leer es muy útil, es muy muy útil, es una gran forma de enseñar. Mucha gente quisiera verlo a uno hacer más cosas en directo, pero la metodología de los cursos pregrabados es fantástica, porque la gente puede ver una receta, pueden anotar los ingredientes, ir a comprarlos volver a poner la receta e ir haciéndola en compañía del video, de uno, entonces es muy muy muy útil.

Además estos cursos todos tienen todos una página en Facebook donde la gente puede entrar a aclarar sus dudas, a preguntar. Tenemos un equipo de gente que está pendiente todo el día de esto, incluso yo, e incluso en estas comunidades que tenemos de nuestros cursos, la gente puede compartir mucho sus intereses de cocina con gente que tiene el mismo gusto, los mismos intereses y es algo muy muy chévere.

En su canal de YouTube hay recetas marroquís, francesas, colombianas, saludables.. ¿cómo se escogen estas recetas?

Nada, yo ahí sí vulgarmente voy haciendo lo que me da la gana, lo que me antoja, que sé hacer bien, que sé que la gente le va a gustar. Eso es lo que yo hago. ¡Pucha! Llevó 25 años cocinando y, o sea, por más que en Criterion me haya especializado en alta cocina, en cocina francesa, a mí me gusta investigar mucho y yo sé cocinar un poco de todo.

En esas investigaciones, ¿qué ha descubierto últimamente?

Estoy muy metido desde la pandemia en la alimentación saludable. Poderle enseñar a la gente que comer rico y saludable es posible. Es algo que la gente no entiende muy bien, es algo que la gente ve muy lejano, la gente cree que comer sano, tiene que ser feo, aburrido y caro, y lo que yo he descubierto es que la comida los ingredientes que se utilizan para hacer cocinas saludables y no saludables son los mismos, son los mismos, entonces un poco de conocimiento, un poco de técnica, es lo que hemos venido experimentando para poder comer rico y saludable.

O sea, una hamburguesa puede ser un plato perfectamente saludable, unas papas fritas pueden ser un plato perfectamente saludable todo depende las cantidades que se coma, los métodos de cocción que se utilicen, eso es lo que me gusta a mí hoy día. Estoy muy metido en eso y van a escuchar mucho más de mí al respecto. Aunque sí vienen un par de proyectos no vienen proyectos de restaurantes de cocina saludable todavía, pero pues es parte de la idea.

Para finalizar, hace unos 20 años comenzó la aventura de Criterion, se ha dicho que es el primer restaurante de alta cocina en Colombia. Viendo atrás, ¿cómo han sido estas dos décadas?

Efectivamente Criterion fue el primer restaurante de alta cocina de Colombia, uno de los primeros de América Latina. Cuando llegamos hicimos una revolución completa. En la época que yo llegué con mi hermano Marky eran muy pocos los cocineros que habían dedicado tiempo para irse a estudiar afuera, para trabajar en grandes restaurantes. Hoy día hay muchos pelados que se han ido han hecho la tarea, han trabajado en los mejores restaurantes del mundo y que han llegado y que son supremamente capaces, supremamente talentosos y que están haciendo las cosas muy bien, como Álvaro Clavijo, Jaime Torregrosa, muchos nuevos, muchos pelados que están empezando y que van a ser fantásticos, entonces nada, ya la batuta se entregó.

O sea, ya llevo 20 años, estoy muy metido en Criterion, pero pero las las expectativas que tengo son muy distintas a las que tienen los pelados. Ya estuvimos en el 50 Best. Ya fuimos los primeros un año, dos años, tres años, cuatro años, y creo que que que que las cosas en la vida hay que disfrutarlos mientras que uno las tiene y después hay que dejarla así. Hay que saber envejecer incluso profesionalmente.

Yo sigo haciendo en Criterion lo que sé hacer lo que me gusta, no estoy buscando no estoy buscando ir a las nuevas tendencias porque yo creo que uno tiene un lenguaje, uno tiene un estilo y eso lo ve uno en los grandes restaurantes del mundo. Si uno ve el French Launry, ellos siguen con su estilo, y yo creo que eso es lo correcto, y que los jóvenes que están viniendo y que mandan la parada hoy día, sigan innovando y lo están haciendo muy bien.