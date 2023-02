Karol G estrenó “X si volvemos” con colaboración de Romeo Santos

Karol G estrenó la canción 'X' si volvemos' que trabajó en conjunto con Romeo Santos. @karolg/Instagram

Karol G es una de las artistas del género urbano que sigue llamando la atención de sus seguidores con cada producción que anuncia a través de sus redes sociales y que vienen cargadas de sensualidad, así como de mucho “perreo intenso”. El 31 de enero se conoció que la paisa estaba preparando una colaboración con Romeo Santos, que se estrenó el 2 de febrero en las plataformas digitales.

Y aunque los comentarios en redes sociales daban por sentado que La Bichota por fin presentaría su colaboración con Shakira, lo cierto es que hubo estreno, pero no el que estaban esperando como parte de las pullas que lanzaría de nuevo la barranquillera en contra de Gerard Piqué y su novia Clara Chía.

Los fanáticos de la máxima exponente del género urbano en Colombia con representación femenina, esperaron cautelosos este lanzamiento, ya que la preceden éxitos como son Tusa, Provenza, Cairo y Bichota, con el que se ganó el sobrenombre por el que hoy la conocen internacionalmente, por el hecho de que era un término poco conocido en otros países.

Sin embargo, hubo a quienes no les llamó la atención el nuevo tema de la colombiana en compañía de Romeo Santos, al darse cuenta de que no fue el anhelado tema en compañía de la barranquillera que ha roto récords con su Music Sessions #53 junto a Bizarrap.

La canción fue estrenada en la plataforma de YouTube y en las primeras dos horas de haber sido publicada ya supera las 670.000 visualizaciones, así como se acerca a los 200.000 likes. El video apenas utiliza una visual de la paisa en la que posa para el lente de la cámara recostada de medio lado, por lo que sus seguidores quedaron decepcionados por la calidad de la publicación.

“Necesito el video oficial”; “falta el video de la canción, por eso no alcanzan las visualizaciones al millón”; “a reproducirla mi gente linda, aunque no tenga video oficial”; “necesito video de esta maravilla por favor”; “aunque no fue con Shakira, Bichota la rompiste”; “hace falta el video, pero me encantó”, son algunos de los comentarios que reposan en la publicación que está en el canal oficial de YouTube de Karol G.

Karol G respondió a las críticas por las fotos oficiales de su nueva canción

Nuevamente, Karol G le sale al paso ante quienes critican no solo su música, sino también su cuerpo. A través de su cuenta de Instagram, la artista colombiana respondió el comentario de un usuario de Instagram que cuestionó algunas de las fotos tomadas sobre la promoción de su nuevo sencillo musical ‘X si volvemos’, en compañía de Romeo Santos. Uno de los comentarios que respondió la paisa fue: “esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada se le ve una barriguita, y ahora no es que me caigan, pues que es mi humilde opinión”.

Ante la crítica lanzó una profunda reflexión, iniciando con el argumento de que “las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido”, defendiendo a capa y espada el trabajo, la calidad y cómo se ve ella en las postales. Después, culminó su idea sobre lo que no se debe hacer y es la opinión sobre los cuerpos ajenos.

“No se trata de sí me favorece o no el cuerpo porque pues, es mi cuerpo y es así… Entonces para qué buscar que me quede diferente SI ES ASÍ” y explicó también que la “barriguita” mencionada en el comentario fue por un hot dog que un fan le regaló en uno de sus más recientes conciertos y no por falta de ejercicio, pues confesó que está “juiciosa” con respecto a su actividad física. Incluso, dijo que muy pronto podrán verse resultados de ese trabajo, puesto que podría estar “más grandecita todavía”.