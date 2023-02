Amaranta Hank denunció haber sido acosada por un conductor de Indriver en Cartagena

La conversación, inicialmente, se llevó a través del chat de la aplicación, sin embargo, el señalado acosador la contactó a través de WhastApp. Fue a través de esa aplicación que le envió una fotografía de su pene

La periodista Amaranta Hank denunció, a través de sus redes sociales, que fue víctima de acoso sexual a través de una aplicación de transporte. Tal y como lo detalló la también actriz de cine para adultos, solicitó un servicio de InDriver mientras se encontraba en Cartagena. El conductor del automóvil que le fue asignado, relató ella, además de cobrarle un exagerado precio por transportarla, le envió una fotografía de sus genitales.

Se conocieron dos denuncias de turistas extranjeros, víctimas de robo en Cartagena A través de las redes sociales, estas personas dieron su relato sobre el hurto que sufrieron por parte de delincuentes VER NOTA

“¿Me ayudan a hacerlo famoso?”, escribió Amaranta al hacer públicas unas capturas de pantalla en las que evidenciaba lo ocurrido. Las imágenes dejaron ver que el hombre, inicialmente, le estaba cobrando más de 20.000 pesos por el servicio, para luego reducir la cifra a 15.000. Luego de ello, y previo a decirle que estaba ‘bien dotado’, el conductor le preguntó si existía la posibilidad de hacer un video porno con ella.

La conversación, inicialmente, se llevó a través del chat de la aplicación, sin embargo, el señalado acosador la contactó a través de WhastApp. Fue a través de esa aplicación que le envió una fotografía de su pene.

“Si no prohíben plataformas de transporte bloquearamos los aeropuertos del país”: Hugo Ospina, líder de los taxistas Reiteró que están al borde de la quiebra por la proliferación de aplicaciones que ofrecen ese servicio en Colombia VER NOTA

El trino de Amaranta Hank fue eliminado por Twitter luego de que esa red social asegurara que incumplía las reglas de uso de la misma, sin embargo, InDriver alcanzó a contestar la publicación hecha por la comunicadora. “Lamentamos lo sucedido. En inDrive no toleramos ningún tipo de acoso. Por favor, escríbenos un mensaje directo para poder levantar un reporte y atenderte. De esta manera podremos tomar cartas en el asunto y bloquear al conductor”, se lee en el tweet redactado por la compañía de transporte.

El caso de Amaranta no ha sido el único que ha involucrado a esa aplicación durante este 2023. Durante la semana pasada, otras mujeres expusieron su caso en redes sociales. Según cuentan, el victimario es el mismo, pero cambia de nombres constantemente

Miguel Polo Polo convocó a taxistas y a conductores de plataformas para su marcha contra el gobierno Petro Tras las manifestaciones en Bogotá, llamó a los trabajadores de las aplicaciones, y posteriormente aseguró que logró el respaldo de los taxistas de Medellín VER NOTA

Valentina Echeverry, una de las ciudadanas denunciantes, relató que su caso ocurrió el pasado 29 de enero. Eran las 11:00 p.m. de ese día cuando la recogió un conductor identificado como John Jairo, en un vehículo Renault Duster Oroch de placas KUP-639. La mujer tomó el servicio en la Villa de Aburrá, sobre la avenida 80.

InDriver. (foto: How to como)

“Se me hizo curioso que en repetidas ocasiones me preguntó que cómo me sentía”, relató ella. Al llegar al destino, el hombre le dijo que la notaba tensionada, por lo que procedió a tocar varias partes del cuerpo de la joven. Le dijo que ella estaba “segregando un olor exquisito” para luego decirle “mira cómo me tienes”. La mujer se bajó del carro.

La víctima detalló que a pesar de enviar un mensaje de denuncia a la aplicación, no recibió respuesta de parte de ningún funcionario de InDriver. Fue solo después de exponer su caso en redes sociales que recibió un mensaje desde la sede mexicana de la aplicación. “Te apoyaremos y daremos seguimiento a tu caso”, comentó la vocería de la compañía.

Estefanía Sánchez vivió la misma situación, sin embargo, en esa ocasión, John Jairo se hacía llamar Juan Felipe Cardona. Al igual que con Valentina, el hombre le preguntó en reiteradas ocasiones si se sentía bien. “Pensé que habían sido síntomas de mi ansiedad porque yo sí alcancé a sentirme mareada”, detalló Sánchez.

A ellas dos se suma otra víctima identificada como Valentina González. “Me empezó a hacer preguntas incómodas sobre cómo me gustaba descansar, qué tipo de pijama usaba, a lo cual yo no respondí”, dijo.

Según dijeron las tres, el hombre suele prestar su servicio de transporte sobre la 80 de la capital del departamento antioqueño. El hombre, además de usar InDriver, también sería conductor trabajador de Didi, otra aplicación de transporte.