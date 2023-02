Nuevas quejas contra el PAE en Cali, las autoridades no encontraron irregularidades en los alimentos de instituciones públicas

Nuevas quejas sobre irregularidades en el PAE de Cali: El Nuevo Día COLPRENSA

Pese a que hasta ahora se han cumplido dos semanas desde que se reactivó el calendario escolar, ya se han presentado varias denuncias con respecto a la alimentación que están recibiendo los menores de edad en los colegios públicos de la capital del Valle del Cauca. Entre las denuncias que se han extendido con respecto al PAE en Cali se encuentra que los niños han recibido alimentos en mal estado, vencidos o que reciben mucho menos de la porción que deben consumir.

Una de las quejas fue publicada por el representante a la Cámara Alejandro Ocampo que publicó: ”Galletas entregadas como refrigerio en el colegio Hernando Navia Varón de Cali, duras y vencidas desde hace 3 años. Fecha de vencimiento del 27 de marzo del 2020″.

Otro de los llamados se dio por parte de la Asociación Sindical de Educadores del Valle que, a través de su vicepresidente, Flora Cardona, señaló que en una foto se evidencia que las porciones que están recibiendo los menores no es suficiente: “Cómo es posible que los estudiantes estén recibiendo tan poquita comida, esto no alcanza para nada y más cuando son niños que únicamente esto es lo que comen en todo el día”.

Tras las denuncias, la Secretaría de Educación del Distrito hizo las respectivas visitas para verificar la información y aseguró que no encontró ningún tipo de irregularidad en el servicio de alimentación que están recibiendo los niños y las niñas.

En primer lugar, se refirió al tema de las porciones y comentó que todo fue un malentendido. El subsecretario de Cobertura Educativa, Mario Hernán Colorado, anotó que la foto fue tomada antes de que se sirviera toda la porción y que, además, los platos eran para niños y niñas de preescolar. Sumado a que al interior de la institución se tomó una decisión que no fue consultada con las entidades encargadas.

“Sin embargo, al presentarse otros grupos de primaria en el plantel educativo, que no se esperaban, se tomó una decisión institucional, sin consultar a la Secretaria de Educación, de repartir las raciones de preescolar entre los otros niños; desde luego, mermaba mucho la ración, situación que no debe ser y que ya está en un requerimiento tanto para la institución y el operador”, puntualizó.

En cuanto al tema de las galletas vencidas, aseguró que todo fue un error de rotulación de los productos y que puedo ser comprobado al revisar el productor y comprobar que estaba en buen estado, ya que una galleta que se haya vencido hace tres años tendría un aspecto diferente.

Por otro lado, se había denunciado un pastel con hongo, pero esta situación no pudo ser comprobada porque la persona que hizo el proceso no guardo la evidencia necesaria para sustentar la queja: “no fue posible hacer la verificación con el mismo pastel porque la persona que denunció no aportó la prueba en la visita técnica, y revisando el lote de los otros pasteles, hasta el momento no se encontró ninguna irregularidad”.

No es la única denuncia que se ha recibido contra el PAE en el país, el 31 de enero la Contraloría General de la República confirmó que por problemas de cobertura aproximadamente 530 mil estudiantes no recibirán asistencia. Según el informe, nueve Entidades Territoriales Certificadas (ETC) ubicadas en Córdoba, Valledupar, Sucre, Yopal, Santa Marta, Quibdó, Buenaventura, Neiva y Ciénaga no contarían con la logística necesaria ni tendrían el recurso humano, sino hasta 30 días después de la fecha de inicio de clases en los colegios públicos del país.