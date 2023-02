Congresistas le pidieron a la ministra Carolina Corcho dar a conocer el texto de la reforma a la salud

El martes 29 de noviembre se lleva a cabo un debate de control político a la ministra de Salud, Carolina Corcho. Los citantes fueron senadores del Centro Democrático. Captura de video (Canal Congreso)

Los congresistas continúan a la espera de conocer el que será uno de los proyectos más discutidos del Gobierno nacional este año: el texto de la reforma a la Salud. Desde varios sectores le insistieron a la ministra Carolina Corcho que haga público el articulado que cambiará el sistema de aseguramiento en el país.

Tras la reunión del Gobierno en Villa de Leyva, el presidente incluyó la reforma a la salud entre las prioridades para el primer semestre del año. El mandatario también solicitó que se socializara el proyecto y el 31 de enero se realizó una reunión en ese sentido en las comisiones séptimas de Senado y Cámara que serán las primeras en debatir el texto.

En la reunión estuvieron 54 personas, tanto senadores y representantes como miembros de sus unidades de trabajo legislativo. En ella, según informó el Ministerio, se socializaron “las bases de la reforma estructural a la salud”, más no el proyecto, como parte del ciclo de diálogos que, aseguran, iniciaron en octubre de 2022.

La presentación habría girado en torno al funcionamiento del sistema en las condiciones actuales, pero no los artículos. Se supo, según dijo Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima del Senado, a Caracol Radio se conoció que podría incluir facultades especiales para el presidente para la formalización laboral del personal médico.

Hurtado señaló que la reforma no sería radicada el 6 de febrero, sino entre el 14 y el 20. Además, señaló que el proyecto solo se conocerá luego de que pase por el análisis de José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, que deberá dar su concepto respecto a la evaluación económica y disponibilidad presupuestal.

La reunión en el Ministerio de Salud también fue cuestionada, principalmente desde la oposición. El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, que ha hecho varios debates de control político a Corcho, señaló que fue excluido del encuentro.

“Fiel a su talante sectario y excluyente @carolinacorcho me ha marginado de todas las reuniones a las que convocó a integrantes de la Comisión VII de la Cámara de Representantes”, sostuvo el representante, quien cuestionó la socialización porque se habría basado en presentaciones que calificó como “mediocres”.

“Convocan a la Comisión VII de Senado a reunión para hablar de la Reforma a la salud, pero el Centro Democrático no ha sido invitado. Exigimos que publiquen la reforma, necesario que conozcamos cómo quieren decrecer el sistema”, sostuvo el senador Honorio Enríquez.

El senador David Luna, de Cambio Radical, también cuestionó el manejo de las invitaciones a la socialización. “Ministra @carolinacorcho ¿con qué congresistas está ‘socializando’ usted la reforma? ¿Por qué no ha invitado a miembros de la oposición? Por favor, publique el texto y no ande botando perlas para ver cuál es popular y cuál no. Este es un tema SERIO”, escribió el congresista.

La directora del partido de La U al que pertenece la presidenta de la Comisión VII del Senado, Dilian Francisca Toro, señaló en una columna de opinión que están a la espera de que se publique el texto de la reforma a la salud de la que solo se han conocido algunos aspectos.

“Este debe ser el punto de partida para iniciar un amplio y profundo debate que permita construir, a partir de los construido, un sistema de Salud que tenga en el centro a los pacientes y su derecho fundamental a gozar de la salud; además de igualar la financiación, para disfrutar de los mismos derechos todos los colombianos y no tener régimen contributivo y subsidiado, sino un sistema único de salud”, sostuvo Toro.

El texto es necesario para poder conocer cómo se llevarán a cabo las reformas que proponen, como la entidad que reemplazará a las EPS o su manejo de los recursos. Para los expertos e interesados, sin el proyecto no se puede realizar la discusión al respecto.