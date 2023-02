Karol G estalló por crítica y envió poderoso mensaje a sus seguidores sobre el amor propio

Karol G, cantante urbana colombiana. Foto: Instagram @karolg

Nuevamente Karol G le sale al paso ante quienes critican no solo su música, sino también su cuerpo. A través de su cuenta de Instagram, la artista colombiana respondió el comentario de un usuario de Instagram que cuestionó algunas de las fotos tomadas sobre la promoción de su nuevo sencillo musical ‘X si volvemos’, en compañía de Romeo Santos.

Concretamente, la respuesta que llamó la atención de la Bichota fue: “esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada se le ve una barriguita, y ahora no es que me caigan pues que es mi humilde opinión”. A modo de contestación, la colombiana tomó captura de pantalla de dicho comentario y lo publicó en la sección de historias de su cuenta de Instagram junto con una extensa reflexión sobre su cuerpo.

En primera instancia, recalcó que “las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hayamos hecho fotos juntas”. Posteriormente, se refirió a las opiniones de otras personas sobre los cuerpos ajenos y dejó en claro que no tiene intención de mostrar una falsa apariencia ante sus seguidores.

“No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues, es mi cuerpo y es así... Entonces para qué buscar que me quede diferente SI ES ASÍ” y explicó también que la “barriguita” mencionada en el comentario fue por un hot dog que un fan le regaló en uno de sus más recientes conciertos y no por falta de ejercicio, pues confesó que está “juiciosa” con respecto a su actividad física. Incluso, dijo que muy pronto podrán verse resultados de ese trabajo pues podría estar “más grandecita todavía”.

De paso, le envió un sentido mensaje a sus seguidores para que no se vean afectados por quienes intentan criticar sus cuerpos. “Nunca dejen que comentarios distorsionen la forma hermosa en cómo se ven... Todos los cuerpos son diferentes... Todos son bonitos tal y como son... Qué chimba la diversidad y más allá, qué lindo es ver lo real y no lo efímero”. También reiteró sus cuestionamientos hacia quienes se preocupan por defectos mínimos en el cuerpo.

“Han pensado alguna vez que hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito NORMAL?” y finalizó su mensaje escribiendo “quiéranse mucho pues” junto con varios signos de admiración.

Karol G está próxima a lanzar ‘X si volvemos’, una colaboración con Romeo Santos. karolg/Instagram

Dicho post no pasó desapercibido en Instagram, y varias cuentas de entretenimiento como Notifamosos replicaron la historia de la colombiana. En poco tiempo, usuarios de esta plataforma comentaron aquella reflexión.

Reacciones como “Ke joda con eso ella es feliz así mostrándose cómo es si no quiere filtros ni nada es feliz así. Hay ke vivir y dejar vivir a los demás con todas sus seguridades”, “Gente acostumbrada a utilizar filtro!!! Por favor mostrarnos real, todas somos bellas!!!”, “Es que joden por todo, no prestes pelota a lo que digan mi karo” y “se asustan x ver tanta naturalidad q se está perdiendo” destacaron en esa publicación.

Por otro lado, cabe señalar que Karol G había anunciando desde septiembre adelantos del lanzamiento de una canción, de la cual no había revelado su nombre, pero sí una parte del coro. Desde entonces no la había vuelto a mencionar hasta los recientes días que se mostró nuevamente escuchando una parte del tema.

Ahora se sabe el que nombre de la canción, que integrará su nuevo álbum, se llamará ‘X si volvemos’; y no solo eso, al parecer será una colaboración con Romeo Santos, que ha desarrollado su carrera musical principalmente con la bachata, pero que también la ha fusionado con ritmos urbanos una que otra vez.